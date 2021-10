Hity na cestě: Jaké hry si zahrajete v říjnu 2021. Far Cry, Strážci Galaxie a další

FIFA 22 Datum vydání: 1. října

1. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Pokud jste si nepřiplatili za nějakou z dražších edicí nového ročníku FIFA, tak se ke hraní dostanete právě 1. října. Zase to bude o něco hezčí fotbal s aktualizovanými soupiskami a oficiálními licencemi, což je největší výhoda této značky oproti konkurenci. Ne na všech platformách ale bude tentokrát vypadat stejně. Není to poprvé a ani naposled, co ročník FIFA vychází na více konzolových generací. Na technologické novinky, kterými se EA chlubilo při oznámení, narazíte pouze na PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X. Docela nás zarazilo, že “lepší” verze nebude dostupná na PC, i když tam by po stránce výkonu neměl být nejmenší problém. Na PC tedy bude fotbálek totožný s tím, který vyjde na PlayStation 4 a Xbox One. Po stránce obsahu by ale mělo být vše stejné. Nechybí kampaň, vylepšený režim Volta ani Ultimate Team s pořádnou porcí nových karet.

Alan Wake Remastered Datum vydání: 5. října

5. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Remedy to s druhým příchodem Alana Wakea myslí vážně a s nadcházejícím remasterem nás čekají větší úpravy, než jen vytažené rozlišení a vylepšené efekty. To ostatně poznáte už na první pohled. Textury celkově vypadají lépe, a to jak ty v prostředí hry, tak i samotné postavy. S remasterem se Alan Wake zbaví reklam, které byly v době vydání původní verze přijaty dost negativně. Na loga Verizonu nebo značkové baterky během tohoto průchodu nenarazíte. Je to také poprvé, co si Alanův skvělý příběh budou moci zahrát i hráči na PlayStationu. Původní verze totiž vyšla pouze pro PC a Xbox 360. I když příběh bude takřka totožný s originálem, tak Remedy naznačilo, že se můžeme těšit na něco nového. Chtějí tak Alana Wakea provázat s jejich ostatními hrami v podobném stylu, jako když se v jednom DLC pro Control objevil právě Alan Wake. Do detailu o tom ale zatím řeč nebyla.

Nickelodeon All-Star Brawl Datum vydání: 5. října

5. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Už tady byla spousta her, které se pokoušely replikovat úspěch Smash Bros. ve svém stylu. Tentokrát se o podobnou bojovku pokouší studio Ludosity, které do vínku dostalo postavy spadající pod společnost Nickelodeon. Hlavními hvězdami jsou v tomhle případě bezesporu aktéři seriálu SpongeBob Squarepants. Kromě toho se do bojů v aréně zapojí třeba i Želvy nindža nebo Aang, kterého můžete znát z animovaného Avatara. Na postavách si očividně NIckelodeon All-Star Brawl hodně zakládá. Celkově by jich mělo být v době vydání k dispozici 20. Nedivili bychom se, kdyby se jejich počet ještě rozšířil skrz DLC. Do bitvy se budete moci pustit ve čtyřech jak lokálně, tak online. K dispozici bude 20 tematicky laděných map. Každá z postav pak bude mít svůj vlastní styl boje. Pokud se i v ohledu hratelnosti bude All-Star Brawl podobat Smash Bros., tak dostat plně do ruky nějakou ze složitějších postav nebude nic jednoduchého.

Super Monkey Ball: Banana Mania Datum vydání: 5. října

5. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch V našich končinách sice není až tak známý, ale Super Monkey Ball patří mezi ty populárnější značky Segy. I když to tak může na první pohled působit, Banana Mania není úplně novým dílem. Kombinuje v sobě to nejlepší z těch předchozích. Najdete v ní přes 300 úrovní, které se objevily v prvních dvou dílech a pokračování Deluxe. Vedle Story módu, kde bude příběh vyprávěný v komiksovém stylu, bude k dispozici také 12 miniher, do kterých se budete moci pustit i s přáteli. S nimi můžete soupeřit i v rámci online žebříčků, které budou zahrnovat hráče z celého světa. Myšlenka Super Monkey Ballu je naprosto jednoduchá. Jakožto opička v kouli se musíte dostat až na konec úrovně, ve které na vás čeká hromada překážek. Ideálně během průchodu ještě sesbíráte všechny banány v co nejlepším čase a dobré umístění v žebříčku vás jistě nemine.

