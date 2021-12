Hity na cestě. Jaké hry si zahrajete v prosinci 2021: Halo Infinite, Solar Ash a další

Solar Ash Datum vydání : 2. prosince

: 2. prosince Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Tvůrci akce Hyper Light Drifter si i tentokrát připravili rychlou barevnou akci. Rychlost je celkově důležitou součástí hry. V hlavní roli je Rey, která se vydává na mimozemské planety, kde hledá zdroje, artefakty a další všemožná tajemství. Aby to měla s průzkumem jednodušší, tak se díky své výbavě pohybuje velmi rychle a dokáže skákat výš než obyčejný člověk. Její planeta se řítí do záhuby. Blíží se k ní totiž černá díra známá jako Ultra Void a právě Rey se ji snaží zachránit. Hlavní náplní hry je překonávání překážek a ovládnutí pohybu hlavní postavy k dokonalosti, aby nikdy neztratila nic ze své rychlosti. Dojde ale i na střety s nepřáteli. Do Solar Ash jsme se měli původně pustit už před několika měsíci, ale stejně jako spousta dalších her v letošním roce byl i tento projekt odložen. Prosincové vydání by už ale nic nemělo ohrozit. Předchozí hra studia Annapurna Games je velmi populární indie záležitostí a doufáme, že Solar Ash na tom bude s kvalitou podobně.

Danganronpa Decadence Datum vydání : 3. prosince

: 3. prosince Platformy: Nintendo Switch Fanouškům anime není série Danganronpa jistě cizí. Společně s ostatními žáky ve škole si zahrajete hru, ve které může přežít jen jediný člověk. Tu vede na první pohled roztomilý medvídek Monokuma. Skrz rozhovory s ostatními budete vyšetřovat úmrtí ostatních žáků a snažit se zjistit, kdo za tím vším vlastně stojí. Tato kolekce obsahuje první tři hlavní díly série Danganronpa a k oslavě jejího desátého výročí se dostane také konečně na Nintendo Switch. Pokud vám není japonský styl, který občas může vypadat bizarně, proti srsti a máte rádi dobré detektivky, Danganronpě byste určitě měli dát šanci. K tomu zahrnuje kolekce Decadence ještě jeden zbrusu nový titul – Danganronpa S: Ultimate Summer Camp. V něm se opět potkáte s postavami z předchozích dílů. Hratelnost se tady ale značně mění. Summer Camp si půjčuje mechaniky z deskových her.

Big Brain Academy: Brain vs. Brain Datum vydání: 3. prosince

3. prosince Platformy: Nintendo Switch Tento titul by se mohl zařadit mezi party hry, kterých na Switchi není málo a výborně se na tuto konzoli hodí. Big Brain Academy potrápí vaše mozkové závity a otestuje vás i vaše kamarády v tom, kdo je na tom lépe se základními logickými úkony. Do hraní se lokálně mohou zapojit až čtyři hráči naráz. Big Brain Academy zahrnuje spoustu různých aktivit. Mezi ně patří pamatování série čísel, poznávání zvířat nebo navádění vlaku do správné destinace. Neočekávejte žádné složité příklady, ale i s tak jednoduchými záležitostmi to může být docela náročné, když na řešení máte omezený čas, a navíc na něj musíte přijít dříve než vaši oponenti. Online multiplayer tady sice nenajdete, ale součástí hry je Ghost Clash mód. V něm hrajete proti oponentům z celého světa. Obtížnost se určuje podle jejich uživatelských dat, takže to funguje podobně jako například ve Forze Horizon, kde závodíte proti “duchům” ostatních hráčů a ne přímo proti nim.

Icarus Datum vydání: 4. prosince

4. prosince Platformy: PC Ještě před tím, než dokončil DayZ, se Dean Hall přesunul k tvorbě nového projektu. Icarus je sci-fi novinka jeho studia RocketWerkz, ve které se budeme z vesmírné stanice vydávat na průzkum nehostinné planety. Do hraní se můžete pustit sólo nebo v kooperaci až pro 8 hráčů. Icarus je klasický survival, takže v začátcích budete muset hlavně shánět suroviny, zdroje, a postavit si bezpečnou základnu. Do toho spadá i výroba, lov a samozřejmě objevování tajemství zdejší planety, kterých by nemělo být zrovna málo. Atmosféra planety je ale toxická a vaše vybavení vás nedokáže uchránit navždy. V určitých intervalech se tedy musíte vracet na stanici a připravit se na další výpravu. Tu vám může navíc znepříjemnit proměnlivé počasí. Jakmile prošvihnete termín, kdy se můžete na stanici vrátit, tak už není cesty zpět a musíte se pokusit přežít do jejího návratu.

Final Fantasy XIV: Endwalker Datum vydání: 7. prosince

7. prosince Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5 MMORPG Final Fantasy XIV letos zaznamenalo obrovské úspěchy a s nadcházejícím rozšířením Endwalker, které je již čtvrté v pořadí, se očekává další pokoření rekordů. Čeká vás nejen nová kapitola příběhu, ve kterém se hráči střetnou s Garleanskou říší, ale také se můžete těšit na nová povolání, výzvy a hratelnou rasu. Zahrát si můžete za rasu Viera, jejíž zástupci na první pohled vypadají jako lidé s králičíma ušima. Jsou vázáni přísným kodexem, který jim hrozí vyhnanstvím, pokud navážou kontakt s vnějším světem. Jejich společnost je matriarchální a muži tady fungují hlavně jako ochránci zdejší svaté země. Z povolání pak nově budete moci zvolit Sage a Reapera. Zatímco první z nich se zaměřuje na léčení a podporu ostatních, Reaper spoléhá na velké množství poškození, i když sám toho nevydrží tolik jako tank. Výzvy pak zahrnují nové raidy, dungeony a novinky dorazí i do PvP soubojů. Ty jsou zaměřeny spíše na nováčky, kteří se s dalšími hráči střetávají jen zřídkakdy.

