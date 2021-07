Hity na cestě: jaké hry si zahrajete v srpnu 2021. Samurajové a motorky

In Sound Mind Datum vydání: 3. srpna

3. srpna Platformy: PC, Xbox Series S|X, PlayStation 5, Nintendo Switch Na začátek druhé poloviny prázdnin si dáme jednu hororovku. V In Sound Mind se ocitnete v podivné budově, kde se věci probouzejí k životu. Podstupujete speciální terapii a po své cestě najdete další testovací subjekty, které ji podstoupily před vámi. Co je tato terapie zač a kde vůbec jste budete muset zjistit pátráním v tomto nebezpečném prostředí. Tvůrce In Sound Mind můžete znát díky Nightmare Housu 2, který si můžete zdarma vyzkoušet. V jejich novém psychologickém hororu to ale nebude jen o prozkoumávání. Z pohledu první osoby budete řešit nejrůznější hádanky a dojde také na souboje. Postupem hrou si projdete celou řadu znepokojivých vzpomínek, skrz které se musíte prodrat, abyste se dopátrali kýžených odpovědí. Během toho vás bude doprovázet hudební podkres od skupiny The Living Tombstone, která se podílela například i na soundtracku pro Five Nights at Freddy’s.

Humankind Datum vydání: 17. srpna

17. srpna Platformy: PC Francouzské studio Amplitude Games má za sebou už několik sci-fi strategií. Tentokrát se pouští do historických vod. Na první pohled Humankind vypadá jako variace na poslední Civilizaci. To je zapříčiněno hlavně použitou grafickou stylizací. Jinak by ale Humankind měl stavět na vlastních pilířích hratelnosti. Základem ovšem také bude budování. Je čistě na vás, jak se bude vyvíjet zdejší historie. Nemusíte následovat předem určené scénáře. Různé kultury se mezi sebou mohou kombinovat. Díky tomu si můžete vytvořit civilizaci podle svého gusta. Kultur, které budete moci využít, bude přes 60, takže variací je opravdu dost. Během hraní se budete propracovávat skrz řadu věků. Od počátku budování civilizací se tak dostanete až do dob průmyslových revolucí.

12 Minutes Datum vydání: 19. srpna

19. srpna Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X 12 Minutes je důkazem toho, že aby hra zaujala hráče, nepotřebuje obrovský otevřený svět. Tady se totiž vše odehrává v jednom malém bytě. Z top-down pohledu si prožijete příběh muže chyceného v časové smyčce, do jehož bytu vpadne zloděj a pro něj nebo jeho manželku to nedopadne dobře. Tím to ale teprve začíná. Pokud děj dojde do kritické situace, začínáte zase znovu. Můžete ale využít nově nabytých znalostí a podle toho se připravit. Hra na vaše počínání ale také náležitě reaguje. I když se tedy může zdát, že máte vyhráno, stále vás nakonec může zaskočit. Původně mělo 12 Minutes už dávno vyjít, ale projekt vývojářům během tvorby pěkně nabobtnal. Podařilo se jim získat i známé herce, kteří propůjčili hlasy postavám. Kromě Willema Defoe je to James McAvoy a Daisy Ridley.

RiMS Racing Datum vydání: 19. srpna

19. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Nadšenci do motorek by měli zbystřit. RiMS Racing se totiž snaží o něco, co tady už dlouho nebylo. Stále tady sice máme hry ze série MotoGP a další, ale RiMS Racing vsází na co největší úroveň realističnosti v ohledu zpracování motorek. Budete moci osedlat 8 nejvýkonnějších evropských a japonských strojů. Možná vám to přijde trochu málo, ale každý z nich bude zpracován do posledního detailu. Na to navazují široké možnosti upravitelnosti. Ve zdejším katalogu najdete přes 500 různých součástek, které nejen změní vzhled motorky, ale i její chování při závodech. Stejně do detailu chtějí tvůrci z Raceward Studia zpracovat i závodní okruhy. Celkem jich bude k dispozici 10 a nechybí mezi nimi jména jako je Silverstone, Laguna Seca nebo Nürburgring. V rámci kariéry, ve které máte na starosti management celého týmu, se tak podíváte do různých koutů světa.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut Datum vydání: 20. srpna

