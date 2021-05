Herní platforma Apple Arcade: prémiové zážitky bez tahání peněz

Všechny tyto hry mají jedno společné. Jsou kompletní, velké, vypiplané a nemají ani píď mikrotransakcí či reklam. S předplatným dostanete kompletní herní zážitek se vším všudy, je tedy naprosto jasné, že Arcade míří především na ostřílené hráče, své si tu ale najdou i příležitostní cestovatelé. S ohledem na ceny některých velkých her se předplatné rozhodně vyplatí, pokud hrajete alespoň trochu aktivně. Po několika letech je také vidět, že se Apple snaží neustále rozšiřovat knihovnu her a míří především na velké značky, známé z konzolí a PC, což nás jakožto hráče těší. Výhledově se máme na co těšit, prozatím se ale pojďme podívat na to nejlepší z her, co Apple Arcade nabízí právě teď.

Pak je tu celá řada exkluzivit platformy. Tím je myšleno, že tyto hry jsou nejvyšší možné kvality a neuvidíte je v klasickém AppStore, nýbrž pouze v sekci Arcade. Za všechny mohu jmenovat pokračování fantasy RPG Oceanhorn 2, které patří k tomu nejlepšímu, co lze na iOS vůbec najít. A co takhle kultovní Sonic Racing? Žádný problém.

Proč ale sáhnout zrovna po předplatném, když má AppStore dostatek skvělých malých her, kterými si zkrátíte jízdu v autobuse? Je to jednoduché - kvalita. Arcade se totiž může pochlubit celou řadou opravdu plnohodnotných velkých titulů, jak jsme zvyklí z konzolí nebo například Steamu. Spousta her dokonce překočírovala na iOS právě z velkých platforem. Namátkou třeba skvělý basket NBA 2K21, kultovní historická adventura The Oregon Trail či populární hříčka Don't Starve.

Jak je ale u Applu zvykem, když už něco na trh vypustí, musí to striktně dodržovat pravidla a být vypiplané. Arcade není výjimkou. Za své předplatné dostanete přístup ke všem titulům bez jediné reklamy, mikrotransakce a dalšího balastu, který by vám mohl kazit herní zážitek. Stačí si vybrat jakoukoliv z her (nebo rovnou všechny) a hrát, zdržovat ani přemlouvat vás nikdo do ničeho nebude.

Pokud se mezi mobilními hrami pohybujete už nějakou dobu, pak nám jistě dáte za pravdu, že je občas nadlidský úkol najít skvělou hru, která by vás nezavalila množstvím reklam a neustálé buzerace ohledně dalších plateb, bonusů a výhod. Nepočítáme-li některé velké hry za větší částky, které jsou reklam zproštěny, většina her využívá populární obchodní strategii "stáhni zdarma a pak tě umučíme reklamou". Tento systém umí totálně zabít i jinak velmi slibné herní kousky a bohužel je dominantní.

Mobilní herní odvětví se za posledních několik let neuvěřitelně zvedlo a díky výkonným přístrojům téměř úplně nahradilo klasického handheldy. Na telefonech si nyní zahrajeme vše, od malých hříček až po obrovské AAA projekty i adaptace her z velkých platforem. Z finančního hlediska však trh stále balancuje mezi plnohodnotnými tituly za stovky korun a zdarma dostupnými kousky, které jsou prolezlé mikrotransakcemi.

Oceanhorn 2 - Kapesní Zelda

Začněme pravděpodobně největším titulem ze startu platformy Arcade jako takové. Nástupce populární fantasy hry Oceanhorn z roku 2013, Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, dorazil jako Arcade exkluzivita v roce 2019 a prezentoval se jako čistokrevné akční dobrodružství v těch nejlepších tradicích Zeldy, což také splnil.

Od té doby se hra již přesunula na Nintendo Switch a chystá se i na velké platformy, pro iOS a mobilní hraní jde však stále o jedno z nejlepších fantasy akčních RPG, které si lze stáhnout. A samozřejmě jej dostanete pouze v případě předplatného Arcade, v klasickém AppStore hru nenajdete.

