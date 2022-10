Nabitý herní rok 2017. Na scénu přišel Switch, Resident Evil chytil druhý dech a odstartoval fenomén battle royale

Pro výborné herní roky nemusíme chodit desítky let do minulosti. 2017 byl výborným rokem pro hráče na všech hlavních platformách.

Horizon Zero Dawn Dřívější exkluzivita pro PlayStation 4 se stala hitem i na PC. Příběh Aloy nás zavede do post-apokalyptického světa, ve kterém si příroda vzala zpět to, co jí patří. Lidstvu se podařilo přežít, ale nedaří se mu tak dobře jako předtím. Populace je rozdělena na kmeny s vlastními pravidly a tradicemi. I když to podle oblečení postav může vypadat tak, že se Horizon odehrává ve minulosti, tak opak je pravdou. Aloy narazí na spoustu moderních vychytávek a zavítá i do ruin, které tady zbyly po naší civilizaci. V příběhu se ale řeší hlavně zdejší monstra. Místo jelenů a zajíců po lesích pobíhají mechanické potvory, které z neznámého důvodu začaly běsnit. Je tedy na Aloy aby zjistila, co stojí za jejich nákazou. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 115 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 61 731 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4, PC

Žánry: RPG, akční adventura, akční RPG, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 43 h (hlavní příběh), 86 h (kompletní obsah)

Vydavatel: SCEA, Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Guerrilla

Datum vydání: 28. 2. 2017 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Nioh William býval obyčejným mořeplavcem, ale jeho život se změnil, když ho vodní proudy zanesly do Japonska. Období Sengoku bylo plné válek a do jedné z nich se jakožto jeden ze samurajů sám zapojí, i když v trochu jiném stylu než si pamatujeme z historie. Balanc mezi dobrými a zlými duchy byl narušen kvůli dlouholetému válčení, a tak se nepostaví jen dalším samurajům, jeho nepřáteli jsou i démoni v čele s kouzelníkem Edwardem Kelleym. Nioh je hardcore RPG, takže buďte připraveni na to, že budete umírat často. William kromě klasických zbraní využije i základní magii a sílu mu propůjčí také několik věrných duchů. Záleží na vašem výběru, jestli vaším strážným duchem bude obří žralok nebo rozzuřený býk. Ti přijdou vhod hlavně při soubojích s bossy, kteří v Nioh dají pořádně zabrat. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 100 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (79 % od 22 724 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4, PlayStation 5, PC

Žánry: RPG, akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Koei Tecmo Games, Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Team Ninja

Datum vydání: 7. 2. 2017 Digitální distribuce: Steam, Epic

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Link se probouzí se ztrátou paměti ve světě, který na první pohled vypadá naprosto mírumilovně. Je také ale docela prázdný a zanedlouho se dozví, co tomu předcházelo. Království Hyrule postihla katastrofa, za kterou může Calamity Ganon. Vše ale ještě není ztraceno. Princezna Zelda žije a Link má stále šanci království zachránit. Musí ale procestovat každou jeho část, aby porazil čtveřici obřích monster. Breath of the Wild je častokrát označovaný jako ultimátní zážitek z otevřeného světa. Království je před vámi otevřené a je na vás, kterým směrem se vydáte. Musíte ale počítat s nástrahami prostředí. Do promrzlých hor Link nemůže bez teplého oblečení. K aktivnímu vulkánu se zase nemůže přiblížit bez patřičné ochrany. Breath of the Wild je plný podobných banalit, ale ve výsledku to z něj dělá unikátní herní zážitek. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 109 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 87 % (z 18 897 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: Switch, Wii U

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 89 h (hlavní příběh), 332 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 3. 3. 2017 (pro Switch)

Hellblade: Senua's Sacrifice Cesta válečnice v Hellblade se může zdát jako další obyčejná mlátička. Její tvůrci přeci jen v minulosti pracovali na hrách jako je DmC nebo Heavenly Sword. Ve skutečnosti je ale její smysl mnohem hlubší. Společně se Senuou se pokusíme vypořádat s traumaty a psychózou. Samotný příběh této keltské válečnice slouží jako prostředek vyprávění souboje s jejími problémy. Ve hře hraje velmi důležitou roli zvuk a dabing postav. Senua často slyší ve své hlavě různé hlasy a tvůrci chtěli hráči co nejvěrněji předvést, jaké to je se s něčím takovým vypořádávat. I přes to, že na ní pracoval poměrně malý tým, na svoji dobu vypadala velmi dobře. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 24 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 45 343 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One, Xbox Series S|X

