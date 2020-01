Herní svět uctívá památku Kobeho Bryanta

Basketbalista Kobe Bryant tragicky zahynul při pádu helikoptéry a jeho úmrtí těžce nesl doslova celý svět. Svoji soustrast rodině a lítost nad jeho skonem vyjadřovaly hvězdy všech odvětví od herců, přes politické osobnosti a sportovce až po obyčejné fanoušky sportu. Výjimkou nebyli ani hráči počítačových her na profesionální i amatérské úrovni.

My bro sent me this video of players paying their respects for Kobe on 2k pic.twitter.com/HaHU1wRhKO