Herní rok 2022 na Doupěti. Co jsme hráli, na co se těšíme a jaké resty bychom rádi dohnali

Jen pár dní a máme tady rok 2023. Během toho uplynulého jsme toho odehráli celou řadu, takže není od věci vypíchnout to, co se nám líbilo nejvíc.

Martin Nahodil - Odkládání nás nemine Jelikož se poslední roky nesly ve znamení odkladů, doufal jsem, že letos už tento trend nebude pokračovat. Bohužel se ale ukázalo, že toto období nepříjemné pro hráče vyhlížející očekávané novinky nehodlá přestat a nemyslím si, že nějak výrazně poleví ani v příštím roce. Letos tak u mě z velké produkce zabodovali hlavně God of War Ragnarök a Elden Ring. I když kolem mě souls-like hry ještě loni proplouvaly bez větší pozornosti, v rámci příprav jsem si prošel některé ze starších her studia FromSoftware jako Dark Souls nebo Bloodborne a hned mi bylo jasné, co na nich jejich fanoušci vidí. Velkým překvapením pro mě bylo RPG Xenoblade Chronicles 3, které si nezahrajete jinde než na Switchi. Zajímavě zpracovaný soubojový systém, obrovský svět a výborný příběh si mě udržely na desítky hodin, i když nejsou japonská RPG žánrem, do kterého bych se pouštěl často. Na mé oblíbené konzoli od Nintenda se spíš většinou vracím do Animal Crossing: New Horizons, abych sklidil úrodu a podíval se, co je na mém ostrůvku nového. Řada her, na které jsem se těšil, vyšla rozbitá či nedodělaná. Z Babylon's Fall je naprostý propadák, který zanedlouho zmizí z herního světa. Gotham Knight jsou jen plytkou náhražkou arkhamského Batmana a noví Pokémoni po technické stránce propadají, i když jde o exkluzivitu. Přijde mi, že společnosti a studia stále posouvají hranice toho, co si ke hráčům mohou dovolit a častokrát vydávají své hry ve stavu, který by ještě před pár lety byl naprosto skandální. Recenze hry Xenoblade Chronicles 3. Poctivé RPG o pokřiveném světovém řádu Moje očekávání na příští rok nejsou velká. Těším se na nového Spider-Mana, ale stále jsem na pochybách ohledně toho, jestli v roce 2023 vůbec stihne vyjít. Jsem zvědavý na nové asasíny, ale jelikož se mi kroky Ubisoftu za posledních pár let úplně nepozdávají, tak spíš jen vlažně přihlížím, jak se to celé vyvine. Příjemná překvapení čekám hlavně od indie scény, kde se i letos objevily velmi dobré kousky jako Vampire Survivors nebo Dark and Darker.

Jindřich Landa - Dohánění restů a vyhlídky na příští rok Jakožto trochu staromódní hráč, který v době rozličných konzolí vlastní pouze PC, jsem rád, že jsou počítače stále poměrně silnou a atraktivní platformou pro většinu vývojářů. A tak i kdysi nemyslitelné se stává skutečností, tedy že hry z Playstationu jsou portovány na PC! V tomto ohledu mě letos potěšil Death Stranding. Mám rád zvláštnosti všeho druhu, a tak mě oslovila i kočičina Stray. Z klasičtějších her jsem si zamiloval A Plague Tale: Requiem. Silných a poctivých příběhovek totiž není nikdy dost. Zároveň jsem měl letos konečně čas doplnit si nějaké ty resty z let minulých. Z těchto titulů mě nejvíce dostal nenápadný a možná trochu podceňovaný Control. Ona atmosféra podivna ala Twin Peaks či Království Larse von Triera mi učarovala. O to více mě potěšilo, že se chystá dvojka. Naopak trochu zklamáním pro mě bylo Dishonored 2. Přišlo mi, že šlo o příliš okaté a prvoplánové ždímání značky bez nějaké větší přidané hodnoty či invence. Naopak Wasteland 3 ve směru inovací a změn vůči předchůdci boduje, ale na druhou stranu zklamává svou délkou a nedostatkem obsahu. Wasteland 3: mrazivě dobré vyprávění | Recenze Co se příštího roku týče, těším se hlavně na předělávky či pokračování starých pecek, nežli na nové značky. U prvního Dead Space jsem hrůzou znečistil nesčetné množství spodního prádla a jsem zvědav, zda remake ze mě dokáže vymáčknout to samé. Blíží se také remake Resident Evilu 4. Tento díl sice již na PC vyšel, ale port byl natolik otřesný, že se nedal hrát. Doufám, že reparát dopadne o poznání lépe. Dále se těším na The Last of Us Part I pro PC. O této hře každý říká jen to nejlepší a proto by byla ostuda ji nezkusit. Zvláště když je za dveřmi i stejnojmenný seriál. Výtečně vypadá návrat legendy Baldur's Gate 3. RPG ze staré školy snad ani nemůže zklamat. Ze žánru strategií bych vypíchnul další návrat staré dobré značky, jmenovitě jde o Homeworld 3. U předchůdců mě bavila svíravá atmosféra prázdného vesmíru a svět připomínající Dunu. Snad se dočkám toho samého i u tohoto dílu. Svou předělávku si snad již konečně vyslouží i stařičký System Shock, u čehož též nehodlám chybět. Baldur's Gate III vyjde v létě. Studio Larian představilo nový trailer a sběratelskou edici Jedno je však jisté, i rok 2023 toho nabídne mnoho a hráči se rozhodně mají na co těšit. A to je dobře.

