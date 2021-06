Hity na cestě: jaké hry si zahrajete v červnu 2021

Necromunda: Hired Gun Datum vydání: 1. června

1. června Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Pořádných stříleček z pohledu první osoby není v aktuální generaci zrovna moc. Za poslední roky se nikomu nepodařilo překonat Doom Eternal, ale vypadá to, že tady máme solidního zástupce tohoto žánru, který by mohl zabodovat. Necromunda je akce z univerza Warhammer 40 000. Nemusíte ale znát tento svět, abyste si hraní Necromundy užili. Příběh totiž v Necromundě bude až na druhé koleji. Jak jasně naznačují trailery, tady to bude převážně o akci. Zahrajeme si za žoldáka, který má na zdejší planetě plné kriminálníků práce až nad hlavu. Bude se muset vypořádat s notoricky známými gangstery i mutanty. K tomu mu pomůže nejen bohatý arzenál zbraní, ale také jeho tělo, které má pár technologických vychytávek. Tyto prvky, stejně jako jednotlivé zbraně, si budete moci v průběhu hry libovolně upravovat tak, aby vám hratelnost pěkně seděla do rukou. Vypadá to, že si vývojáři ze Streum On Studia vypůjčili pár nápadů od výše zmíněného Eternalu. Zdejší žoldák totiž bude po arénách poskakovat podobně, jako Doomguy v pekle.

Sniper Ghost Warrior: Contracts 2 Datum vydání: 4. června

4. června Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Další hra a další hraní za žoldáka. Na rozdíl od Necromundy to tentokrát budeme brát pěkně potichu. To je přeci jen pointa všech her ze série Sniper Ghost Warrior. Najít cíl, odpravit ho pěkně z dálky a vytratit se bez toho, aby si vás vůbec někdo všimnul. V tomto díle se podíváme na území Blízkého východu v roli odstřelovače s kódovým jménem Raven. V rámci jeho nového kontraktu se musí vypořádat s celým zločineckým syndikátem. Stejně jako v předchozím díle vsadili vývojáři z CI Games i tentokrát na mise v uzavřených lokacích místo toho, aby se vše odehrávalo v otevřeném světě. Pro nový díl byla vylepšena hratelnosti tak, aby hra působila více realisticky. K tomu mají pomoci i nové kousky vybavení, u kterých se tvůrci inspirovali pomůckami, které se používají během reálných misí. Tyto novinky se nebudou týkat jen odstřelovaček. Celkově byste měli mít více volnosti v tom, jakým způsobem můžete misi projít.

Chivalry II Datum vydání: 8. června

8. června Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Pokračování multiplayerovky, ve které se vracíme do středověkých bitev, posouvá všechno, co jsme viděli v prvním díle, na vyšší úroveň. Základ je ale stále stejný. Proti sobě se postaví dvě armády dohromady čítající 64 válečníků na velkých mapách, kde každá strana musí dosáhnout cíle, jako je například dobytí hradu. Oproti prvnímu dílu vše působí plynuleji a do arzenálu zbraní přibylo několik nových kousků. Meče a luky jsou samozřejmostí. Kromě toho se ale také budete moci chopit velkého kladiva, sekery či halapartny. Nově během bitvy také budete moci osedlat koně. Sice se po bojišti budete přesouvat rychleji, ale stanete se výrazným cílem pro nepřátelské lukostřelce. To všechno jste si sami mohli vyzkoušet už během několika minulých týdnů, kdy pro všechny hráče probíhal otevřený betatest. Zatím to nevypadá, že by mělo druhé Chivalry nějaké výrazné problémy, takže snad to vývojářům půjde stejně dobře i při ostrém provozu. Nezapomínejte ale na to, že i když byla betaverze zdarma, tak po vydání už si budete muset za hru zaplatit.

Ninja Gaiden: Master Collection Datum vydání: 10. června

10. června Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Série Ninja Gaiden už je pěkných pár let u ledu. Studio Team Ninja v posledních letech věnovalo veškerou svoji pozornost Niohu. Nyní to ale vypadá, že si vydavatel chce otestovat, jestli je o Ninja Gaiden ještě vůbec zájem, a tak tady máme kolekci, ve které najdete díly Σ, Σ 2 a Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, které vyšly na předminulou generaci konzolí. Hlavním protagonistou je Ryu Hayabusa, mistrovký ninja, který hledá ukradený meč a zároveň vrahy, kteří mají na svědomí smrt všech ostatních členů jeho klanu. Aby na ně nešel s holýma rukama, tak má ve svém repertoáru několik zbraní, které může postupem hrou vylepšovat. To platí i pro jeho vlastní schopnosti. Jedna věc, která oproti originálům bude v Master kolekci chybět, jsou online mise. Vzhledem k tomu, že se jednalo jen o menší doplněk a tím hlavním je kampaň pro jednoho hráče, tak tolik chybět nebudou. Oproti tomu bude k dispozici veškerý obsah z DLC.