Halo Infinite Datum vydání: 8. prosince

8. prosince Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X Nové Halo je bezesporu tou nejočekávanější hrou tohoto měsíce. V multiplayeru už sice můžete pár týdnů řádit, ale stále se najde spousta hráčů, kteří netrpělivě očekávají pokračování příběhu Master Chiefa, který se tentokrát postaví proti tomu nejkrutějšímu nepříteli za celou dobu jeho historie. Podle ohlasů od novinářů, kteří už si mohli kampaň vyzkoušet, bude opravdu o co stát. Infinite se dočkalo ještě před vydáním docela značné kritiky kvůli své grafice z ukázky z minulého roku. Z aktuálních trailerů to ale vypadá, že na tom vývojáři z 343 Industries zapracovali. Musíme také brát v potaz, že se jedná o mezigenerační titul, takže si nemohou dovolit, aby byly verze pro obě generace až příliš rozdílné. Zatímco mutliplayer Halo Infinite si na Xboxu i PC můžete zahrát zdarma, u kampaně už se bez placení neobejdete. Obě části ale čekají v budoucnu přírůstky nového obsahu. Na jaře by měla do kampaně dorazit možnost odehrát ji celou v kooperaci a poté se chystá také mód Forge, ve kterém si hráči budou moci tvořit vlastní herní režimy.

Sam & Max: Beyond Time and Space Datum vydání: 8. prosince

8. prosince Platformy: PC, Nintendo Switch, Xbox One Loni se vylepšené verze a vydání na aktuálních konzolích dočkal příběh Sama a Maxe s podtitulem Save the World. Tento remaster byl očividně úspěšný natolik, že letos podobně vyjde i jeho pokračování Beyond Time and Space, ve kterém se naše dvojice detektivů podívá na nejrůznější místa od severního pólu až po samotné peklo. Původně vyšlo Beyond Time and Space rozdělené na epizody. V remasterované verzi máte všechno pěkně pohromadě. Sam a Max tentokrát řeší záhady spojené s vícero postavami. Do jejich vyšetřování se připlete i Santa Claus. Všechno je ale propojené a jak už to tak bývá, zprvu banální případ se rozvine do velké konspirace. Po stránce hratelnosti je to stále ta klasická příběhová adventura. V remasteru najdete vylepšené nasvětlení, lip-sync, audio a samozřejmě i grafiku s podporovou vyšších rozlišení. Nově vám také při záseku hra sama poradí, když se nebudete moci dostat dál.

Five Nights at Freddy's: Security Breach Datum vydání: 16. prosince

16. prosince Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Série Five Nights at Freddy’s začínala jako jednoduchá hororovka pro mladší hráče. Postupně se ale rozvinula v celé univerzum, do kterého nyní přichází přírůstek, ve kterém se podíváme do Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex. Z tohoto komplexu se jakožto chlapec Gregory budeme muset dostat ven za pomoci samotného Freddyho. Na Gregoryho ale čekají zdejší zvířecí strážci, kteří ho nenechají odejít jen tak. V jejich ošálení vám, stejně jako ve starších dílech, pomohou i tentokrát bezpečnostní kamery. Nesmíte ale zůstávat na jednom místě moc dlouho a stačí vydat ten nejmenší zvuk a přilákáte k sobě jednoho ze zdejších strážců. V Mega Pizzaplexu je spousta atrakcí, které zdejší návštěvníky mají zabavit na dlouhé chvíle. Gregory se ale moc bavit nebude, protože za každým rohem na nej může čekat nebezpečí. Vaši nepřátelé jsou vychytralí, takže musíte využívat svoje schopnosti plížení a zdejší prostředí, aby se jim nepodařilo vás chytit.

The Gunk Datum vydání: 16. prosince

16. prosince Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X The Gunk je dalším titulem švédského studia Thunderful, které má na svědomí sérii Steamworld. V této příběhové adventuře budete hrát za Rani, která se s jejím partnerem vydává na mimozemskou planetu. Ta už zažila rozhodně lepší časy, protože je pokryta záhadným slizem, který sdílí jméno s názvem hry. Na vás bude, abyste ji od této špíny očistily. Původně sem Rani dorazila kvůli sbírání materiálů a zdejších květin, ale plán se rychle změnil poté, co viděla, v jakém je planeta stavu. Během hraní se podíváte do různých biomů jako jsou údolí, džungle nebo hluboké jeskyně. Čištění ale nepůjde zrovna hladce. Sliz totiž nepokryl jen povrch planety, ale i její zvířecí obyvatelstvo. Občas tedy narazíte na monstra vybavená černým slizem. Postupně po odkrývání planety Rani narazí na zapomenutou civilizaci, která skrývá mnohá tajemství. K tomu se ještě musí vypořádávat s problémovým vztahem s jejím parťákem. Záchrana planety je ale přednější.