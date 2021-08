Hity na cestě: Jaké hry si zahrajete v září 2021. Lost Judgment, Diablo 2 a další

Bravely Default 2 Datum vydání: 2. září

2. září Platformy: PC Stejně jako v případě Octopath Traveleru, který byl také původně exkluzivitou pro Nintendo Switch, přináší Square Enix další svoje JRPG na PC. Druhý díl Bravely Default vzdává hold klasikám tohoto žánru a zároveň přidává vlastní myšlenky, kterým vévodí unikátní soubojový systém. Jakožto hrdina bez minulosti se dostanete do fantasy světa, kde se všechno točí okolo magických krystalů, které mají sílu zničit celý svět. Princezna, se kterou se nedlouho po začátku hry dáte do party, měla za úkol jeden z nich chránit, ale její země padla a s ní padl i krystal do špatných rukou. Nakonec je na vás a vašich společnících, abyste zdejší svět uchránili od blížící se zkázy. Soubojový systém Bravely Default 2 se od konkurence odlišuje tím, že si můžete nastřádat útoky obraným postojem. Pak to může vypadat tak, že za jedno kolo vaše postavy budou útočit až čtyřikrát za sebou. To do hry vnáší další strategickou vrstvu. Musíte ale počítat s tím, že stejnou možnost může využít i nepřítel. Do toho se ještě míchají povolání, která má Bravely Default 2 výborně zpracované.

WRC 10 Datum vydání: 2. září

2. září Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Ani letos nebude chybět závodní značka WRC, na jejímž novém díle opět pracovalo studio KT Racing. Jelikož se blíží oslavy 50. výročí tohoto šampionátu, tak by se slušelo, aby si na něm dali pořádně záležet. Sami vývojáři uvádějí, že ve WRC prožijeme ty nejintenzivnější momenty od roku 1973 až do dneška. Tomu má pomoci History mód, který vás provede skrz 19 historických událostí, ve kterých se budete muset přizpůsobovat tehdejším stylům závodění. Kromě toho vás čekají další novinky. Mezi ně spadá například čtveřice rally závodů. Konkrétně to jsou Estonsko, Chorvatsko, Belgie a Španělsko. V rámci historických událostí se pak podíváme do Akropolis, San Rema, Německa a Argentiny. WRC 10 má oficiální licence, takže tady nebude chybět 52 týmů z letošní sezóny soutěží WRC, WRC2, WRC3 a Junior WRC. Vývojáři se také chlubí propracovaným fyzikálním enginem, který prý dělá požitek z jízdy ještě realističtější než v předchozích dílech.

Sonic Colors: Ultimate Datum vydání: 7. září

7. září Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Sonic Colors vyšel původně na Nintendo Wii a DS v roce 2010. Není se čemu divit, že mu Sega chce dát šanci i na ostatních platformách, jelikož je to jeden z nejoblíbenějších dílů, které za poslední dekádu vznikly. Těšit se můžete na stejný příběh Sonica ve vylepšeném grafickém kabátě a s vyšším počtem snímků za vteřinu. Kromě toho Ultimate obsahuje navíc také znovu nahraný soundtrack a nový power-up Jade Ghost, který můžete znát z Team Sonic Racing. V Rival Rush módu pak budete moci závodit proti Metal Sonicovi a na závěr si ještě můžete Sonica upravit díky novým kosmetickým doplňkům, přičemž některé z nich jsou inspirované jeho filmem z minulého roku. Jinak to bude stále ta výborná rychlá skákačka, ve které se Sonic zas a znova pokouší překazit plány doktora Eggmana. Ten se tentokrát snaží zotročit mimozemskou rasu a s její pomocí ovládnout svět.

Life is Strange: True Colors Datum vydání: 10. září

10. září Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4, PlayStation 5 Po pár letech tady máme další díl příběhové adventury Life is Strange. Na kompletní průchod nebudete muset čekat dlouhé měsíce. Tvůrci totiž upustili od epizodického vydávání a True Colors vyjde v kompletní podobě hned 10. září. Tentokrát si hlavní roli střihne Alex Chan, která má zvláštní schopnost prožívat, absorbovat a manipulovat se silnými emocemi ostatních lidí. Pozná je díky různobarevným aurám, které kolem sebe v takových situacích mívají. Příběh se točí okolo smrti Alexina bratra, což měla být podle závěru vyšetřování nehoda. Alex to ale nesedí, a tak musí ve zdejším malém městečku přijít na to, co se tady doopravdy stalo. Stejně jako v předchozích dílech vás čeká celá řada rozhodnutí a hodiny konverzací s obyvateli městečka.

