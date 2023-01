Herní služba Google Stadia oficiálně končí. Ovladač ale naštěstí vyhodit nemusíte

Herní streamovací služba Stadia úderem dneška přestává fungovat. Google se ji rozhodl zaříznout kvůli nesplněným očekáváním, služba jednak nefungovala zcela ideálně a jednak nezískala nijak masivní popularitu. Konec byl dlouho připravovaný a firma se k němu postavila čelem.

To znamená, že Google se snažil zajistit, aby hráči na konci Stadie tratili co nejméně. V první řadě vrátil peníze za veškeré nákupy, které lidé na službě provedli. Refundace tak proběhla jak za předplatné, tak za hry, ale i za hardware, kterým je Google Stadia ovladač. Vracení peněz probíhalo v minulých týdnech, když už byl obchod vypnutý.

Nejde ale jen o finance, hráče může mrzet, pokud mají hry rozehrané a o tento postup přijdou. Tento aspekt neměl v gesci Google, nýbrž vydavatelé her. Naštěstí mnoho z nich včas představilo způsoby, jak uložené pozice přesunout na jiné platformy, ovšem chybí oficiální seznam, kdo tuto možnost podporuje a jak na to.

Také se liší termíny, někteří vydavatelé podmiňovali úspěšný přesun stažením dat před 18. lednem (Ubisoft), jiní k tomu přistoupí až v druhé polovině ledna (IO Interactive).

Ovladač konečně s podporou bluetooth

Velké obavy hráčů byly, co se stane s jejich kontrolerem Google Stadia. Přeci jen je to normálně fungující ovladač, mnoho jich jej chtělo používat i po konci služby. Jenže kontroler se ke Stadie připojoval přes Wi-Fi a s vypnutím celého systému by se stal jen odpadem. Tedy pokud by se lidé nesmířili s připojením přes USB, ale reálně nikdo v dnešní době nechce drátový ovladač.

Google tak na poslední chvíli vyslyšel žádosti a minulý pátek na oficiálním fóru slíbil, že zveřejnění nástroj, kterým se v ovladači aktivuje běžné připojení přes bluetooth, aby jej lidé mohli používat bezdrátově s jakou platformou chtějí. Ano, ovladač od začátku obsahoval bluetooth čip, ale Google jej schválně neaktivoval.

Firma slíbila, že detaily o tomto nástroji zveřejní v průběhu tohoto týdne.

Proč Google Stadia končí

Důvod je hned několik. Googlu se podařil mix nešťastných řešení, kvůli kterým byl zájem hráčů o službu mizivý. Základní myšlenka cloudového hraní, kdy člověk nemusí vlastnit výkonnou mašinu, aby si zahrál populární tituly, je sice na atraktivní a žije dál, jenže Google nedokázal najít správný obchodní model. Uživatelé museli platit předplatné a ještě odděleně jednotlivé hry, což se nikomu příliš nechce.

Nabídka titulu na službě navíc byla slabá a Google za celou existenci Stadie nedokázal přijít s atraktivními exkluzivními tituly. Nemluvě o tom, že technická stránka věci ze začátku nebyla vyladěná. Detaily jako bizarní připojení ovladače pak už byly jen třešničkou na dortu.