Příběhově jde o prequel, který se odehrává tisíce let před prvním dílem a hráč si v něm obuje do botasek mladíka, kterému je předurčeno stát se rytířem. Na cestě za tímto titulem ale stojí celá řada překážek a především pravěké zlo, o kterém se postupně dozvídáte od postav, jež potkáváte na svých cestách. Je tedy na čase nejen dokázat, čeho jste schopni, ale rovnou i zachránit svět a místní obyvatele před nepříjemným koncem.

Hratelností se Oceanhorn 2 velmi blíží novodobé Zeldě. Jde o akční adventuru z pohledu třetí osoby, ve které procházíte pestrobarevný svět, bojujete s nepřáteli všeho druhu, sbíráte a vylepšujete vybavení a snažíte se připravit na boj nejtužší. Vše je vedeno ve velmi odlehčeném duchu a především díky nativně přizpůsobenému ovládání pro dotykové displeje jde o skvělý zážitek na dlouhé a dlouhé hodiny hraní. Jediný výraznější nedostatek?

Kromě víceméně standardního a ničím nevybočujícího příběhu jde především o to, že je titul graficky náročný a velký žrout energie. Pokud tedy plánujete dlouhodobější klání, připravte si nabitý telefon a také přenosný akumulátor s sebou. Náš redakční iPhone 12 Mini hra vysála za cca 5 hodin čistého času, což je i tak dost husarský kousek na tak malý telefon.

NBA 2K21 - Sportování bez kompromisů

Série NBA 2K už dlouho drží otěže nejpopulárnějšího herního basketu na trhu, a to nejen díky téměř absentující konkurenci. Opomeneme-li nepříjemné gamblingové taktiky posledních dílů, 2K21 je jedním z nejvěrohodnějších a nejrealističtějších ztvárnění basketů, které si můžete zahrát. A nyní, téměř bez kompromisů, také na mobilních telefonech.

Apple Arcade verze hry je v zásadě ničím neomezená původní hra z velkých konzolí. Najdete tu kompletní soupisku všech světových hráčů, rychlou hru pro nějaké to rychlé odreagování, multiplayer, do kterého se s vámi mohou zapojit až dva kamarádi, a samozřejmě dlouhodobý příběhový režim MyCareer, ve kterém budete svého svěřence protahovat od skromných začátků až do vrcholové soutěže NBA.

Verze pro tuto platformu navíc láká zcela novým grafickým enginem, uzpůsobeným nejnovějším zařízením. Takže na nové generace iPhonů a iPadů se dočkáte vyššího rozlišení, kvalitnější a propracovanější AI a vypiplanějších animací i malých detailů, které v jiných verzích hry nenajdete. Veškerý váš postup se navíc bude plynule synchronizovat napříč mobilními zařízeními, Macem a Apple TV, podle toho kde hrajete. Rozhodně je tedy více důvodů, proč dát přednost právě Apple Arcade.

Sonic Racing - Modrý ježek s konzolovou kvalitou

Návrat kultovních závodů ze světa modrého ježka jsme recenzovali na velkých platformách přesně před rokem a jeho skok na mobilní Arcade vítáme s povděkem. Jde totiž o věrnou kopii tohoto titulu s přidáním velmi jednoduchého a intuitivního dotykového ovládání, takže jej hravě zvládnete i na telefonech. Opět se závodí v týmech a opět si užijete se Sonicem a jeho kamarády kopec srandy.

Zamířit můžete do příběhu, který slouží částečně i jako tutoriál. Ten vás naučí základní pravidla, využívání power upů, hru v týmech a další náležtosti, které by každý schopný závodník měl znát. Pak už se můžete vydat do singleplayerových závodů, zazávodit si s kamarády lokálně nebo vyrazit rovnou do online multiplayeru měřit síly s těmi nejlepšími z nejlepších z celého světa.

K mání je 15 známých hrdinů univerza, každý se svými unikátním schopnostmi, vzhledem a autíčkem. Důležité bude správně sestavit tým, aby se jejich schopnosti doplňovaly a udělaly z vás neporazitelnou skvadru. Se všemi se pak budete prohánět po 15ti různorodých okruzích. Pokud tedy nemáte přístup k Mario Kart, Sonic vám tento nedostatek hravě vynahradí.