Žánr: akční adventura

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 7 h (hlavní příběh), 12 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Ninja Theory

Vývojář: Ninja Theory

Datum vydání: 7. 8. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Little Nightmares V roli dívky Six se musíte dostat z lodi The Maw. Úkol je jednoduchý, ale jeho provedení už je o něco náročnější. Na lodi jsou totiž také zlý duchové, kteří shánějí něco k snědku a Six se jim jeví jako šťavnatá svačinka. Čeká vás řešení logických hádanek a obcházení nenasytných nepřátel pěkně potichu. Pokud si vás všimnou, tak nezbyde nic jiného, než se pokusit o útěk. Six je proti nim totiž bezbranná. Ke hře vyšla také čtveřice DLC rozšíření, ve kterých si projdete další kapitoly příběhu ve zcela novém prostředí. Ve většině z nich vystřídá Six v hlavní roli nová postava Runaway Kid. Tento chlapec se také snaží vypořádat s nástrahami tajemné lodi Maw. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 29 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 32 054 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Stadia, Xbox One, Switch

Žánry: akční adventura, lineární hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 2 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Namco Bandai Games America, Namco Bandai Games, Bandai Namco Games

Vývojář: Tarsier Studios

Datum vydání: 28. 4. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play

Prey Probouzíte se na vesmírné stanici Talos I, která obíhá měsíc. Vaší původní misí bylo provedení experimentu, který měl navždy změnit lidstvo tak, jak ho známe dnes. Pokus ale dopadl katastrofou a na stanici je kromě vás také spousta nebezpečných mimozemských entit. Nejenže jsou pěkně nebezpečné, ale na první pohled si jich ani nemusíte všimnout, protože zvládnou napodobit předměty povalující se po celé stanici. Kromě přežívání si také musíte oživit vzpomínky. Vaše hlava na tom totiž není úplně nejlépe. Proti mimozemšťanům naštěstí nejste bezbranní. Ve vašem arzenálu nechybí například zbraň, která jako munici využívá lepidlo. Ta vám kromě boje poslouží i při překonávání různých logických hádanek. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 38 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 26 746 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční hra, RPG, střílečka, akční RPG, střílečka FPS, arkáda

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 29 h (hlavní příběh), 33 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: Arkane Studios

Datum vydání: 5. 5. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Divinity: Original Sin II Vynikající taktické RPG, které si zakládá na komplexním herním světě a pravidlech Dungeons and Dragons. Divinity se dost možná inspirovalo také Baldur's Gate a ve skupině až čtyř postav (nebo čtyř hráčů online) se vydáváte na dobrodružství. Hlavní příběh je sice relativně jednotvárný, ale hromady zajímavých vedlejších úkolů to více než vykompenzují na dlouhé desítky hodin hraní. Hra si zakládá na tahových soubojích, kdy na tahy vybíráte, co vaše postava udělá. Funguje to skvěle dokonce i v případě, že hrajete s přáteli. Hru navíc doprovází skvělá tvorba postav a můžete rozvíjet různé znalosti a statistiky, které vám pomohou překonat úskalí herního světa. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 72 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 131 110 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční RPG, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 100 h (hlavní příběh), 115 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Larian Studios Games

Vývojář: Larian Studios Games

Datum vydání: 14. 9. 2017 Digitální distribuce: Steam, GOG

Resident Evil 7: biohazard Série Resident Evil se po několika letech, kdy byly její díly stále více nabity akcí, rozhodla zpomalit a přenést horor do pohledu z první osoby. Vrátila se tísnivá atmosféra a omezené zdroje, jako si to fanoušci pamatovali z původních dílů. Po příběhu šestého dílu se v roli Ethana Winterse vydáváme do na první pohled obyčejného amerického příbytku. Snažíme se najít Ethanovu ženu Miu, která zmizela před 3 lety. Rodina žijící v tomto domě nemá v lásce nezvané hosty, a tak vás nenechá jen tak se potloukat na jejím pozemku, natož uvnitř domu. Resident Evil 7 se také značně posunul oproti předchozím dílům v ohledu grafiky. Je to první hra, kterou pohání RE Engine vytvořený Capcomem. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 100 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 42 079 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 12 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Capcom

