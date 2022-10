Hitovka Vampire Survivors se chystá na vydání plné verze. Její vývoj ale nekončí

Chystá se například port do nového enginu.

Rogue-like akce Vampire Survivors přišla na Steam v předběžném přístupu před necelým rokem a za tu dobu prodala několik milionů kopií. Funguje přitom na velmi jednoduchém konceptu. Ovládáte pohyb postavy, vybíráte pro ni vylepšení, ale útoky se provádějí samy. Proti hordám nepřátel musíte vydržet až do samotného konce. Už 20. října hra vyjde na Steamu v plné verzi.

Veškerý obsah, který byl pro hru podle původní roadmapy v plánu, do ní už přibyl v jednom z minulých updatů. Vývojář si novinky, které přijdou s verzí 1.0 nechává zatím pro sebe. Odhalování začne od 7. října na sociálních sítích hry. Mimo jiné můžeme očekávat podporu dalších jazyků. Čeština mezi nimi ale zatím chybí.

I po vydání plné verze se počítá s předěláním do nového enginu, což by mělo proběhnout ještě do konce roku. Nemusíte se bát, že byste tak přišli o svůj postup, vše bude převedeno do nové verze. S tímto oznámením také padlo, že je v přípravě hromada dalších novinek, takže fanoušci Vampire Survivors se mají na co těšit.

Zdroj: Steam