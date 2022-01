Hity na cestě. Jaké hry si zahrajete v lednu 2022: God of War na PC, Pokémon a další

Kromě nových nepřátel a lokací se můžete těšit také na 9 nových zbraní, mezi které patří trojzubec, pirátský hák a do své výbavy můžete zařadit i vrhacího žraloka. Spolu s tím do hry přibyde také několik nových outfitů pro vaši postavu.

Tento díl ze série Monster Hunter už nějaký pátek můžete hrát na Nintendu Switch. Nyní se ale na lov budou moci vydat i PC hráči. Rise na novou platformu dorazí s kompletním obsahem, takže se nemusíte bát, že přijdete o něco, co se do hry dostalo až v updatech po původním vydání. Stejně jako pro verzi na Switch to ani na PC pro Rise nekončí. Letos se pro něj totiž chystá velké rozšíření Sunbreak, které do hry kromě nových potvor přidá i nové vybavení a celé lokace.

God of War

Datum vydání: 14. ledna

14. ledna Platformy: PC

Poslední přírůstek do série God of War je bezesporu jednou z nejlepších her minulé generace. Nyní si ji konečně budou moci projít i hráči, kteří si kvůli ní nechtěli pořizovat konzoli od Sony. Kratova a Atreova výprava dorazí na PC v plné parádě s podporou nových technologií grafik od Nvidie i AMD.

Od řeckých božstev se Kratos přesunul na sever, kde založil rodinu. Nyní je ale pouze se svým synem a chystají se na výpravu na nejvyšší horu, kde si Atreova matka přála rozprášit její popel. Cesta to ale není jednoduchá. V průběhu hry není nouze o příběhové zvraty a nebyl by to God of War, pokud by se do toho nezamotali i zdejší bohové.

Letos bychom se konečně měli dočkat pokračování s podtitulem Ragnarök, kde by měla být završena Kratova severská sága. Zatím ale nelze počítat s tím, že se i další God of War v dohledné době dostane také na PC. U většiny exkluzivit pro PlayStation, které se na PC dostaly, to přeci jen trvalo několik let.