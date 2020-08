Hitmanem bez čárového kódu snadno a rychle? Stačí VR, říkají vývojáři

Některé situace hold vyžadují pěsti, nože či zbraně. Pokud však není ani jedno, tak alespoň ten VR headset. To je také problematika, kterou probírají vývojáři ve svém videu nazvaném Hitman 3 VR: Become the Hitman.

Pro ty z vás, kteří by se Hitmanem rádi stali či Hitmanem již jste, ale stále nepřestáváte pracovat na svém všeobecném přehledu, rozhodně doporučuji si přehrát podrobnostmi nabité video.

Pokud vás zajímají další podrobnosti o blížícím se VR pokračování Hitmana, rozhodně si přečtěte náš nedávný článek.