Vývojář: Capcom

Datum vydání: 24. 1. 2017 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam

Cuphead Společně s Cupheadem a Mugmanem se snažíte splatit svůj dluh ďáblu. Jednoduché to ale rozhodně nebude. I když Cuphead vypadá jako animák z 30. let minulého století, tak pro mladší hráče může být dost náročný. Hra si zakládá na preciznosti a souboji s bossy, kteří vám dokážou pěkně zatopit. Zato ale hráče odměňuje perfektními animacemi a scénkami, které mezi ostatními hrami nemají obdoby. Role Cupheadova společníka se může zhostit druhý hráč, takže se s bossy můžete pokusit vypořádat i v kooperaci. V rozšíření Delicious Last Course se k této dvojici přidá také Ms. Chalice. Společně se vydávají na nový ostrov, který zahrnuje nejen nové nepřátelé, ale i nové schopnosti pro naše hrdiny. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 31 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 106 324 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Studio MDHR

Vývojář: Studio MDHR

Datum vydání: 29. 9. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Tekken 7 Na pokračování bojovky, která byla dlouhou dobu exkluzivitou pro PlayStation, jsme čekali celou dekádu. Kromě přepracování do nového enginu nás čeká i pokračování příběhu. I přes to, že v bojovkách to není úplně to nejdůležitější, tak v Tekken 7 najdeme celou kampaň vyprávějící příběh o pokračujícím konfliktu mezi G Corporation a Mishima Zaibatsu. Do hratelnosti přibylo pár novinek. Vůbec poprvé se objevil Rage Art a Power Crush, což jsou velmi silné útoky, které měli udělat tento díl o něco přístupnější pro nové hráče. Soupiska bojovníků se rozšířila o téměř 20 nováčků, přičemž starých známých se vrátilo přes 30. V Tekken 7 se objevilo i několik postav slavných značek. Do boje se zapojil třeba Negan z Walking Dead nebo Akuma ze Street Fighteru. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 78 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 51 371 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: akční hra, bojová hra, 3D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: Bandai Namco Games

Datum vydání: 2. 6. 2017 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam

Super Mario Odyssey Tohle Mariovo dobrodružství poskytuje hráči doposud největší volnost i přes to, že se neodklání od svých základů. Drak Bowser si opět umanul, že se ožení s princeznou Peach. Unese ji tedy na svou létající loď a Mario jde po jeho stopách. Projde řadu království, každé z jinou tematikou. Chvíli jste na písečné poušti, pak se zase proháníte v ulicích města. Každá oblast je jeden velký otevřený level a je na vás, jestli se půjdete přímo za hlavním cílem nebo prozkoumáte každý kout. Novinkou v hratelnosti je v Odyssey Mariova oživlá čepice. Používá ji nejen k útoku, ale pomůže mu i při přeskakování širokých propastí. S její pomocí se také může Mario vtělit do některých stvoření. Stačí hodit čepicí a rázem hrajete za malou žabku nebo obrovského dinosaura. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 113 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 89 % (z 6 916 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánry: akční hra, plošinovka, 3D hra

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Průměrná doba hraní: 12 h (hlavní příběh), 45 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 27. 10. 2017

What Remains of Edith Finch Kolekce příběhů o prokleté rodině ve Washington State. Každý příběh vám umožní prožít život odlišného člena rodiny počínaje začátkem 20. století až do současnosti. Adventura z pohledu první osoby se snaží navnadit pocit velkého a neznámého světa kolem nás. Hlavní hrdinkou příběhu je Edith Finch, která se snaží probádat rodinou historii přijít na to, proč je poslední přeživší z rodiny Finchových. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 23 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 25 830 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One

Žánry: adventura, 3D hra, střílečka FPS

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 2 h (hlavní příběh), 2 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Annapurna Interactive

Vývojář: Giant Sparrow

Datum vydání: 24. 4. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

PlayerUnknown's Battlegrounds Přistaňte na strategicky vybrané poloze, získejte zbraně a vybavení a pokuste se přežít jako poslední na mnoha rozmanitých bojištích. PUBG je střílečka, ve které bojuje až sto hráčů o to, kdo zůstane naživu. Hráči si mohou vybrat, zda se do zápasu pustí sólo, ve dvojici nebo s malým týmem až čtyř lidí. Každý zápas začíná seskokem padákem z letadla na jednu ze čtyř map. Hráči začínají bez výbavy kromě vlastního výběru oblečení, které nemá vliv na hratelnost. Po přistání mohou prohledávat budovy, města duchů a další místa a hledat zbraně, vozidla, brnění a další vybavení. Hratelná oblast mapy se každých několik minut začne zmenšovat směrem k náhodnému místu. Výsledkem je stísněnější mapa, což zvyšuje šance na střetnutí. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 46 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (56 % od 2 082 127 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Stadia, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, battle royale

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bluehole, Inc.