Far Cry 6 Datum vydání: 7. října

7. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Od vydání posledního velkého dílu série Far Cry uplynuly více než 3 roky, takže je zase na čase vyčistit pár kempů. Ubisoft ale s Far Cry 6 slibuje, že tentokrát změnili spoustu věcí a v tropické zemi Yara tak dostaneme úplně nový zážitek. Do jisté míry je to sice pravda, ale stále tady půjde o požitek z akční hratelnosti a otevřeného světa. Vůbec poprvé v sérii bude na herní mapě i větší město. Yara je země, která zamrzla v čase vinou zdejšího diktátora. Právě proti němu se budete muset postavit. Sami to ale nezvládnete, takže je potřeba začít budovat odboj. Moc prostředků ale nemáte, takže je třeba se spolehnout na vybavení vlastní výroby, které hlavně v začátcích hry sehraje důležitou roli. Ubisoft se v trailerech hodně snaží tlačit příběh, ale Far Cry 6 bude stejně jako jeho předchůdci hlavně o hratelnosti. Opět se budete moci pustit střemhlavě do akce nebo to vzít pěkně pomalu a tiše. Kromě dalších členů odboje vám k ruce budou zvířecí společníci, mezi kterými se najde například krokodýl nebo bojový kohout.

Metroid Dread Datum vydání: 8. října

8. října Platformy: Nintendo Switch Je to už dlouho, co se značka Metroid ukázala mezi novinkami. Není se tedy čemu divit, že její skalní fanoušci mají od Dreadu nemalá očekávání. Jeden z jeho předchůdců přeci jen pomohl stvořit celý herní žánr. Dread tuto legendy sice nejspíš nepokoří, ale má nakročeno k tomu, aby byl pro sérii Metroid úspěchem. Příběh navazuje na Metroid Fusion z roku 2002. Samus Aran se vydává na průzkum planety ZDR, aby zjistila, zda jsou na ní paraziti X. Bude muset projít několika různými prostředími, které obývají nepříliš přátelská stvoření. Bývalá základna Federace je v ruinách, což naznačuje, že tady proběhla nějaká nehoda. Samus bude mít proti nepřátelům zase pár nových es v rukávu. Nové schopnosti by měly udělat hratelnost zase o něco plynulejší a rychlejší. Doufáme, že tvůrci upustí uzdu fantazii a bossfighty s novými schopnostmi pořádně opepří. Jediné, co se nám na Dreadu zatím nepozdává, je grafika. Místo plnohodnotného 3D bychom raději uvítali stylizované 2D, které plošinovkám sedí i v dnešní době. Možná ale ještě změníme názor, až si ho budeme moci sami osahat.

Back 4 Blood Datum vydání: 12. října

12. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Už dlouho jsme tady neměli nový díl série Left 4 Dead. Čekání na novou kooperační střílečku z pohledu první osoby je ale u konce. Někteří z vývojářů Left 4 Dead se rozhodli, že si udělají novou hru bez ohledu na to, aby museli čekat, než se Valve rozhoupe. Back 4 Blood je v podstatě to, co byste od pokračování legendárního L4D očekávali. Zpestřením hratelnosti jsou tady kartičky, které dávají vaší postavě různé vybavení a vlastnosti. Tvůrci tak chtějí dosáhnout toho, aby měla hra větší variabilitu a aby hráče tak rychle neomrzela. Jinak je to stále stejné, jak už to znáte. V týmu čítajícím 4 hráče se probíjíte skrz hordy zombíků a samozřejmě můžete narazit i na speciální druhy, které vám dají o něco více zabrat. Kromě kampaně je k dispozici multiplayer, kde se můžete vžít i do role zombíků. Další podobnost s Left 4 Dead. Jakožto speciální druhy zombíků se snažíte ulovit členy týmu, které ovládají další hráči. V betě v tomto režimu nefungovalo moc dobře připojování do hry, tak doufáme, že v plné verzi tyto problémy nenastanou.