The Pathless - Umělecký parkour s lukem

Tvůrci za uměleckou hříčkou Abzu se nedávno vrhli na trochu akčnější, a přesto stejně uměleckou hru The Pathless, která nám na konzoli PS5 udělala velkou radost. Kromě ní se však hra dostala i dál a především skončila na Apple Arcade, kde si díky geniálně jednoduchému ovládání a principu hratelnosti vede skvěle. Potřebujete totiž minimum prstů a především hbité reakce, abyste se proháněli nádherně stylizovaným světem a stříleli šípy na všechny strany.

Ve hře The Pathless se budeme, jak možná i samotný název naznačuje, hledat správnou cestu. Každý má ale k existenci správné cesty jiný přístup. Někdo by rád nechal každého najít si tu vlastní a někdo, jako třeba náš záporák Godslayer, by si přál všem cestu přesně předem určit. Godslayer má obrovskou moc a začátkem jeho hrozného plánu k ovládnutí světa je, že pomocí kletby udělá se starých bohů své posluhovače, kteří zneškodní kohokoliv, kdo by stál v cestě. Jedním takovým človíčkem, který se mu postaví bude také lovkyně, do jejíž kůže se vžijete.

The Pathless pracuje s několika základními hratelnostními prvky. Tím prvním a nejdůležitějším je střelba z luku. Vaše postava totiž disponuje ukazatelem energie, který plní každý přesný zásah do cílů rozmístěných po celém světě. Když se trefíte, hra vás na krátkou chvíli zrychlí a k tomu se váš ukazatel o kus doplní. Vaším klíčovým pomocníkem bude také již výše zmíněný orel, který je převtělením starého boha. S jeho pomocí budete řešit většinu hlavolamů, které na svojí cestě potkáte. A že svět je jimi opravdu prošpikovaný.

V čem Pathless naopak exceluje je osobité grafické zpracování, které může hráčům bezesporu připomínat některé dřívější úspěšné indie hry. Nádherný svět tvořený jednoduchou grafikou vás zavede do tajemných červených bouří, zasněžených horských hřebenů i krásných zelených plání. Nezaostává ani hudební doprovod hry, z nějž vyloženě čiší atmosféra asijského stylu, v němž se celá hra odehrává. Hudba se dynamicky mění s vaším pohybem světem, když se blíží bouře, nepocítíte to pouze vizuálně, ale také svým sluchem.

Podobně jako jiné podobné relaxační hry je The Pathless rozhodně poutavým zážitkem i na mobilech.

Rayman Mini - Kultovní hopsačka do kapsy

Ušatý Rayman je tu s námi už extrémně dlouho, teprve po dílu Legends a přeskočení na engine UbiArt Framework se ale náš hrdina doopravdy pustil do uměleckých vod s neuvěřitelně krásnými plošinovkovými dobrodružstvími, které díky své nenáročnosti vypadali stejně krásně i na mobilních telefonech. Výjmkou není ani nejnovější díl s podtitulem Mini, ve kterém se Rayman vydá do makro světa.

Co že se stalo? Raymana někdo zmenšil na velikost mravence a aby se z této šlamastiky dostal, musí se prodrat desítkami pestrobarevných úrovní s přerostlými houbami, hmyzem a dalšími výjevy každého vesnického dvorku. Hra nabízí 48 přírodou inspirovaných úrovní, ve kterých bude stežejním mít hbité prsty a rychlé reakce. Na nich je ostatně postaveno hned několik posledních dílů této novodobé série.

Samozřejmostí budou schované poklady a tajemství a hned několik hratelných postav, ke kterými si ještě můžete odemykat fešné oblečky. Zkrátka Rayman v těch nejlepších tradicích UbiArt ságy.

Skate City - Tony Hawk v retro kabátku

Pokud se řadíte mezi fanoušky skejťácké legendy Tonyho Hawka, určitě jste si vědomi celé řady alternativních her tohoto typu, které na mobilech vznikly. Ať už jde o trénování prstů na virtuálním prkně nebo 2D plošinovky s šílenými triky, skejt vždy měl něco do sebe. A právě na čiré radosti z poskakování staví i umělecká hříčka Skate City.