Vývojář: Bluehole, Inc., PUBG Corporation

Datum vydání: 20. 12. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Persona 5 Hlavní hrdina příběhu vystupující pod pseudonymem Joker byl donucen přesunout se na střední školu do Tokia. Po probuzení zvláštních schopností u něj a dalších žáků už jejich život nebude jako dřív. Společně se vydávají do Metaverza, které se zrodilo z lidských tužeb. Tam se snaží ze srdcí dospělých vytrhnout všechnu zkaženost. Postupně se dostanou až ke konspiraci, podle které kdosi nebo cosi ovlivňuje srdce lidí nejen v Tokiu. V této dimenzi hrdinové bojují s nepřáteli ve stylu tahových JRPG pomocí svých persón. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 98 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 87 % (z 5 423 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 3

Žánry: RPG, japonský styl

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 110 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Atlus

Vývojář: Atlus

Datum vydání: 4. 4. 2017 (pro PlayStation 4)

Hollow Knight Pod městečkem Dirtmouth leží kdysi prosperující království. Časy své největší slávy má ale už dávno za sebou. Teď už jsou to jen ruiny obývané potvorami všeho druhu, které se k případným návštěvníkům nechovají zrovna vlídně. Vy se do těchto míst vydáte nalézt tajemství zapomenutého království. I když Hollow Knight může působit jako hra pro mladší hráče, tak dokáže prověřit i schopnosti ostříleného veterána. Ne nadarmo se mu přezdívá 2D Dark Souls. Soubojů s bossy je tady více než dost a podzemní komplexy království jsou mnohem větší, než se na první pohled zdá. Jelikož Hollow Knight spadá také do žánru metroidvania, tak máte celý herní svět otevřený už od samotného začátku. Do některých jeho částí se ale bez určitých schopností nedostanete, takže hra vás schválně vybízí, abyste prohledali každý její kout. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 27 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 220 704 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, akční adventura, plošinovka, metroidvania

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 38 h (hlavní příběh), 88 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Team Cherry

Vývojář: Team Cherry

Datum vydání: 24. 2. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

NieR: Automata V daleké budoucnosti postihla Zemi pohroma. Bez jakéhokoliv varování z jiného světa zaútočili vetřelci. Jejich zbraně kombinující živoucí formy a mechanická monstra lidstvo donutily k tomu, aby se přesunulo na Měsíc. Koncil lidstva dal dohromady jednotku odporu, která se skládá z androidích vojáků. Mají za úkol získat Zemi zpět. Během svých bojů ale odhalí i dlouho zapomenutá tajemství ohledně toho, co této válce předcházelo. Nier: Automata je kombinací rychlé hack'n'slash akce a dalších žánrů jako je bullet hell. Unikátní je i díky tomu, že prvním dohráním jeho příběh nekončí. S každým dalším koncem se vám naskytne možnost vidět události z jiné perspektivy, což vám pomáhá pochopit komplikovaný děj. V některých průchodech hrajete i za úplně jinou postavu. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 12 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 77 958 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: RPG, akční RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 32 h (hlavní příběh), 50 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Square Enix

Vývojář: PlatinumGames

Datum vydání: 17. 3. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Full Throttle Remastered Full Throttle je klikací adventura klasického střihu, která původně vznikla v roce 1995 ve studiu LucasArts. V hlavní roli stojí Ben Throttle, vůdce motorkářského gangu Polecats. Ben i jeho gang zaujmou zbohatlíka, který je CEO společnosti Corley Motors. Když se ale dozví, že Polecats nejsou na prodej, tak to pro Bena ani jeho motorku nedopadne dobře. Po více než 20 letech si tento legendární příběh můžete projít s úplně novou grafikou, které nedělá problém ani rozlišení 4k. Všechna pozadí jsou ručně malovaná a remaster dostal i vylepšené audio. Pokud by vám ale vyhovovala více původní verze, tak kdykoliv můžete mezi ní a remasterem přepínat. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 23 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 1 757 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One