Crysis Remastered Trilogy Datum vydání: 15. října

15. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Od vydání posledního dílu Crysis se studio Crytek potýkalo s nemalými problémy. Už dlouho se ale spekuluje o tom, že u nich vzniká další díl. Na ten si ale ještě budeme muset dlouho počkat. Prozatím si budeme muset vystačit s vylepšenými verzemi prvních tří dílů. Remaster prvního Crysis vyšel už loni a nedopadl zrovna nejlépe. Vylepšená grafika nestačila na to, aby přebila herní prvky, které byly upraveny spíše k horšímu. Crytek to ale nevzdává a v jednom balíčku vydá kompletní sérii. Chlubí se, jak dobře bude vypadat na PC a nové generaci konzolí, ale vyjde i na tu starší včetně Switche. Kdysi se Crysis používalo k testování toho, jestli máte opravdu silné PC nebo už patří do starého železa. Od remasterované trilogie takové očekávání nemáme, ale podle ukázek by to nemuselo dopadnout tak špatně, jako loňský remaster.

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles Datum vydání: 15. října

15. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Bylo jen otázkou času, než se své herní adaptace dočká i tato japonská série. Spolu s její první sérií anime následovanou filmem totiž prodeje vystřelily do nebeských výšin, a to jak v ohledu seriálu, tak i manga předlohy. Na starosti jí dostalo studio CyberConnect2, které už v minulosti úspěšně převedlo do hry Naruta. Hinokami Chronicles je trojrozměrná bojovka, ve které najdete příběhový mód, ale důležitou roli tady bude hrát i kompetitivní multiplayer. Podobně jako v Narutovi budete moci během boje přepínat mezi dvěma postavami, přičemž každá z nich bude mít odlišné techniky a trochu jiný bojový styl. V příběhu se podíváme na události, které předcházely filmovému Mugen Trainu. Uvidíme tedy, jak se z Tandžiróa stane zabiják démonů, který se snaží svoji sestru vrátit do její lidské podoby. Na své cestě se bude muset vypořádat se spoustou silných démonů, ale získá i spojence na svoji stranu.

NHL 22 Datum vydání: 15. října

15. října Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Po dlouhých letech se konečně dočkali i hokejoví fanoušci. Po ostatních sportovních sériích přechází na Frosbite engine i NHL. Výsledek ale není tak převratný, jak mnozí nejspíš očekávali. To platí tedy alespoň ohledně grafiky. Pár novinek v hratelnosti by nás ale čekat mělo. Jednou z mála grafických novinek, které nás v novém ročníku NHL čekají, jsou vylepšené obličeje hráčů. EA chce, abyste na první pohled zvládli rozeznat, kdo je kdo, a k tomu mají právě pomoci nové animace očí. Výrazy hráčů se mění podle různých situací, což by také mělo zvýšit úroveň realistického zpracování, kterého se EA očividně snaží dosáhnout. Z hlediska hratelnosti se můžete těšit na nové finty a mechaniky, díky kterým by měly více vyniknout schopnosti X-Factor. Změnit by se měl i pocit z hraní jako takový, protože hra má kromě grafického enginu také nový fyzikální engine.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes Datum vydání: 22. října

22. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Po delší době tady máme další díl antologie Dark Pictures. Po dvou dílech se v House of Ashes podíváme zase do úplně jiného prostředí. Příběh se odehrává v Iráku v roce 2003, kde sledujeme jednotku vojáků, která má za úkol prověřit podezřelou továrnu na chemické zbraně. Narazí ale na něco nečekaného. Na místě, kde se měla továrna nacházet, je pohřben sumerský chrám, kde se probudilo cosi zlého. A to teď pronásleduje členy naší jednotky. Stejně jako v předchozích dílech antologie i tady budete mít vliv na to, jak se příběh bude odehrávat a po dohrání si budete moci příběh projít v Kurátorově verzi. Kurátor tady opět bude představovat pojítko, které House of Ashes spojuje s Man of Medan a Little Hope. Doufáme ale, že tento příběh na tom bude o něco lépe než jeho předchůdci. Po Until Dawn jsme od Supermassive Games zvyklí na kvalitnější vyprávění, které u prvních dvou dílů Dark Pictures nějak vyšumělo.

