Herní rok 2023 na Doupěti. Co jsme hráli, na co se těšíme a jaké resty bychom rádi dohnali

V příštím roce by mělo též konečně vyjít i RPG Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 . První díl mě kdysi dávno tuze bavil. Tak jsem zvědav, jak si tvůrci poradí s pokračováním. Poslední gameplay videa mě lehce vyděsila, ale před vydáním nechci házet flintu do žita. Jako poslední bych připomenul indie hororovou skákačku Little Nightmares III. Návrat do zdejšího bizarního světa nám snad přinese i nějaké ty odpovědi a rozkryje trochu více pozadí toho, co se tu vlastně tak šeredně pokazilo.

Na závěr si dovolím ještě drobný výhled do budoucna. Rok 2024 by měl být také poměrně zajímavý. Nejvíce se těším na pokračování již zavedených a prověřených značek. Po mnoha a mnoha letech se dočkáme třetího pokračování skvělé strategie Homeworld , jež mě kdysi uchvátila svou parádní a bezútěšnou atmosférou připomínající knižní Dunu. Skvěle vypadá i Senua's Saga: Hellblade II. Jednička byla správně temná a depresivní, jen soubojový systém byl dost fádní. I proto věřím, že dvojka tento neduh úspěšně napraví a nabídne řádně špinavou akční podívanou obohacenou exkurzí do psyché hlavní hrdinky.

Co mě trochu zklamalo, byl velkolepý Starfield . Jasně, je to pořád velmi dobrá hra, ale od Bethesdy člověk očekává tak nějak víc, než jen sci-fi variaci na Skyrim. Přesto jsem ve hře strávil desítky hodin, jen mě spousta letošních her bavila více.

Jakožto milovník strategií a sci-fi musím zmínit i parádní Aliens: Dark Descent . Tvůrcům se povedlo věrně převést atmosféru druhého dílu Vetřelčí série do videohry. Strach, pípající senzor pohybu, zběsile rychlí a smrtící nepřátelé a neodpouštějící obtížnost. Tady jsem byl ve svém živlu. Hodně mě bavil i kontroverzní PC port The Last of Us . I přes tragickou konverzi mě nadchl hlavně univerzální a emocemi nabitý příběh a takřka filmové vyprávění plné zajímavých a nejednoznačných postav. Doufám, že se dvojka na PC také brzy podívá. A tentokrát si tvůrci dají více záležet na optimalizaci.

Potěšil mě i návrat legendy Jagged Alliance 3 . U druhého dílu jsem kdysi trávil své dětství. Nové dobrodružství nájemných žoldáků mě vzalo za srdéčko a určitě se k němu v budoucnu ještě vrátím. Z menších her bych pak rád vypíchl titul Clash: Artifacts of Chaos . Nejde o dokonalou hru, ale zároveň musím uznat, že se mi vryla řádně pod kůži. Jednoduchý, ale chytlavý příběh o přátelství, ztrátě a smyslu pro povinnost, skvělý soubojový systém, bizarní svět a brutální obtížnost. To vše mě chytilo a na konci vyplivlo emocionálně vyždímaného. A onen pocit zadostiučinění, kdy po mnoha pokusech konečně zničíte i hlavního bosse, to je k nezaplacení.

Letošek byl, co se her týče, velmi štědrý. Těch opravdu dechberoucích a takřka dokonalých titulů ale zase tolik nevyšlo. Mě osobně nejvíce nadchl parádní Alan Wake 2 , kterého považuji za hru roku (což je ale možná způsobeno i tím, že jsem zatím nehrál Baldur's Gate 3 ). Originality a odvahy posunout žánr zase o něco dále si velmi cením. Tvůrci z Remedy mě i proto mile překvapili, a tak mi nezbývá nic jiného než se těšit na druhý Control. Snad tu bude brzy.

Matouš Sychra - Návrat k Blizzardu spolu s první návštěvou Yakuzy

Za letošek jsem měl možnost si vyzkoušet nespočet nových i starších her. Pár zapomenutelných, ale také několik velmi dobrých titulů, které mi utkvěly v paměti. Jakožto velký fanoušek Star Wars jsem již od minulého roku netrpělivě očekával vydání Star Wars Jedi: Survivor. Díky bohu se to povedlo, a i přes špatný technický stav při vydání, mě neskutečně bavil a nemohu si vynachválit kvalitu, kterou tahle značka přináší do vesmíru Hvězdných válek.

Pokud se zaměřím na hru, nebo spíše sérii, která je mému srdci blízká, Assassins’s Creed, Mirage obstojně zvládlo návrat ke kořenům a přineslo zpět do série tak důležité a v posledních letech chybějící prvky. Důraz na tichý přístup a využívání asasínských pomůcek mě úplně vrátilo zpět v čase do doby, kdy každoroční vydání nového asasína byl svátek. Nebýt mdlého příběhu a neaktualizované grafiky, nebylo by si na co stěžovat.

Samozřejmě jsem doháněl i resty. Konečně jsem se pustil do série Yakuza, o které jsem dlouhou dobu přemýšlel a konečně se odhodlal ji zkusit. Zatím jsem prošel pouze prvním dílem Yakuza 0, ale uff, zážitek je skvělý a ten příběh… je to jako bych koukal na film, od kterého se nemohu odtrhnout. Také jsem se opět ponořil i do New Worldu, první placená expanze přilákala zpět mnoho hráčů včetně mě. Konečně jsou ve hře mounti a pohyb po mapě už není tak nekonečný, jak býval. Přibylo samozřejmě i mnoho dalšího obsahu, který jsem ještě zdaleka neměl čas vyzkoušet všechen.

Moje každoroční hraní Red Dead Redemption 2 jsem musel bohužel tento rok vynechat. Mrzí mě to, ale bohužel jsem neměl šedesát hodin času potřebných k dohrání příběhu. Nicméně doporučuji všem, kdo ještě nehrál, aby mu dali šanci, je to jedna z nejlepších her, co kdy vyšla. Velkou radost mi také udělal nový update do Heroes of the Storm, MOBA hry od Blizzardu. Ta byla od loňska v hibernaci, ale naštěstí jsme se dočkali něčeho nového a také potvrzení, že hra (snad) ještě není mrtvá. Když už jsme u Blizzardu, tak jsem si letos vyzkoušel i nové Diablo, nevrátil jsem se k němu sice od léta, ale tak snad to někdy doženu. Blizzardu se v mých očích letos poměrně dařilo, protože letošní expanze do karetní hry Hearthstone mi každá jedna udělaly radost, ale také mi lehce ztenčily peněženku.

Na co se těším příští rok, je poměrně jednoduché. Nejvíc bezkonkurečně na nového S.T.A.L.K.E.R. 2. První díl jsem zbožňoval a jejího nástupce si nemůžu nechat ujít. K mému překvapení se také těším na Skull and Bones. Po možnosti vyzkoušet si uzavřenou betu nemám příliš pochyb, že se bude jednat o velké překvapení, a že si hra získá srdce mnoha hráčů. Podtrženo sečteno, letošní rok byla pro mě jedna velká jízda od jedné velké hry ke druhé. Většinu jich hodnotím kladně, až na výjimky jako Redfall, a těším se zas na další rok plný her. Čekají nás fakt pecky.