Žánry: adventura, hra point-and-click

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Double Fine Productions

Vývojář: Double Fine Productions

Datum vydání: 18. 4. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG, Apple App Store

Outlast 2 Je čas opět se chopit kamery s nočním viděním a prověřit další záhadu. Tentokrát je naším cílem městečko Temple Gate, které založil Sullivan Knoth a následovníci jeho kultu. Společně tady žijí odříznutí od společnosti. Dostanete se k nim zrovna během příprav na konec světa, což pro vás nevěstí nic dobrého. V hlavní roli je investigativní novinář Blake Langermann, který se společně se svojí ženou Lynn vydal tento kult prověřit kvůli souvislosti s vraždou těhotné ženy. Ještě než se ale dostanou na místo, jejich helikoptéra kvůli poruše spadne a jsou během chvíle jsou rozdělení. Nejde tedy jen o to přijít na kloub případu, kvůli kterému sem Blake přišel, ale také se znovu setkat s jeho ženou. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 48 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 30 918 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Red Barrels

Vývojář: Red Barrels

Datum vydání: 25. 4. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Injustice 2 Tvůrci série Mortal Kombat si na chvíli odskočili do DC univerza a vytvořili další výbornou bojovku, ve které si můžete zahrát za ikonické hrdiny i záporáky. V kampani pro jednoho hráče se vše točí okolo Batmana a jeho snahy obnovit společnost po pádu Supermanova režimu. To mu ale značně zkomplikuje příchod Brainiaca na scénu, který s sebou přivede nové uskupení záporáků říkající si The Society. Injustice 2 na rozdíl od Mortal Kombatu není tak brutální, ale ani tady nechybí speciální útoky, dlouhá komba a zakončovací údery, po kterých se nepřítel bude sbírat ze země jen těžko. Kromě bojovky je to do jisté míry také RPG, protože úpravy obleků postav mění i jejich statistiky a útoky. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 90 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 10 365 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, iPhone/iPad, PC, Xbox One

Žánry: akční hra, bojová hra, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: NetherRealm Studios

Datum vydání: 16. 5. 2017 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam, Google Play, Apple App Store

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Crash se po letech vrátil s remaky trilogie, která na přelomu tisíciletí vyšla na první PlayStation, a ukázal, že tradiční 3D plošinovky stále mají co nabídnout i mezi dnešními hrami. Všechna dobrodružství zmutovaného vačnatce a jeho party byly předělány tak, aby působily po stránce hratelnosti co možná nejvíce jako originály. Graficky se N. Sane Trilogy nemá problém vyrovnat současným hitům. I na aktuální generaci si tak můžete bez jakýchkoliv problémů projít příběh o zachraňování Crashovy lásky, souboji s doktorem Cortexem i zmaření plánů zlé masky Uka Uka. Poslední díly jsou příjemnou skákačkou skrz několik světů, ale zejména první Crash Bandicoot stále dokáže být výzvou. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 85 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 8 796 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Switch, Xbox One

Žánr:

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Activision

Vývojář: Vicarious Visions

Datum vydání: 30. 6. 2017 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam

Uncharted: The Lost Legacy V samostatném rozšíření pro čtvrté Uncharted se hlavní role chopila Chloe Frazer, kterou jsme poprvé viděli ve druhém díle. Tentokrát se bude muset obejít bez svých kolegů lovců pokladů. Do hledáčku se jí dostal pradávný indický artefakt. Kel boha Ganéši je posvátná věc a pro Chloe to je až příliš náročné dobrodružství. Proto uzavře spojenectví s Nadine Ross, proti které její přátelé ještě nedávno bojovali. Společně se skrz malá městečka dostanou až do indických hor, kde má být kel ukrytý. Jak už je ale zvykem, nejsou jediné, kdo po vzácném artefaktu pátrá. Povstalecký vůdce Asav hodlá využít své moci nejen k udržení kontroly, ale také právě na pátrání po klu. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 104 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 80 % (z 2 199 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4

Žánry: akční hra, akční adventura

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 9 h (hlavní příběh)

