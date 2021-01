Hitman 3: do třetice všeho zavražděného | Recenze

Co baví Hravý svět

Pestré prostředí

Příjemná atmosféra

Vysoká znovuhratelnost

Hromady odlišných úkolů/možností Co vadí Minimum inovací

Spousta technických chyb

Pouze 6 misí 8 /10 Hodnocení

Známé herní značky mají v této době zajímavou tradici. Resetují se a začnou úplně od začátku. S novou technologií a novými vývojáři (ať mluvíme o úplné změně studia nebo jen nových lidech v něm), přichází také nové nápady a pohled na sérii. Nám pak nezbývá než vyhodnotit, jak se to podařilo.

Hitman 2: Agent 47 opět zasahuje (recenze)

Hitman nasadil skvělé tempo, které udržel. Jak však ukazuje třetí díl, snažil se běhat stále stejně. Neměnil cestu či tempo samotné. Našel něco, co funguje a co je dobré. Třetí díl vlastně nemusel být vyloženě nový, aby se podařil. Nesměl však nic zvorat.

Ve světě vrahů

Že se nejedná o nic vyloženě nového pocítíte hned na začátku hry. Všichni noví Hitmani jsou zobrazení na herním menu a pokud je vlastníte, můžete si mise ze starších dílů rovnou zapnout. Člověk má pocit, že vyšla jen jedna hra Hitman a zbytek jsou pouhá rozšíření. To, že se jedná o trilogii, se snaží připomínat hlavně příběh.



Je komické, že jsem zapomněl, že Hitman nějaký příběh měl, dokud jsem neviděl shrnutí předchozích dílů. Uzávěr trilogie mi připomíná spíš takového Johna Wicka. Vím jen, že mu zabili psa a on kvůli tomu začal všechny vraždit. No Agenta 47 speciálně upravili a vycvičili k vraždění lidí a nyní to dělá. Jen teda místo kosení nepřátel volí promyšlený stealth. Neberte to však tak, že bych příběh bral jako vyloženou břečku. Nevidím však v něm ten magnet a konec mi nepřišel dostatečně výmluvný, abych cítil, že skončila epochální trilogie.

Krása hry je vskutku zejména v misích. Každá má svůj menší příběh s dostatečným množstvím informací, přičemž jejich prozkoumávání hra odměňuje. S větším množstvím znalostí získáváte další inspiraci, jak svůj cíl co nejlépe zabít. Plnění úkolů je občas zábavnější než vražda samotná. Misí je sice pouze 6, ale díky jejich pestrosti a hravosti dokáže být každý průchod velmi originální.

Procestujte svět

Už od první misi víte, že se bude jednat o majestátní hru. Váš cíl se nachází v luxusním paneláku v Dubaji, tyčícím se až nad mraky. Při procházce vidíte více zlata, než kolik má piercingů Xerxes z 300: Bitva u Thermopyl a příležitosti, jak vraždit, se jen hemží. Každou chvíli můžete narazit na významnou osobnost, která má s vaším cílem meeting či se můžete vydávat za osobního strážce. Převlékání tu opět hraje hlavní roli.



Hitman 3 se hlavně nebál. Mise umístil až překvapivě různorodě. Máte tu Dubaj, Anglii, Berlín, Čínu či Argentinu. Celá úroveň se vedle vyobrazené lokace liší plány vašeho cíle. Potkáte jak aktivního podnikatele, tak vědce zakopaného hluboko pod zemí. Je znatelně rozdílným zážitkem, když se snažíte v berlínském nočním klubu likvidovat skryté agenty nebo když v Číně pronikáte do tajné základny s nespočtem bezpečnostních procedur.

Obzvláště musím pochválit roli soukromého detektiva. Možnost se za něj přestrojit a vyšetřovat vraždu v Anglii hra vyloženě zdůrazňovala a jedná se o jednu z nejzábavnějších misí, co jsem v Hitmanovi zažil. Skoro jak v románu od Agathy Christie máte chuť jednu vrazit každému z podezřelých a vykreslování obrázku o motivech vraha a celém sídle zvládla hra na jedničku.



Není to však zdaleka jediná příležitost, kdy jsem s nadšením objevoval možnosti hry. Stejně jako v předchozích dílech hra staví na znovuhratelnosti. Nový průchod odemyká předtím skryté možnosti. Máte možnost jiné startovní pozice či jiného vybavení. Ačkoli základní hra, tedy první průchod misemi, zabere do 10 hodin (záleží na každém průzkumníkovi), všechny průchody misemi tento čas znásobí.

Hospodský guláš ve videoherní edici

Jestli se však ptáte vyloženě na nové věci, asi hledáte marně. Hra pouze zvýšila množství a dokončila svůj rozjetý příběh. Hitman opět staví na mechanice převlékání, na hravém světě, který však je i logický. Na šroubování potřebujete šroubovák, na otrávení jídla jed, na otevření zamčených dveří klíč či páčidlo – to však přiláká pozornost kolemjdoucích.



Zajímavý je foťák, kterým můžete blíže prozkoumávat předměty či na dálku (pomocí vašich kumpánů na telefonu) některé věci hackovat. Nebo si můžete užít pistoli s tlumičem a vraždění řeznickým nožem. Možností je spousta.

Taková spousta, že mi ta stejnost ani moc nevadila. Je to jak oblíbená pizzerie, která kuchaře moc často nemění. Dokud jste však s nimi spokojeni, rádi se vracíte, ochutnáváte nové pizzy či si připomínáte ty, co vám chutnaly dříve. Hrozí jen, že se kuchaři zhorší, uberou množství příloh na pizze a vy do restaurace přestanete chodit. To se Hitmanovi naštěstí nestalo. Hra je provedena řemeslně skvěle, tedy s výjimkami…

Agent 47 nechybuje, ale hra ano

Ve hře jsem našel hromadu bugů a designerských přešlapů, které skutečně zasáhly do mého hráčského prožitku. Číslo jedna jsou rozhodně uložené pozice, které často špatně uloží data. Platí to zejména o těch automatických, kdy jste třeba ve správné lokaci, ale chybí vám některé předměty a úkol vás navádí zpět.



Všechny lokace mají své kouzlo a každá se liší možnostmi, jak se k cíli dostat

Stalo se mi, že mě hlídači chtěli prohledat pětkrát, postava, která mě následovala, se ztratila či se mi zasekly předměty a zbraň nechtěla mířit ani střílet. A abych nezapomněl, online služby mi po celou dobu hraní nefungovaly.



Zde se sluší říct, že hraji hru na Xbox One X. Možná tím jiné platformy tolik netrpí. Jinak však vypadá hra skvěle. Horší detaily obličejů člověku sice připomínají, že… no třetí díl je spíš DLC na hru z roku 2016. Přesto jsem si užíval osvětlené čínské ulice, do detailu vykreslenou restauraci či tajuplnou atmosféru anglického sídla. Není to „next-gen“, ale rozhodně jsem si každou úroveň hrozně rád prohlédl.