Marvel’s Guardians of the Galaxy Datum vydání: 26. října

26. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Po nepovedených Avengers Square Enix dostal ještě jednu šanci s komiksy od Marvelu. Strážce galaxie svěřil do rukou studia Eidos-Montréal, které dobře známe jako autory novodobých dílů série Deus Ex. Tady ale stealth jako od Adama Jensena rozhodně nečekejte. Na rozdíl od Avengers jsou Strážci galaxie singleplayerovou záležitostí, ve které se chopíme Starlorda. Povedeme tedy tuto partu vesmírných pirátů, ze kterých se shodou náhod stali hrdinové. Příběh, který hra vypráví, je úplně nový. Již tradičně to ale dopadne tak, že je na vaší partě, abyste zabránili masivní katastrofě. I když se Square Enix snaží Strážce galaxie prezentovat v jejich tradičním stylu 80. let., stále se nemůžeme ubránit tomu, že hratelností až příliš připomínají několikrát zmíněné Avengers. Snad to s nimi ale nedopadne tak špatně. Obě hry přeci jen mají řadu odlišností, takže co nefungovalo jinde, může tady perfektně fungovat.

Age of Empires IV Datum vydání: 28. října

28. října Platformy: PC Po nedávném technickém testu Age of Empires IV už si nejspíš všichni dokážete sami udělat názor o tom, co je nový díl této legendární série vlastně zač. Až na menší úpravy mechanik působí jako druhý díl, jen s tím rozdílem, že má méně obsahu a plně trojrozměrnou grafiku. Ke grafice se vztahuje většina negativních ohlasů. Age of Empires IV kvůli zvolené stylizaci vypadá více jako záležitost pro mladší hráče na mobilních zařízením. Sice to není ideální, ale s grafickým zpracováním jako takovým nemáme nejmenší problém. Stejně je to i s dosavadním obsahem. Kromě multiplayerových zápasů se budete moci pustit také do příběhových kampaní, které pokrývají různá historický období. Sice nezahrnují všechny dostupné národy, ale nedivili bychom se, kdyby postupem času v rámci podpory od vývojářů přibyly další kampaně a nové národy. Předchozí díly přeci jen Microsoft podporuje i po dlouhých letech od vydání a u Age of Empires IV očekáváme stejný přístup.

Fatal Frame: Maiden of Black Water Datum vydání: 28. října

28. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Pro fanoušky Nintenda není tento titul žádná novinka. Původně totiž vyšel v roce 2014 na WiiU. Stejně jako většina exkluzivit z této nepříliš úspěšné konzole i Fatal Frame dostává druhou šanci s vylepšenou verzí, která už vyjde na všechny velké platformy. Příběh této hororovky nás zavede na horu Hikami, kde se pohybují duchové. Hlavní postavy ale naštěstí mají prostředky, díky kterým se proti nim mohou bránit. Jejich nejsilnější zbraní je foťák, bez kterého ani pořádně nevíte, že kolem vás poletuje několik duchů. V této verzi bude oproti originálu vylepšena hlavně grafika. Také bude obsahovat všechny DLC bonusy, ale v tomhle ohledu nebude hra kompletní. Některé z oblečků pro hlavní postavy vývojáři z vylepšené verze vystřihli.

Riders Republic Datum vydání: 28. října

28. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Stejně jako Far Cry 6 nás po několika odkladech konečně čeká i adrenalinová jízda v Riders Republic, která následuje odkaz sněhového Steepu. Tady se ale působiště značně rozšíří. Mimo hor nás čeká několik národních parků spojených dohromady, kde se budeme moci vyřádit na kole, lyžích, snowboardu a obyčejném nebo raketovém wingsuitu. Nedávno jste si hru mohli sami vyzkoušet v otevřeném betatestu a dopadlo to s ní vesměs podle očekávání. Riders Republic kromě arkádové akce spoléhá také na sociální prvky. S přáteli i hráči z celého světa můžete závodit na rozmanitých tratích a předhánět se v celosvětových žebříčcích. Podobně jako s ostatními hrami má Ubisoft v plánu v následujících letech podporovat i Riders Republic. V jaké formě to bude ale zatím není jisté. Steep dostal v rámci DLC nové herní prostředí a k této hře by rozšíření parků sedělo stejně dobře. Samozřejmostí ale je, že můžete očekávat hromadu kosmetických předmětů.