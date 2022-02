Hity na cestě. Jaké hry si zahrajete v únoru 2022: Elden Ring, Dying Light 2 a další

Life is Strange: Remastered Collection Datum vydání: 1. února

1. února Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Na podzim loňského roku jsme dostali zcela nový příběh ze série příběhových adventur Life is Strange. Teď se ale vrátíme do minulosti. První série mezi hráči stále patří k tomu nejoblíbenějšímu. Příběh Max a Chloe si budete moci prožít znovu ve výrazně vylepšené podobě rovnou i s přídavkem Before the Storm. U většiny remasterů bývá zvykem, že se vylepšuje pouze grafika a rozlišení. Life is Strange v této kolekci zapracovalo i na animacích postav a nasvětlení. Už v době původního vydání nepatřilo mezi nejlépe vypadající hry, takže tyto změny mu jistě prospějí. Tentokrát už nebudete muset čekat na vydávání jednotlivých epizod. Od tohoto stylu Dontnod naštěstí upustil, a tak si můžete projít rovnou celý příběh. Změny se nedotkly jen vzhledu. Vývojáři upravili i některé hádanky, takže i ti z vás, kteří mají originál za sebou, tady mohou narazit na něco nového. Schopnosti Max by se ale nijak měnit neměly. Pokud jste plánovali hrát na Switchi, tak si ještě pár měsíců budete muset počkat. Na tuto platformu totiž kolekce byla odložena bez konkrétního data vydání.

Dying Light 2: Stay Human Datum vydání : 4. února

: 4. února Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Únor je letos pořádně našlapaným měsícem, a právě Dying Light 2 je jednou z těch nejočekávanějších her. Podíváme se do zdejšího světa 20 let poté, co jsme v Harranu bojovali proti smrtícímu viru. Vyhrát se nám nepodařilo, a tak se nákaza rozšířila do všech částí světa. Nastalo nové období temna, ale lidem se stále daří přežívat. V hlavní roli je tentokrát Aiden Caldwell, který do zdejšího města přichází jako outsider. Přivedlo ho sem pátrání po jeho sestře, ale vodítek mnoho nemá. Přišel totiž o paměť. Za cenu její ztráty ale získal nevídané schopnosti, díky kterým se může vydávat i do městských částí, kde převládají všemožné mutace nakažených. Sami během hraní budete moci ovlivnit, jak se město bude vyvíjet. Vaše volby v konverzacích i výběr toho, které frakci pomůžete, změní ulice k nepoznání. Tohle všechno si navíc můžete projít i v kooperaci až pro 4 hráče. Podobně jako v ostatních hrách tohoto typu se k vám přátelé mohou připojit kdykoliv a pak zase váš herní svět opustit.

OlliOlli World Datum vydání: 8. února

8. února Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Skejťáckých her je žalostně málo, i když je to mezi fanoušky her docela žádané téma. Série OlliOlli už pár let na scéně figuruje, ale s novým dílem se ji její autoři rozhodli posunout na novou úroveň. Od pixelartu přešli k jednoduše kreslenému stylu, který nádechu hry perfektně sedí. Umíte to na skejtu dost na to, abyste zaujali samotné bohy? I když může Olliolli World působit jako jednoduchá záležitost, tak se budete muset hodně snažit, pokud se chcete umístit na vrchních příčkách celosvětových žebříčků. Dají se provádět triky od jednoduchého olíčka až po nekonečná komba, která se táhnou přes celé úrovně. Vývojáři vás chtějí u hry udržet, jak to jen jde, takže si pro vás připravili hromadu obsahu. V každé úrovni najdete výzvy, za jejichž splnění dostanete něco pěkného do šatníku. Součástí hry je také generátor dalších levelů, které můžete sdílet s ostatními hráči skrz kódy. V neposlední řadě tady máme i online ligu, kde se snažíte dostat mezi nejvyšší ranky.

Sifu Datum vydání: 8. února

8. února Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Po slibně vypadajícím Absolveru se vývojáři ze studia Sloclap vrhli na další hru zaměřenou na bojová umění. Tentokrát vynechali hraní pro více hráčů a ze Sifu udělali čistě singleplayerovou záležitost. V roli mladého studenta kung-fu půjdeme po cestě pomsty. Musíme přijít na to, kdo má na svědomí vraždy členů jeho rodiny. V soubojích se nemusíte spoléhat jen na své tělo. K dispozici jsou vrhací předměty, provizorní zbraně a využití najde i samotné prostředí. Je tedy na vaší nápaditosti, jak se se zástupy nepřátel zvládnete vypořádat. Postupem času také budete zdokonalovat svoji techniku, takže se dostanete i k novým úderům. Sifu má zajímavou mechaniku stárnutí. Hlavní hrdina má u sebe magický talisman, díky kterému nezemře, i když utrpí fatální zranění. Místo toho ale zestárne o několik let. To s sebou přináší výhody i nevýhody. Starší bojovník je moudřejší a má bohatší zkušenosti. Na druhou stranu už ale nemá takovou výdrž jako zamlada.

