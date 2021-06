Hity na cestě: jaké hry si zahrajete v červenci 2021

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Datum vydání: 9. července

9. července Platformy: PC, Nintendo Switch Pod názvem Monster Hunter se nám většinou vybaví několikahodinové lovy obřích monster. Ve Stories to ale funguje jinak než v základní sérii. Tady se totiž jakožto hrdina příběhu nestanete lovce, ale jezdcem, který nebude s monstry jen bojovat, ale může si je i osedlat a udělat z nich tak svoje spojence. Wings of Ruin jsou stále RPG. Oproti hlavní sérii ale souboje probíhají na tahy jako v klasických JRPG hrách. Máme tady základní trojici druhů útoků, přičemž síla převyšuje techniku, technika rychlost a rychlost sílu. Pokud v bojích budete druhy útoků volit správně, můžete monstrum dostat k zemi během chvilky. Jelikož se jedná o Stories, tak příběh tady samozřejmě dostane mnohem větší prostor než například v Monster Hunteru Rise. Stanete se potomkem legendárního jezdce Reda a vše se točí okolo Rathala, což je obrovské rudé monstrum. Zdejší lovci se bojí, že kvůli tomuto druhu dojde ke zkáze. Všechno ale není tak, jak se zdá.

F1 2021 Datum vydání: 16. července

16. července Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Je docela jednoduché si domyslet, co od nového ročníku závodů formulí od studia Codemasters čekat. Aktualizovaná soupiska je samozřejmostí. F1 2021 by ale podle všeho mělo přinést podstatně větší novinky, než by se na první pohled mohlo zdát. Tento rok je to vůbec poprvé, co nové konzole dostanou vlastní verzi závodů F1. Vývojáři si tedy mohli dovolit využít více výkonu. Tato vylepšení by se samozřejmě měla odrazit i v PC verzi. Žádnou revoluci ale nečekáme, protože hra stále vychází i na předchozí generaci. Mezi další zajímavé novinky patří hlavně příběhový režim Braking Point, který má připomínat seriál Drive to Survive. Kromě toho se můžete těšit také na kampaň pro dva hráče a Real-Season Start. Ohledně multiplayeru ani tentokrát nebude chybět hraní ve splitscreenu.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Datum vydání: 16. července

16. července Platformy: Nintendo Switch Jedním ze způsobů, jak bude Nintendo slavit 35. výročí série Legend of Zelda, je právě vydání vylepšené verze Skyward Swordu. Tento díl je na časové ose příběhu Zeldy úplně na začátku, takže se můžete podívat na to, jak celá legenda o Zeldě a Linkovi vůbec začala. Jelikož Skyward Sword původně vyšel na konzoli Wii, tak v něm pohybové ovládání hraje velmi důležitou roli. S joy-cony budete moci volně pohybovat jako v mečem a štítem. Nintendo ale hru upravilo tak, aby ji bylo možné ovládat i v handheld režimu skrz tlačítka. Už dlouhou dobu se spekuluje, že Skyward Sword není poslední remaster Zeldy, který na Switchi letos uvidíme. Podle všeho bychom se měli dočkat také kolekce HD verzí Twilight Princess a Wind Wakeru. Více bychom se měli dozvědět v nejbližším Nintendo Directu. Zatím jde ale pouze o spekulace.

Cris Tales Datum vydání: 20. července

20. července Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch V tomto tahovém RPG se stanete mágyní času Crisbell, která se svojí partou spolubojovníků čelí zdejší císařovně a vládkyni času. Její vojsko se chystá zemi Crystallis a všem přilehlým královstvím přinést zkázu. Cris Tales si bere inspiraci od legend JRPG žánru jako jsou Chrono Trigger, Final Fnatasy nebo Bravely Default. Čas bude hrát velmi důležitou roli skrz celou hru. I v soubojích ho budete moci využít ke svému prospěchu. Své schopnosti pak budete moci postupem hrou vylepšovat. To platí i pro ostatní členy party. Kromě toho si Cris Tales zakládají také na ručně animované 2D grafice, která má dokreslit ten pravý dojem z pohádkového světa. I když může působit jako záležitost pro mladší hráče, tak by příběh měl být spletitý. To se netýká jen hlavní dějové linie, ale i vedlejších úkolů, skrz které můžete získat nové členy do party.

Orcs Must Die! 3 Datum vydání: 23. července

23. července Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S|X Orkové museli zemřít už dvakrát. Pořád jich ale přežívá dost na to, aby studio Robot Entertainment dalo dohromady třetí díl této oblíbené kooperační tower defense série. Opět budete bránit svoje území proti hordám nepřátel. Tentokrát k obraně ale budete mít víc prostředků než kdy před tím. Kromě pastí a ručních zbraní tentokrát budete moci v bitvách využívat i velké válečné stroje. Ty jistě přijdou vhod hlavně v případech, kdy si pro vás dojde některý z nových druhů orků. Orc Must Die! 3 zkrátka přináší více všeho, co můžete znát z předchozích dílů. Příběh se odehrává 20 let po druhém díle, kdy mág společně s čarodějkou znovu vybudovali řád. Vy se ujmete role jejich mladých učedníků. O příběh tady ale ani tak nejde. Tím hlavním je pořádně promyslet strategii, správně rozmístit pasti a nenechat projít jediného orka.

The Great Ace Attorney Chronicles Datum vydání: 27. července

27. července Platformy: PC, PlayStation 4, Nintendo Switch V posledních letech bylo už několik případů, kdy se tituly, které dříve byly dostupné pouze na japonském trhu, dostaly i do zbytku světa. To platí i pro Great Ace Attorney Chronicles. Toto balení obsahuje dvojici díle, které se odehrávají ve 20. letech minulého století a hlavním protagonistou je Ryunosuke Naruhodo, předek dobře známého právníka Phoenixe Wrighta. Chronicles obsahují díly The Great Ace Attorney: Adventures a The Great Ace Attorney 2: Resolve. Oba původně vyšly exkluzivně na Nintendo 3DS, takže vylepšení po grafické stránce jsou jistě na místě. Jinak budou nové verze věrné těm původním. Je trochu škoda, že když už Capcom něco takového připravuje, tak si nedali práci s dabingem. Hra je sice nově přeložena do angličtiny, ale všechno probíhá pouze skrz text za doprovodu hudby a zvukových efektů. Dabing je něco, co častokrát chybí i u nových grafických románů a přijde nám to jako škoda vzhledem k tomu, jak velké jsou to tituly.