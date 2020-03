Heroes of Tenefyr: karetní řežba | Recenze

Co baví Jednoduché, Svižné, Rychlé

Pěkné ilustrace

Poměr cena/výkon Co vadí Layout karet

Delší hrací doba 8 /10 Hodnocení

Heroes of Tenefyr je titul původem z Kickstaretru, který spatřil světlo světa na konci loňského roku, kdy se jej rozhodlo vydat nově vznikající vydavatelství My Only Company, s. r. o. V záplavě vánočních trháků tak možná trochu zapadl, ovšem nechat tuto kooperativní karetku bez povšimnutí by byla velká škoda. Právě naopak nyní v období, kdy jsou vánoční tituly už dávno dohrány a vy se poohlížíte po něčem, co byste mohli vyzkoušet, by Tenefyr mohl být parádní koupí.

Krabice s hrou obsahuje 162 karet, návod, herní mapu a žetonky, seznam úspěchů a také rozdělovače – to člověk na první pohled uvítá, bohužel papírový insert je příliš nízký, takže si karty sice pěkně seřadíte, ale ve finále je budete muset „podkopnout“, jinak se vám nevlezou do krabice.

My Only Company s. r. o. My Only Company s. r. o. je nové vydavatelství v českém rybníčku, které se kromě lokalizace zaměřuje také na překladatelské služby (např. fantasy literatury) a prodej deskových her. Heroes of Tenefyr je první vydavatelskou vlaštovkou, přičemž další tituly by měly záhy následovat.

Tenefyr je možné hrát v jednom až čtyřech hráčích, k dispozici pak máte výše zmíněnou čtveřici hrdinů. Ti se liší jen svou speciální schopností (například silná barbarka vám umožní líznout si ve svém tahu více karet), jejich základní balíček karet je pak vždy stejný a obsahuje šest karet o síle 1 a šest karet o síle 0. Postupem času si ale svůj balíček vylepšujete kartami mrtvých nepřátel, které jsou zároveň kartami schopností. Každá z nich má svou základní sílu a část z nich i speciální schopnost, tady ovšem pozor, některé je možné zahrát jen konkrétní postavou.

A jak probíhá samotná hra? Čistit dungeony můžete jak v krátké variantě, tak v dlouhé. V krátké na vás čekají čtyři jeskyně s čtyřmi úrovněmi obtížnosti, zatímco v dlouhé variantě na vás čeká celkem pět úrovní obtížnosti, každá z nich obsahuje dvě jeskyně a na závěr si střihnete souboj s hlavním bossem. Vy se pak budete snažit porazit všechny nepřátele v dané jeskyni (jsou vždy 4), protože potom získáte odměnu.

V balíčku nepřátel můžete narazit na opravdové "dárečky"...

Samotný souboj pak probíhá jednoduše – líznete si 3 karty a pokud jste s výslednou silou útoku spokojeni, je na řadě další hráč. Pokud myslíte, že z útoku můžete vytřískat víc, můžete si vzít další 3 karty a tento krok opakovat, dokud nebudete se svým útokem spokojeni (použít lze buď všechny 3 karty, nebo líznout znova). Pakliže je společná síla útoku všech hráčů vyšší, než jsou jeho životy. Jakmile se skřetí pohnutek válí ve své zelené krvi, jeden z hráčů si vezme jeho kartu a můžete se rozhodnout, jestli budete pokračovat v boji v této jeskyni, nebo jestli vyjdete ven. Ptáte se, proč byste dobrovolně odcházeli? Opuštění jeskyně je totiž jedinou možností, jak si zamíchat odhazovací hromádku. Na druhou stranu při každém opuštění jeskyně se posunete o něco blíže probuzení Zla. Vaším cílem tedy je pořádně se vybavit na závěrečný souboj s bossy.

Nejtěžší je tedy rozhodování, jestli si dané tři karty ponechat a doufat, že vás protihráč nepřítele poraz, nebo to naopak risknout a za cenu zmenšení balíčku si zkusit líznout znova. Samozřejmě se neobejdete bez určité dávky štěstí, tomu však můžete jít naproti budováním vlastního balíčku (možnosti jsou sice omezené, ale některé z odměn vám například umožní vyhodit si z balíčku nulové karty, jiné vám zase dávají bonusy právě za zahrané nuly atd.) a také jednoduchou matematikou; když máte na ruce šest karet a víte, že dvě tři z toho jsou nuly, asi by stálo za zvážení, jestli není lepší odejít z jeskyně dobrovolně než riskovat vyhození.

Ilustrace na kartách jsou moc pěkné, ale bohužel pořádně nevyniknou – jednak kvůli tomu, že 2/3 katy zakrývají textboxy a jednak také kvůli černému okraji karet (v dnešní době už jsou přece jen fullbleed karty normou). Na druhou stranu ale kvitujeme jejich kvalitu.

Heroes of Tenefyr je moc příjemným překvapením loňského roku, u kterého platí známé pořekadlo „za málo peněz hodně muziky“. Epické bitvy tady nehledejte, ale pokud máte chuť na jednoduchou kooprativní karetku, v níž vykydlíte pár skřetů, tak byste těžko hledali lepšího kandidáta. Líbí se nám také variabilita nepřátel a stupňující se obtížnost. Zatímco nepřátele první úrovně porazíte víceméně s prstem v nose – pokud nebude obzvláště špatná konstelace hvězd –, v dalších úrovních se občas skrývají opravdové dárečky… Plusem je také to, že My Only Company avizovalo překlad vydání rozšíření, jež do hry přinese nové hrdiny i nepřátele. Na druhou stranu bychom - kromě layoutu karet - vytkli ještě jednu věc, a to sice hrací dobu, která je na tak jednoduchou hru přece jen docela dlouhá (cca hodina v krátké variantě hry).