20. srpna Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5 V dnešní době není nic neobvyklého, že studia vydávají vylepšení již vydaných her pro novou generaci konzolí. Studio Sucker Punch to ale vzalo ze široka. Společně s verzí pro PlayStation 5 si připravilo porci nového obsahu pro Ghost of Tsushima, která bude dostupná i na PlayStation 4. Tím hlavním je bezesporu příběhové rozšíření, ve kterém se podíváme na ostrov Iki, kde samurajové nejsou vítání. Džin Sakaj to tedy ve zdejších krajinách nebude mít zrovna lehké. Musí se tam ale vydat kvůli nadcházející hrozbě, kterou je záhadný Eagle. Upgrade na Director’s Cut verzi ale nebude zdarma. Pokud již vlastníte hru na PS4, musíte doplatit 20$. V případě, že chcete přejít rovnou na PlayStation 5 verzi, vychází to na 30$. A pokud Ghost of Tsushima ještě nemáte, tak PS4 verze Director’s Cut vás vyjde na 60$ a PS5 verze na 70$.

Madden NFL 22 Datum vydání: 20. srpna

20. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X V našich končinách to tak určitě nepůsobí, ale v Americe patří Madden mezi nejúspěšnější sportovky od EA. Není se tedy čemu divit, že ani letos nás nemine nový ročník amerického fotbalu, který oproti těm předchozích přináší pár novinek. Mezi ně patří například správa celého týmu v módu Franchise nebo vylepšený systém scénářů. Opět také nebude chybět možnost vytvořit si vlastního hráče, kterého tentokrát budete moci přenášet mezi herními módy. Stejně jako v ostatních sportech EA ani tady nechybí režim Ultimate Team, kde si skládáte tým z hráčů, které dostanete z balíčků. Abyste měli ten nejlepší tým, tak se bez placení zkrátka neobejdete. Naštěstí to alespoň nevypadá, že by v novém ročníku měly být mikrotransakce agresivnější.

Aliens: Fireteam Elite Datum vydání: 24. srpna

24. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Zatímco fanoušci Aliena netrpělivě vyhlížejí pokračování Isolation, Cold Iron Studios přišlo s vlastní hrou spadající pod tuto značku. Fireteam Elite je akční střílečka z pohledu třetí osoby, ve které se budete muset vypořádat s xenomorfy v kooperaci s dalšími dvěma hráči. Fireteam Elite se odehrává 23 let po událostech původní Alien trilogie. V roli člena jednotky mariňáků se vydáte potlačit hrozbu vetřelců. Ve hře bude více než 20 druhů nepřátel a na každého z nich bude platit trochu jiná taktika. Aby hratelnost seděla vašemu stylu, můžete si vybrat z pěti herních tříd, mezi kterými je kromě klasického vojáka například i doktor nebo technik. Hru sice budete moci projít i sólo, ale byla tvořena spíše pro kooperaci. Pokud tedy hledáte novinku pro večerní seance s kamarády, Aliens: Fireteam Elite může být slušným kandidátem. Očekávání ale raději držíme na uzdě vzhledem k tomu, co jsme zatím ze hry viděli.

King’s Bounty II Datum vydání: 24. srpna

24. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch S pokračováním se tahová strategie King’s Bounty pořádně mění. Vývojáři upustili od pohádkového pojetí a vydali se realističtější cestou. Stále by ale měly být zachovány ikonické bitvy, které bude doprovázet spletitý příběh. Tentokrát se vše odehrává ve světě zvaném Nostrie, na který se snáší temnota. Zdejší krajiny pošpinila nekromancie, pletichaření a konspirace. Vás má království za spasitele, který může vše dát do pořádku. Konečné rozhodnutí ale bude jen na vás. Do příběhu se budete moci pustit v roli několika různých postav, což samozřejmě ovlivní jeho průběh. Pak už je to hlavně o budování silné armády, která obstojí i proti tomu nejsilnějšímu protivníkovy. Také ale budete muset ukázat své strategické schopnosti. Jen silou totiž všechny bitvy nevyhrajete.

Psychonauts 2 Datum vydání: 25. srpna

25. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S|X Druhý díl této psychedelické skákačky od Double Fine měl dosti složitý vývoj, ale nakonec jsme se přeci jen dočkali. Společně s Razputinem se opět budeme vydávat do mozků, které skrývají jednu bizarnost za druhou. I když se jedná o skákačku, tak tady bude hrát příběh velmi důležitou roli. Autoři se prý snaží udělat na hráče co nejvíc filmový dojem. Ve zdejším ústředí psychonautů se začaly dít podivné věci. Vůdce celé organizace je z ničeho nic nesvůj a ukáže se, že někdo vynáší informace mimo základnu. Na kloub tomu všemu budete muset přijít skrz procházení různých mozků, kde využijete také nově nabyté psychické schopnosti. Raz díky nim může například zpomalovat čas, levitovat předměty nebo vyvolávat silné exploze.