Hity na cestě: Jaké hry si zahrajete v listopadu 2021. Call of Duty, Battlefield a další

Jinak se toho v Just Dance moc výrazně nemění. Můžete si tvořit vlastní playlisty a tancovat s přáteli v kooperaci. Největším lákadlem pro nový ročník jsou tak jako vždy nové populární skladby. Kromě výše zmíněné spolupráce v Just Dance 2022 najdete také písničky od Imagine Dragons, Lady Gaga nebo Nicki Minaj.

Knihovnu skladeb si i v Just Dance 2022 budete moci rozšířit díky Just Dance Unlimited. To funguje na bázi měsíčního předplatného a skrz něj máte přístup k více než 700 skladbám. Jejich počet se v budoucnu ještě bude rozšiřovat. První měsíc dostanete se hrou zdarma, dále už budete muset platit zhruba 100 Kč měsíčně.

Call of Duty je ale v posledních letech hlavně o multiplayeru. Nechybí tady klasické módy pro více hráčů a zklamaní nebudou ani fanoušci zombíků, na kterých pracovalo studio Treyarch. Novinek se dočká také free-to-play battle royale Warzone. Stejně jako s loňským vydáním Black Ops: Cold War by do něj měli přijít větší novinky než v klasických updatech.

Po studené válce se série Call of Duty opět vrací ještě o něco více do minulosti. Z dob druhé světové války jsme tady měli už celou řadu dílů, ale toto historické období je tak bohaté, že stále jeho velká část nebyla ve hrách zpracovaná. V kampani Vanguardu se podíváme rovnou na čtyři válečné fronty.

Na poli arkádových závodů je série Forza Horizon už od svých počátků na pomyslném vrcholu a vypadá to, že stejně na tom bude i s nadcházejícím pátým dílem. Po australských plážích a údolích Anglie se tento závodní festival přesouvá do Mexika, kde nás čeká doposud největší a nejživější herní svět.

Samotné dinosaury si pak můžete i sami upravit díky bioinženýrství. Tím ovlivníte jejich vzhled nebo vlastnosti. Nejen skrz tuto mechaniku se může příběh, který dobře znáte z filmů, vyvinout trochu jiným směrem. Není to ale celé jen o příběhových scénářích. Nic vám nebrání v tom pustit se do volného stavění a postavit si prehistorický park svých snů.

Na pokračování si sice ještě pár let budeme muset počkat, ale alespoň si zase jednou můžeme připomenout zlatou éru série Grand Theft Auto. Rockstar si připravil vylepšenou trojici dílů, ve které najdete GTA 3, Vice City a San Andreas. Nejde ale jen o prostý port s vyšším rozlišením. Změn je víc, než by se na první pohled mohlo zdát.

Nešálí vás zrak. Skyrim vychází letos znovu. Přesně na své 10. výročí od vydání původní verze se na svět podívá v balíčku, který je zase o něco hezčí a bohatší po obsahové stránce. V základu je to ale stále to výborné fantasy RPG, které se neodmyslitelně zapsalo mezi to nejlepší z minulé dekády.

Zničená oblast, která dříve bývala Tokiem, se nyní jmenuje Da’at a hemží se spoustou krvelačných démonů. Ještě před tím, než se k našemu hlavnímu hrdinovi dostanou, mu ale nabídne pomocnou ruku záhadná entita, která mu propůjčí unikátní schopnosti. S nimi se může dopátrat toho, co se to tady vlastně děje.

Bude na vašich schopnostech, jestli se dopátráte pravdy. Špatným rozhodnutím totiž hra nekončí a se svými chybami musíte pokračovat dál. Nebude to ale jen o konverzacích a hledání důkazů. Sherlock se nebrání ani ruční práci, když je to potřeba. I v přímém střetu s nepřítelem bude moci použít svoji dedukci, aby odhalil jeho slabé stránky.

Battlefield 2042

Datum vydání: 19. listopadu

19. listopadu Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X

Call of Duty s letošním dílem zamířilo více do minulosti, konkurenční Battlefield na to šel přesně naopak. Podíváme se o pár desítek let do budoucnosti s tím, že se tentokrát vývojáři z DICE zaměřují výhradně na hru pro více hráčů. Čekají nás bitvy v různých módech na obřích mapách, kam se vejde až 128 hráčů.

Kromě klasik se můžete těšit na mód Hazard Zone, ve kterém se kombinují prvky žánru battle royale a oblíbeného Escape of Tarkov nebo The Division a může se do něj pustit 32 hráčů naráz. Na velké mapě, kde se pohybujete ve čtyřčlenných týmech speciálních jednotek, máte za úkol posbírat co nejvíce informací ze spadlých satelitů a následně se dostat zase do bezpečí.

Velmi zajímavě vypadá také mód Portal, který ale bohužel do hry přijde až nějakou dobu po vydání. V něm si budete moci tvořit vlastní herní módy a využívat v nich assety i z předchozích dílů série Battlefield. Uvidíte tedy vojáky a zbraně z různých časových období a jak si nastavíte pravidla hry bude čistě na vás.