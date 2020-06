Hillside Drive: pohodovka do kapsy | Mobilní recenze

Co baví Příjemná stylizace

Nenáročná hratelnost

Nezatíží mobilní zařízení Co vadí Systém lootboxů

Strojová lokalizace

Rychlý stereotyp 7 /10 Hodnocení

Po nějaké době se podíváme zase na pohodovou a oddychovou hru určenou na mobilní zařízení. Přece jen začíná letní sezóna, a ne všichni budeme chtít trávit čas u svých milovaných počítačů a herních konzolí. Chuť na hraní ovšem neklesá ani v létě, proto vám přinášíme pohodový a oddechový tip, kterým si lze zkrátit otravné dlouhé chvíle podobné těm, kdy čekáte, než se ogriluje krkovice.

Kopec kam se podíváš

Pro dnešek to vezmeme pěkně zlehka, neboť titul Hillside Drive je určen pro opravdu oddychové a příležitostí hraní bez výraznějších požadavků jak na hratelnost, tak na samotnou prezentaci. Pod titulem je podepsané studio Dreamy Dingo, které se doposud soustředilo spíše na logické tituly. Za zmínku stojí např. Aquavias – Water Flow Puzzle nebo Don't Let The Ball Fall — Ball Balance Game, která se pohybuje spíše na hraně arkádového hraní.



Během hraní se skutečně moc nenadřete, stačí plyn a brzda

Hillside Drive představuje v tvorbě zmíněných vývojářů svěží a příjemnou odbočku k relativně zajímavě pojatému závodnímu konceptu s výraznou stylizací a řadou jednoduchých herních mechanismů. Titul se rovná modernější a vizuálně zajímavější alternativě ke známějšímu Hill Climb Racing.

V jednom ze sedmnácti vozidel tak hráč ve 2D grafice zdolává náročný kopcovitý terén, sbírá přitom herní měnu, lootboxy, kanystry s benzínem a následně vylepšuje své vozítko. Kouzlo je pochopitelně v tom, že zdolání konkrétní mapy vyžaduje určitý výkon, a proto se tak rozjíždí nekonečný, avšak poměrně návykový kolotoč zahrnující do úmoru opakované hraní s cílem zisku mincí, za které lze nakupovat nové díly.

Bez tuningu ani ránu

V rámci jednotlivých vozítek je možné vylepšovat výkon motoru, odpružení zaručující pohodlnější jízdu, pneumatiky, které mají vliv na přenos síly a v neposlední řadě také vyvážení, které zajišťuje celkovou stabilitu a tím i možnost rychlejší jízdy. Klíčovým prvkem celé hratelnosti je omezené množství paliva, jízdní styl je tak skutečně zásadní. Palivové kanystry umístěné na konkrétních částech vlastně představují alternativu ke klasickým checkpointům, hráč však není limitován časem ale právě šťávou v nádrži. Rovnice je tak jednoduchá, slabý výkon vyžaduje velké množství plynu a tím i rychlý úbytek paliva. Proto tuňte!!!



Výrazná grafická stylizace vypadá opravdu pohodově

Mimo již zmíněné vylepšování je možné také investovat do speciálních hračiček jako jsou magnety na mince, turba či jiné unikátní power-upy. Měnit lze také barevnou úpravu vozítka. Titul je dostupný zdarma, což si samozřejmě vybírá svou daň v podobně odemykání posbíraných lootboxů. Těch je několik variant, každopádně jejich odemčení vyžaduje buďto počkat nějaký ten čas, popřípadě shlédnutí otravné reklamy. Poslední možností je potom také investice fialových matiček, které lze nakupovat mimo jiné za skutečné peníze. Jak jistě všichni pochopili, jde o klasický lootbox systém tlačící hráče do nekonečného sledování reklam nebo investice reálných peněz.



Nákupy v aplikaci nejsou drahé, přesto však výsledek kazí

Je pravdou, že i bez otevírání beden si lze pohodlně zahrát, kdo by však pohrdl, když uvnitř často najde poklady, které si poctivou jízdou jen tak nevyslouží. Odpočet zbývajícího času k free otevření naštěstí běží i na pozadí.

Stylizované 2D

Co se samotného ovládání týče, jde o skutečně oddychovou arkádu, ve které si vystačíte klasicky s plynem a brzdou. Navíc, vzhledem k tomu, že jde o zdolávání vrchů, brzdu ani příliš nevyužijete a když, tak spíše v rámci zachování stability a zabránění salta a pádu na krovky. Díky skutečně hodně nenáročnému ovládání je tak titul určen téměř komukoli a kamkoli.



Česká lokalizace je v katastrofálním stavu

Stejně nenáročné je i 2D grafické zpracování, které váš mobilní telefon rozhodně nepotrápí. Na Huawei P30 Lite jsme nezaznamenali žádné komplikace, dokonce ani zahřívání přístroje. Na podstatně výkonnějších redakčních strojích vše také běželo jako po másle. To však neznamená, že by hra byla ošklivá. Ba naopak. Nápadná a oku lahodící výrazná stylizace dá zavzpomínat např. na titul Firewatch. Dominují pestré barvy bez výraznějšího stínování. K charakteru hry se však takové ztvárnění maximálně hodí.

Mnohé hráče jistě na první dobrou potěší také česká lokalizace, ta je však v otřesném stavu a spíše než o klasickou lokalizaci jde o strojový Google překlad, nerespektující ani háčky ani čárky. Výsledkem je tak nevzhledný a hlavně nepřehledný interface, který se stává jednou velkou hádankou a paradoxně mnohem méně srozumitelnější, než kdyby byl v angličtině. Luštit navíc chybějící písmena v jednotlivých slovech není zrovna zábavné.



Do kopce, do kopce a do kopce

Někoho navíc může odrazovat také kolovrátková a stereotypní hratelnost bez vyššího cíle. Od hry skutečně nečekejte nic více, než rychlou a pohodovou oddychovku, kterou vytáhnete ve chvílích maximální nouze. Klidně i jen na 5 minut denně. V takovém případě se budete pravděpodobně dobře bavit. Kdo však hledá hru na sobotní večer, bude se muset poohlédnout jinde. Hillside Drive rozhodně není určeno na intenzivní hraní.

Verdikt Na rovinu, Hillside Drive není žádný zázrak. Ba naopak, jde o průměrnou hru, která je svým charakterem a nastaveným systémem určena výhradně pro příležitostí hraní. Otravný je zejména systém lootboxů a zmršená strojová lokalizace, každopádně i tak má toto zdolávání vrchů a tunění něco do sebe. Okouzlí zejména příjemnou grafickou stylizací a pohodovou hratelností bez výraznějších nároků. Hledáte-li nějakou tu kapesní záležitost, kterou vytáhnete maximálně jednou za den, rozhodně berte. V opačném případě hledejte dále.

Hra byla recenzována na telefonech Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S20 a Huawei P40.