CrossfireX Datum vydání: 10. února

10. února Platformy: Xbox One, Xbox Series S|X Z pohledu tuzemského hráče se to nemusí vůbec zdát, ale Crossfire je velmi populární značka kompetitivních stříleček. Úspěchy slaví hlavně na asijských trzích jako konkurence pro Counter-Strike. Tentokrát to ale nebude jen o hře pro více hráčů. Součástí CrossfireX je také kampaň od studia Remedy Entertainment, které můžete znát jako autory her Max Payne nebo Alan Wake. V příběhové části budeme sledovat konflikt mezi Black Listem a Global Riskem, což jsou vojenské frakce. Za tuto část hry si budete muset zaplatit, ale multiplayer, o jehož vývoj se postaralo studio Smilegate Entertainment, bude free-to-play. Bude k dispozici několik herních módů. Známá klasika, kdy jeden tým pokládá bombu a druhý se mu v tom snaží zabránit, nemůže chybět. Kromě toho tady najdete Specter mód, který funguje na stejném principu, jen s tím rozdílem, že hráči mohou používat jen nože, a když se nepohybují, tak jsou neviditelní. Mód Modern je pak variací na Conquest, kdy se snažíte zabírat body na mapě.

Lost Ark Datum vydání: 11. února

11. února Platformy: PC Dlouhé roky jsme čekali, než se toto akční MMORPG dostane i do Evropy. Dříve si ho mohli zahrát pouze hráči v Rusku a Jižní Koreji. Vývojáři se konečně rozhodli expandovat do zbytku světa. Po betatestu v minulém roce neznělo od fanoušků nic jiného než kladné ohlasy a za chvíli se bude moci do hraní tohoto konkurenta Diablo pustit každý zcela zdarma. Jelikož se jedná o free-to-play hru, tak tady narazíte na mikrotransakce. Ty se ale mají týkat pouze kosmetických doplňků. Platící hráči tak nebudou silnější oproti těm, kteří do hraní neplánují investovat ani korunu. Jen se budete muset obejít bez některých parádiček jako jsou zvířátka a skiny. Myšlenka Lost Arku je velmi jednoduchá. Ve zdejším fantasy světě si vytvoříte hrdinu z jedné z rozmanitých tříd. Nechybí klasiky jako válečník nebo mág. Postupem hrou se dostáváte stále k lepšímu vybavení a silnějším schopnostem, ale také se budete muset vypořádávat se silnějšími nepřáteli. I když se jedná o MMO, tak není problém hrát Lost Ark jako osamělý vlk. Milovníci PvP soubojů na druhou stranu také nepřijdou zkrátka.

Total War: Warhammer III Datum vydání: 17. února

17. února Platformy: PC Strategie Total War už se potřetí vydává do fantasy světů. Tentokrát se hráči mohou těšit na velkolepý závěr celé trilogie. Hlavním místem dění v příběhu bude Říše Chaosu, což je dimenze, kterou mysl běžného člověka nedokáže pochopit. Je rozdělena na čtyři částí, přičemž každá z nich spadá pod jednoho vládce snažícího se pohltit svět. Jako obvykle ani v tomto Total Waru nedostanete do rukou jen jednu hratelnou rasu. Mezi dalšími jsou například Kislev, Nurgle nebo Cathay. Pokud si hru předobjednáte, tak jako bonus dostanete království Ogrů. Do budoucna vývojáři plánují Warhammer III i nadále rozšiřovat o nový obsah, takže soupiska ras se ještě jistě rozroste. Největší novinkou by v novém díle měl být Chaos, ale nebudou chybět ani nové jednotky a možnosti u starých známých frakcí. S doposud neprozkoumanou dimenzí také přichází neokoukané prostředí, kterému budete muset přizpůsobit svoji strategii.

