Herní průmysl se zapojuje do pomoci s požáry v Austrálii

Activison přidalo do Call of Duty: Modern Warfare balíček Outback Relief Pack a díky jeho prodejům se podařilo vybrat více než jeden a půl milionu dolarů na boj s následky požárů, které už několik týdnů sužují velkou část Austrálie. Kromě Activision se ale do podobných aktivit zapojují i mnozí další vydavatelé. Celkový prospěch herního průmyslu tak bude ještě větší.

Svoji ruku k dílu hodlají přiložit také Sony, 2K či Bethesda. Právě Bethesda a 2K se spojili ve snaze získat peníze na pomoc Austrálii a ve společném vysílání chtějí vybrat peníze, které následně poputují na pomoc postiženým oblastem. Na streamu by se měly hrát kultovní tituly obou vydavatelů. Dočkáte se tak Borderlands 3 a Skyrimu. Na stream můžete koukat 15. února. Ve stejný den se bude vysílat také další charitativní stream, v němž narazíte na několik osobností studií Sony Interactive Entertainment.

2K & Bethesda are joining forces to raise funds for those affected by the #AustralianFires.



To donate, click below or join on Feb 15 at 10am AEDT, when we stream #Skyrim & #Borderlands3 on the Borderlands & Bethesda Twitch Channels.https://t.co/9rwxYMNRal #2KBethesdaUnite pic.twitter.com/vscYLSk9LQ