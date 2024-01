Herní předplatné Ubisoft+ zdražilo. Dorazil ale také výhodnější tarif pro PC

Ubisoft na svém webu oznámil novinky týkající se herního předplatného. Firma zrušila Ubisoft+ PC Access, který stál 14,99 € (370 Kč) měsíčně, a Ubisoft+ Multi-Access přejmenuje na Ubisoft+ Premium. Zachoval si cenu 17,99 € (445 Kč) a stále pokrývá PC, Xbox a streamovací platformu Amazon Luna, rozšíření na PlayStation jsme se stále nedočkali.

Pro hráče pouze s počítačem by to znamenalo tříeurový příplatek, proto se dočkají ještě nového tarifu nazvaného Ubisoft+ Classics, který byl dosud součástí PlayStation+ Extra a Premium. Teď bude samostatně dostupný na PC, a to za 7,99 € (198 Kč).

V tarifu Premium budou dostupné všechny hry od Ubisoftu včetně novinek přímo v den vydání, případně také v předběžném přístupu, což teď platí pro Prince of Persia: The Lost Crown nebo od 13. února dostupnou ochutnávku Skull and Bones. Hry jsou v prémiových edicích včetně DLC a dalšími odměnami, uživatelé navíc získají slevy na nákup her nebo mikrotransakcí. Kdo má Premium na PC i Xboxu, tak se můžete těšit i na synchronizaci postupu a uložených pozic napříč platformami.

V Classics nebudou žhavé novinky, ale jen starší tituly, navíc pouze v základních edicích bez DLC. Podle Ubisoftu nabídka čítá 50+ her, my jsme jich napočítali 47 (seznam je na konci článku). Navíc má podivné mezery. Neobsahuje Far Cry 1 a 2, což rozhodně jsou „klasiky“, ale chybí také čtyřka a pětka, přestože v nabídce jsou Far Cry 3 a 6, a dokonce i spin-offy New Dawn (ten navazuje na pětku) a Primal.

Ubisoft+ Premium Ubisoft+ Classic pro PC Ubisoft+ Classics pro PS cena 445 Kč 198 Kč součást PS+ Extra/Premium platformy PC, Xbox One/Series, Luna PC PS4, PS5 počet her cca 140 pro PC, 40 pro Xbox cca 50 cca 30 novinky v den vydání ano ne ne early access ano ne ne edice prémiové včetně D"C základní základní měsíční bonusy ve hrách ano ne ne další bonusy 10% sleva na hry a mikrotransakce ne ne

Seznam her v Ubisoft+ Classics pro PC