Matouš Sychra - I indie produkce má stále co nabídnout Na začátku letošního roku jsem si jako ostatně každý rok dal předsevzetí. Tentokrát se netýkalo tradičně sportu, jídla, čtení, ale dal jsem si předsevzetí herní. Rozhodl jsem se zaměřit na indie tituly, nebo obecně tituly od menších studií, ať už letošní, či z předchozích let. Také jsem samozřejmě doháněl resty z minulých let. Jako první jsem se vydal na cestu sérií We Were Here. Jedná se o kooperativní hru plnou puzzlů a hádanek. Oproti jiným hrám vyniká tím, že spolupráce je nezbytná na opravdu vysoké úrovni. Komunikace s vaším herním partnerem musí být přesná a zaměřená na všelijaké maličkosti a na první pohled nepodstatné věci. Jakmile překonáte úvodní zápolení, hra vás zabaví na dlouhé hodiny. Další indie hra, které jsem se věnoval, byla Arise: A Simple Story. Spíše relaxační hra s hezkým příběhem, která se hodí k uvolnění po těžkém dni. Blue Fire byla hra, na kterou jsem narazil úplnou náhodou. Líbilo se mi, jak vypadala, a tak jsem se do ní pustil. Soulsovka s prvky plošinovky na mě zanechala dojem a můžu doporučit každému. Moje nejoblíbenější indie hra za letošek byla rozhodně Sifu. Skvělý soubojový systém s unikátními prvky a hezkou grafikou. Jednoduše si mě Sifu získal. Recenze hry Sifu. Kung-fu bojovka, která prověří vaše hráčské schopnosti K mému udivení jsem při projíždění knihovny zjistil, že jsem do této chvíle nedohrál Assassin's Creed Valhalla. A tak jsem zkusil dokončit, co jsem dříve započal. K mému zklamání mě znovu hra moc neoslovila, a tak jsem si opustil skoro na stejném místě, kde jsem ji znovu zapl. To stejné se ale nedalo říct o jedné z nejlepších letošních her A Plague Tale: Requiem. Byl jsem pohlcen na začátku a vyplivnut na konci, kde mi po dohrání nezbývalo nic jiného, než si lehnout do postele a brečet, že už je to za mnou. Moje každoroční tradice zahrnuje hraní Red Dead Redemption 2, kdy si připomínám, jak úžasné je být součástí společnosti, která dokáže vytvořit něco tak úžasného. Hra, ke které se rád vracím, i když je pouze rok stará, je It Takes Two. S kamarádem, či přítelkyní hrou prolétneme za víkend a vždy si říkáme, kdy už studio Hazelight vydají další kooperativní pecku. Hogwarts Legacy se na starších konzolích opozdí. Nová ukázka představuje chov fantastických zvířat a další zajímavosti Jakožto velký fanoušek Star Wars se už nemůžu dočkat příštího roku, kdy se budu moci znovu dostat do kůže Cala Kestise a užít si další díl nejlepší herní adaptace Star Wars. Nemůžu opomenout ani Hogwarts Legacy, od kterého mám velké očekávání a těším se, co přinese.