Ve hře pošlete svého svěřence vstříc ulicím světových měst jako Barcelona, Miami, Oslo či Los Angeles, která jsou silně stylizovaná retro grafickým kabátkem. V kombinaci s velmi klidnou ambientní "chill" hudbou se tu tak vytváří pohodová arkáda, ve které budete trénovat ty nejlepší triky a snažit se získat co nejvyšší skóre napříč ulicemi měst. Kromě pohodového ježdění městy tu najdete i režim výzvy, kde už jde o krk a především body.

Samozřejmostí je pak postupné levelování a vylepšování vašeho skateboardisty, včetně customizace šatníku a skejtu v obchodech napříč planetou. Změnit si můžete vše možné, od účesů a čapky až po trička a kalhoty. Tohle je Tony Hawk v ležérním stylu Apple Arcade.

The Oregon Trail - Historické putování jako za mlada

The Oregon Trail je pravděpodobně jedna z nejkultovnějších a nejznámějších dobrodružných adventurních her, která kdy spočinula na našich obrazovkách a její modernější varianta v Apple Arcade je perfektním rozptýlením a vzdělávací hrou. Z dalekého roku 1974 a první verze této adventury se přesouváme do modernější doby, princip však zůstává stejný.

Tento fenomén staví před hráče náročné cestování krajinou, od reálných a historických putování až po zcela vymyšlená a tak trochu šílená. Na hráči budou všechny důležité aspekty přežití vaší party, tedy sestavení týmu, výběr správného karavanu, surovin a zásob, výběr jednotlivých cest a řešení nečekaných zvratů na nich. Je to starý dobrý survival, kde můžete své skupinky dovést celé a zdravé do konce, nebo je nechat supům ani ne v půlce cesty. Vaším jediným cílem je dostat se za svým novým životem v americkém Oregonu, než přijde krutá zima.

Verze hry pro Apple Arcade nabízí navíc celou řadu nových scénářů a výzev, a samozřejmě zcela přepracované grafické zpracování, které využívá výkon nového hardwaru Apple a nabízí pohledy na krásné krajiny s příjemným smyslem pro detail. Uživatelské rozhraní bylo uzpůsobeno dotykovému displeji a je velmi minimalistické a jednoduché, takže se do svého dobrodružství pustíte bez zdržování a zdlouhavého učení. Pokud máte rád adventury s pomalým tempem, právě jste našli jednu z nejkultovnějších.

Creaks - Hezky Česky arkádově

Soupisku skvělých pařeb z Apple Arcade nemůžeme uzavřít ničím jiným, než českou temnou adventurou Creaks, která si nás získala na PC a stejně tísnivé pocity máme i při hraní v autobuse. Kreslený styl vašeho putování podzemím totiž rozhodně není pro slabé povahy.

To, že má tento titul na svědomí studio Amanita Design je znát hned z prvních pár minut hraní a poznáte to podle několika prvků. Ke konverzacím s jinými postavami dochází zřídkakdy, ale když už, tak se domlouvají jen pomocí citoslovcí, posunků a občas padne nějaké to české slovo. Stejně jako jejich předchozí tvorbu si i Creaks užijí všichni hráči bez rozdílu. K pochopení situace stačí pouze sledovat, co se děje na obrazovce. A že je na co koukat. Graficky totiž Creaks vypadají nádherně.

Na rozdíl například od Chuchla nebo Samorostu je zdejší styl o něco temnější, ale rozhodně nečekejte žádnou hororovku. Hádanky jsou rozdělené na jednotlivé obrazovky. Vždy je jasné, kudy vede cesta dál, ale abyste se k ní dostali, musíte se častokrát vypořádat s nejednou nebezpečnou potvorou.

Běžně ve hrách od Amanity hraje jednu z hlavních rolí příběh. V Creaks také samozřejmě nechybí, ale není tak důležitý a je vidět, že tady jsou tím hlavním samotné hádanky a průchod tajemným prostředím. To celé doprovází příběh o ptačích lidech žijících v podzemí. Co lepší si zahrát se sluchátky v uších a hlavou ponořenou do telefonu?

Tím výčet toho nejlepšího, co lze čerstvě najít v knihovně Apple Arcade končí, je to ale mnohem, mnohem více. Máte své oblíbence a používáte službu aktivně? Podělte se o své nejlepší herní kousky v diskuzi pod článkem!