Assassin’s Creed: Ezio Collection Datum vydání: 17. února

17. února Platformy: Nintendo Switch Už je to více než 10 let, co jsme si společně s Eziem Auditore prožili jeden z nejlepších příběhu v sérii Assassin’s Creed. Díky vylepšeným verzím se celá Eziova trilogie dostala i na novější konzole a konečně přišla řada i na Switch. Příběh toho nejoblíbenějšího asasína si tak budete moci projít od začátku do konce i na této platformě. Ubisoft uvádí, že to nemá být žádný odfláknutý port. Ze zveřejněných záběrů to vypadá, že všechny tři hry běží plynule a byly do nich implementovány i novinky přímo pro Switch. V menu tak budete moci využít dotykovou obrazovku a svoje využití našel i HD rumble. Bohužel se ale budeme muset obejít bez multiplayerových částí. Ezio Collection obsahuje Assassin’s Creed II, Brotherhood a Revelations. Kromě toho je součástí balení i dvojice krátkých filmů Lineage a Embers. V prvním z nich se blíže představí Eziuv otec. Embers pak odvypráví úplné zakončení Eziova života. Pokud si budete pořizovat krabicovku, tak na přiložené cartridge najdete jen druhý díl. Zbytek kolekce si musíte stáhnout z Nintendo eShopu.

Horizon: Forbidden West Datum vydání: 18. února

18. února Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5 První velká exkluzivita letošního roku pro PlayStation už je skoro tady. Opět se podíváme do postapokalyptického světa, kde se lidé vrátili do dob kmenů. Místo tradiční zvěře zdejší lesy a pláně ale brázdí mechanická monstra, která se vzala neznámo kde. Hlavní hrdinka Aloy se stále snaží přijít na to, co způsobuje nákazu, kvůli které tato monstra běsní. V průběhu hraní narazíte na pár známých postav, ale nové prostředí znamená i nové kmeny, spojence a nepřátele. Jak název hry napovídá, vydáme se na západ. Konkrétně by Aloy měla dorazit do oblasti San Francisca a Yosemitského parku. Tentokrát budete moci zdejší krajiny prozkoumávat až do hloubky. Aloy se totiž díky novému vybavení umí potápět. Stejně tak bude excelovat i ve vzduchu. Vývojáři jí do výbavy dali padák ve stylu posledního dílu Legend of Zelda. Herní svět má být pořádně rozlehlý a samozřejmě budete moci i nová monstra osedlat, aby Aloy nemusela všude chodit po svých.

Monark Datum vydání: 22. února

22. února Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch Žánr japonských RPG má stále zástupy fanoušků a mezi ty očekávanější kousky na začátku roku je právě Monark od studia FURYU Corporation, od kterého můžete znát Crystal nebo The Caligula Effect. Tentokrát se s tahovými souboji přesuneme do temného odrazu reálného světa. Dostanete se tam skrz akademii Shin Mikado. V pokroucené realitě zvané Mist na vás čeká spousta nebezpečných nepřátel a je právě na vás, abyste se jim postavili a osvobodili tak akademii a její studenty. Sami ale v boji nebudete. Jelikož se jedná o RPG, tak nemůže chybět ani zlepšování schopností a odemykání nových možností. Nebudete se muset postavit jen proti nepříteli, ale i sami sobě. Ego hlavního hrdiny tady hraje velmi důležitou roli a s každým dalším psychologickým testem se mu zvýší, což znamená i větší sílu. Nesmíte ale zajít moc daleko, jinak se může stát, že protagonista přijde o rozum.

Elden Ring Datum vydání: 25. února

25. února Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Po odkladu k nám na konci února konečně dorazí novinka od studia FromSoftware, která je podle fanoušků už před vydáním kandidátem na hru letošního roku. Není se ani čemu divit. Network Test ukázal, že je opravdu na co se těšit. Vydáte se také do fantasy světa, kde byly zničeny základní principy fungování a jeho obyvatelé čekají, až se najde nový Elden Lord? Hráči série Dark Souls a dalších her od tohoto studia tady budou hned jako doma. Největší odlišností v hratelnosti je v Elden Ringu skákání, které vám pomůže nejen při prozkoumání velkého otevřeného světa, ale využijete ho i v soubojích. Poprvé také budete moci nepřítele rozsekat ze hřbetu svého věrného oře. I když základy příběhu mají být pochopitelné i bez důkladného prozkoumávání, tak stále nebude dějová linka vyprávěna úplně přímočaře. FromSoftware se svého osobitého stylu nevzdá ani v tomto směru. A to platí i pro celkovou obtížnost hry. Připravte se, že bossové vám nedají nic zadarmo. Obzvlášť pokud zrovna budete stát proti jednomu ze zdejších polobohů.