Game Builder Garage Datum vydání: 11. června

11. června Platformy: Nintendo Switch Chtěli jste si někdy udělat vlastní hru, ale nevíte, odkud začít? Možná vám s tím pomůže tato novinka přímo od Nintenda. V rámci několika lekcí vás Game Builder Garage provede skrz tvorbu menších herních projektů, které zvládnete i bez širších znalostí vývoje her. Pokud se vám líbí například konkurenční Dreams od Media Molecule, tak byste se o Game Builed Garage určitě měli zajímat. Jak již bylo řečeno, hra vás na začátku provede několika lekcemi. To ale není všechno, co vás v Game Builder Garage čeká. Pokud si chcete jít vlastní cestou, nic vám v tom nebrání a můžete se pustit do tvorby podle svého. Stejně tak je tady možnost zkoušet výtvory ostatních hráčů. Tohle ale bude fungovat trochu krkolomně. Na rozdíl od Super Mario Makeru 2, kde vývojáři zvládli sdílení výtvorů hráčů na jedničku, tady to bude fungovat jako za starých časů skrz kódy. Projekty ostatních tak budete muset hledat z externích zdrojů či skrz přátele. To nám přijde jako ten největší kámen úrazu Game Builder Garage.

Guilty Gear Strive Datum vydání : 11. června

: 11. června Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5 V žánru klasických bojovek je značka Guilty Gear známá už dlouhé roky. Pokud se o ně zajímáte nebo alespoň občas kouknete na každoroční velké turnaje EVO, tak vám také jistě není cizí. Nyní tady máme pokračování, které má opět větší ambice než jakýkoliv předchozí díl. Od pohledu jistě poznáte, že se jedná o japonskou záležitost. První Guilty Gear vyšel už roku 1998 na první PlayStation a od té doby se po stránce grafického stylu výrazněji neposunula. Samozřejmě, že na modernějších generacích vypadá vše lépe a plynuleji, ale stejné základy najdete i ve Strive. Po stránce stylizace bychom ho přirovnali ke Dragon Ball FighterZ. V době vydání bude k dispozici 15 hratelných postav s unikátními skillsety a komby. Jak už je ale dnes u bojovek zvykem, tak v následujících měsících budou do hry přibývat další bojovníci skrz placená DLC. Jednou z novinek během boje je možnost prokopnout nepřítele skrz stěnu arény a přenést se tak na odlišnou část bojiště.

Ratchet & Clank: Rift Apart Datum vydání : 11. června

: 11. června Platformy: PlayStation 5 Brzo konečně uvidíme, čeho je nová generace konzolí opravdu schopná. Teda konkrétněji PlayStation 5. Studio Insomniac Games si pro nás připravilo pokračování jejich série Ratchet & Clank a po každé ukázce z hraní se se superlativy nešetřilo a ani se není čemu divit. Posuďte sami, jak dobře vypadá Rift Apart v pohybu. Nový Ratchet & Clank využívá všechny nové funkce PS5 na plno. Díky SSD si vývojáři mohli dovolit rychle přecházet z dimenze do dimenze bez jakéhokoliv načítání. To je také důvod, proč je Rift Apart exkluzivitou pro PS5. Na předchozí generaci by něco takového zkrátka udělat nešlo. Hlavním záporákem bude opět doktor Nefarious. Tentokrát se ale budeme potýkat i s jeho alternativní verzí – císařem Nefariem. Ten vládne v dimenzi, ve které si zahrajeme za novou postavu. Rivet je zástupkyní stejné rasy jako Ratchet a dohromady je spojí právě společný boj proti zvěrstvům, která má Nefarious v plánu.

Mario Golf: Super Rush Datum vydání: 25. června

25. června Platformy: Nintendo Switch Naposledy se Mario vydal na golfová hřiště v roce 2014 na kapesním 3DS. Po pěkných pár letech se tedy opět vracíme na odpaliště a tentokrát si Nintendo připravilo pár novinek, díky který z golfu udělají opravdovou zábavu. Samozřejmě ale nechybí ani tradiční multiplayerový mód, díky kterému byly populární předchozí díly. Vyberete si jednu z postav, které můžete znát napříč spoustou Mariových her, a jde se na to. Po dlouhé době si budete moci zahrát i za postavy jako je Wario či Waluigi, které Nintendo v posledních letech moc často nepoužívá. Jejich plný potenciál využijete až v další dvojici nových herních módů. Tam totiž nemusíte čekat, až na vás přijde řada s odpalem. Každý pálí, kdy chce. Postavy pak mohou využívat speciálních schopností, které například zvýší rychlost pohybu po hřišti nebo uškodí ostatním hráčům. Ve druhém módu pak z klasického hřiště přejdeme do velké arény, kde je hned několik jamek.