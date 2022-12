Hitovka Vampire Survivors vyšla na mobily. Na rozdíl od PC verze je zdarma

Mezi všemi velkými oznámeními na TGA, které proběhlo dnes brzy ráno, svoji chvíli slávy dostal i letošní hit Vampire Survivors. Kromě toho, že se v příštím roce mohou fanoušci těšit na první velké DLC, byla také oznámena a rovnou i vydána mobilní verze. U PC verze najdete cenovku 4,99$, na Androidu i iOS se ale do kosení monster můžete pustit zdarma. Při hraní si můžete vybrat, jestli hra poběží vertikálně či horizontálně.

Princip Vampire Survivors je naprosto jednoduchý. Se svojí postavou chodíte ve velké aréně, za nasbírané zkušenosti si vybíráte z různých vylepšení a snažíte se přežít až do samotného konce. Ovládáte ale pouze pohyb své postavy, veškeré útoky za vás v cyklech vykonává sama hra.

Na mobilech je opravdu zdarma. Na mikrotransakce nenarazíte a reklamami není přecpaná. Dobrovolně se ale na nějakou reklamu můžete podívat a za to získáte třeba pár zlaťáků navíc nebo dostanete ještě jednu šanci pokračovat ve vašem aktuálním průchodu. Což se určitě hodí, pokud jste udělali chybu v jinak vydařeném pokusu.

Těžko říct, jak to bude s DLC Legacy of the Moonspell. Na PC půjde opět o placenou záležitost a očekáváme, že pár korun vás bude stát i na mobilech. To si ale zatím vývojář Poncle nechává pro sebe. Vampire Survivors mimo to najdete i v předplatném Game Pass.