Vydavatel: SCEA, Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Naughty Dog

Datum vydání: 22. 8. 2017

The Escapists 2 Sice jste teprve byli převezeni do věznice, ale už od prvních momentů dáváte do hromady plány na útěk. Jejich realizace ale nebude jednoduchá. Musíte sehnat pomůcky a materiály, přičemž některé z nich jsou ve věznici vzácným zbožím. Hlavní ale je, aby bachaři neměli nejmenší podezření. Jinak vám vše zabaví a plánování může začít zase znovu. Nemůžete se neustále zaobírat jen přípravami na útěk. Aby nikdo neměl žádné podezření, musíte poctivě plnit svoje denní činnosti. Ty navíc nejsou jen ztraceným časem. Během nich se kolikrát dostanete k důležitým surovinám, které poslouží při craftingu. Utíkat můžete také v kooperaci s dalšími třemi vězni. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 12 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 19 350 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánr: akční hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Team17

Vývojář: Mouldy Toof Studios

Datum vydání: 21. 8. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Yakuza Kiwami Série Yakuza odstartovala už v roce 2005, ale až v posledních letech ji její tvůrci začali protlačovat na celosvětovém trhu. To začalo právě s Kiwami, což je kompletní remake prvního dílu vytvořený na technologiích Yakuzy 6. V hlavní roli je Kazuma Kiryu, kterému se přezdívá drak Dodžimy. V roce 1995 na sebe vzal vraždu zločineckého bosse, aby ochránil své přátele. Po 10 letech se dostává na svobodu a čekají na něj pouze další problémy. Jeho klan je na pokraji občanské války. Kromě toho se ale musí vypořádat také se změnami, které se s jeho pobytem ve vězení ve světě udály. Celý jeho příběh si díky Kiwami můžeme užít nejen díky vylepšené grafice, ale byl znovu nahraný i dabing. Kromě toho oproti původní verzi přibyl i nový obsah rozšiřující příběh. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 70 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 9 684 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 35 h (hlavní příběh), 86 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Sega

Vývojář: Ryu ga Gotoku Studios

Datum vydání: 29. 8. 2017 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam

Fortnite Fortnite měl být původně tower defense, ve kterém jste ve vlastnoručně vyrobených základnách měli odolávat náporům zombie invaze. I když tento mód nakonec také vyšel, tak Fortnite zažil největší boom s příchodem battle royale. Netrvalo dlouho a stál na vrcholu tohoto nově oblíbeného žánru a Epic Games nehodlaly tuto pozici jen tak opustit. Jejich úspěch ovlivnil konkurenci nejen v tomto žánru, ale celkově free-to-play hry. Battle pass se v různých formách objevuje v téměř každé novince a do vydávání nových sezón plných skinů a nového obsahu také Fortnite pořádně šlápl už od samotného začátku. Pointa je přitom stále stejná. 100 hráčů je hozeno na ostrov, kde si musí najít co možná nejlepší vybavení a přesouvat se podle toho, do kterého místa se zrovna stahuje zóna. Jakmile jste mimo zónu, dostáváte poškození. Vítězem se pak stává poslední přeživší. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 11 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 33 % (z 1 522 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, střílečka, hra z pohledu třetí osoby, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, battle royale, dělená obrazovka

Vydavatel: Epic Games

Vývojář: Epic Games

Datum vydání: 25. 7. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Epic, Apple App Store

Wolfenstein II: The New Colossus Po úspěšném návratu v roce 2014 se BJ Blazkowicz o 3 roky později opět vydal do boje proti nacistům. Jelikož v této alternativní verzi naší historie Německo zvítězilo ve druhé světové válce, tak se jeho vliv rozšířil do celého světa včetně Ameriky. Právě tam povedou další kroky BJ i dalších revolucionářů, kteří hodlají zažehnout druhou americkou revoluci. Generála Wilhelma Strasse, který byl též známý jako Deathshead, se sice podařilo odstranit, ale byl to jen jeden z mnoha vysoce postavených nacistů. Na scéně je stále Frau Engel i přes to, co všechno ji v minulosti potkalo. S BJem má nevyřízené účty a tak je jasné, že ho hodlá pronásledovat na každém kroku. Vše se zkomplikuje po únosu Caroline, která stála v čele revolucionářů. Je tedy čas nasadit zbroj, pobrat každou zbraň a vydat se do krvavé akce. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 40 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (78 % od 23 024 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, arkáda

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 16 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: MachineGames

Datum vydání: 27. 10. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG