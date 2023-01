Hitman 3 změní jméno. World of Assassination zahrne obsah z celé nové trilogie plešatého zabijáka

Majitelé trojky dostanou obsah z předchozích dílů zdarma.

I když Hitman 3 vyšel už před dvěma lety, studio IO Interactive svět světoznámého zabijáka nechce opustit. Není to tak dávno, co vyšla VR verze a na leden jsou pro hráče připraveny další novinky. 26. ledna třetí díl změní jméno a najdete v něm obsah ze všech tří nejnovějších dílů. Tvůrci tak chtějí zjednodušit získání kompletního zážitku pro nové hráče. Pod názvem Hitman: World of Assassination najdete vše, co k novodobému Hitmanovi potřebujete.

Pokud Hitmana 3 vlastníte, obsah z předchozích dvou dílů do něj dostanete zcela zdarma. To platí pro všechny platformy. Vývojáři tak prý dosáhnout toho, co chtěli udělat už od roku 2015, a to dát hráčům možnost jednoduše se zapojit do tohoto světa bez větších zmatků. S World of Assassination zmizí nutnost vybírat z různých edicí hry, importování lokací nebo aktivace obsahových balíčků.

Neznamená to ale, že najednou nebudou k dispozici žádná DLC. Zkrátka to jen všechno bude jednodušší. Hitman: World of Assassination se bude prodávat za 70$. Zatímco u některých her navýšení ceny moc nedává smysl, v tomhle případě s tím nemáme nejmenší problém. Přeci jen jsou to už v základu 3 výborné stealth hry zahrnující přes 20 lokací v jednom.

Můžete si ještě připlatit 30$ za Deluxe Pack, která obsahuje další dvojici lokací, speciální mise a kontrakty. A to by mělo být vše. Nic jiného prý v digitálních obchodech k nejnovějšímu Hitmanovi nenajdeme. Jestli ale vlastníte jen některá DLC, budete mít možnost si dokoupit zbytek zvlášť, abyste za obsah neplatili dvakrát.

Také není od věci zmínit, že Hitman a Hitman 2 se od 26. ledna nebudou prodávat samostatně a zahrát si je budete moci pouze skrz World of Assassination. Pokud některý z těchto titulů ale už vlastníte, tak k nim budete mít přístup i nadále.

