Hitman 3 dopadl skvěle, hlásí světové recenze

Dnes se na pulty obchodů a do konzolí i počítačů podívá pokračování oblíbené série Hitman a podle prvních reakcí na hru jde o velmi vydařenou záležitost. Agent 47 se dle všeho vrací ve vynikající formě. Nový Hitman 3 sklízí chválu za lokace či pozměněný přístup k vyprávění. Všichni majitelé předchozích her si navíc mohou užít lokace z Hitmana 1 a 2 převedené do nového enginu. Na seznam hodnocení světových recenzí se můžete podívat níže.

Hitman 3 vychází dnes na PC skrze Epic Games Store, PS4 a PS5, Xbox One a Xbox Series X/S. Na naši recenzi se můžete těšit již brzy.