Lost in Random Datum vydání: 10. září

10. září Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Další výborně vypadající záležitost, která vznikla v programu EA Originals. To znamená, že hru má na svědomí menší vývojářské studia a Electronic Arts působí hlavně v roli vydavatele. V Lost in Random se podíváme do zašedlého pohádkového světa, kde se veškeré problémy rozhodují hodem kostkou. Království Random je rozděleno na šest stínových říší a všechny ovlivňuje prokletá kostka zlé královny. Zahrajeme si za chudou dívku Even, která má neustále smůlu a snaží se znovu setkat se svojí ztracenou sestrou. V tomto podivném světě ale nebude sama. Společnost jí dělá oživlá kostka Dicey, která toho dokáže víc, než se na první pohled zdá. I když je Lost in Random založeno hlavně na příběhu, tak se nevyhneme ani akčním sekvencím. Temné kouty stínových říší ukrývají všemožné potvory, se kterými se Even a Dicey budou muset vypořádat. To celé navíc bude probíhat v neustále měnících se arénách, takže musíte svoji strategii přizpůsobovat v průběhu boje.

NBA 2K22 Datum vydání: 10. září

10. září Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Ani letos nebude chybět nový ročník basketbalu od 2K Games, který tentokrát doprovází i vydání edice k 75. výročí nejvyšší ligy. V ní ale dostanete hlavně bonusy týkající se online hraní v módech MyTEAM a MyCareer, které kvůli minulým ročníkům nemají zrovna nejlepší pověst. Vývojáři slibují zase o něco propracovanější hratelnost a realistické zpracování hráčů. Musí si ale dát velký pozor na to, aby neudělali stejné chyby jako v minulých ročnících. Po jejich vydání totiž sklidili pořádnou kritiku kvůli agresivním mikrotransakcím a praktikám, které směřovali k hazardu. 2K u NBA 2K22 postupuje velmi zvláštně. Hra má vyjít už za pár dní a stále jsme neviděli pořádné záběry přímo z hraní. Jelikož NBA vyjde i ve verzích pro nové konzole, tak o to mají fanoušci větší očekávání od toho, jak bude hra vypadat v pohybu.

Tales of Arise Datum vydání: 10. září

10. září Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Další z dílů dlouholeté série “Tales of” má ambice na to zařadit se mezi nejlepší RPG letošního roku. Podíváme se do světa, kde po 300 let vládne tyranie. To můžete změnit právě vy s pomocí planoucího meče a tajemné dívky, jejíž schopnosti jsou dosti přesvědčivé na to, aby spolu s vámi změnila svět. Vývojáři lákají na nový grafický shader, který má Tales of Arise v rámci anime stylizace posunout zase o něco dál. Tento tradiční asijský styl kombinuje s akvarelovou malbou. V pestrobarevném světě budete po nepřátelích metat ještě pestrobarevnější kouzla. Tales of Arise bude záležitostí na desítky hodin, takže doufáme, že té pestrosti bude dost i v ohledu na hratelnost. Výhodou Tales of Arise je, že nemusíte znát příběh žádného z předchozích dílů. Funguje to tady podobně jako v sérii Final Fantasy. S každým dílem se tedy jede zase od začátku, mění se postavy i světy. Jen základní mechaniky a myšlenky zůstávají stejné.

WarioWare: Get It Together! Datum vydání: 10. září

10. září Platformy: Nintendo Switch V posledních pár letech to vypadalo, že Nintendo na Waria tak trochu zapomnělo. Spousta známých postav, které se okolo Maria točí napříč historií se svojí pozornosti dočkala. Už za pár dní se na scénu konečně vrátí i Wario v odlehčeném souboru mikroher, které poprvé budete moci hrát i v kooperaci. Hry ze série WarioWare byly původně určené pro kapesní konzole. Následně se ale ukázalo, že mohou fungovat i na velké obrazovce a podle ohlasů na demoverzi Get It Together budou výborně fungovat i na Switchi. Čeká vás přes 200 rychlých mikroher, do kterých se budete moci pustit s různými postavami. Myšlenka je v tom, že každá postava má jinou schopnost, takže i když na nějakou mikrohru narazíte vícekrát, tak řešení bude zase trochu jiné. Variabilita se pak ještě navyšuje díky možnosti hrát spolu s dalším hráčem. WarioWare se nijak netají tím, že jde o záležitost plnou absurdního humoru a k tomu sedí i zvolená stylizace.

Deathloop Datum vydání: 14. září

14. září Platformy: PC, PlayStation 5 Po dlouhé době tady máme novou značku od studia Arcane, od kterého jsme si zamilovali hlavně stealthovou akci Dishonored. Deathloop je FPS záležitost, ve které se snažíte vymotat z časové smyčky. Abyste toho dosáhli, musíte v roli zabijáka Colta odstranit 8 důležitých cílů. Nebude to ale tak jednoduché. Nejenže musíte najít vhodné způsoby, jak se každého z nich zbavit, ale kdykoliv vás může nemile překvapit Julianna, další vražedkyně, jejímž cílem jste právě vy. Její role se může chopit umělá inteligence nebo další hráč. Díky tomu by měl být průchod hrou mnohem nepředvídatelnější. Po smrti vás vždy čeká návrat na začátek. Informace si ale pamatujete bez ohledu na smrt. K tomu navíc Colt ovládá nadpřirozené schopnosti, které až nápadně připomínají ty z Dishonored. Autoři zkrátka svůj styl nezapřou. To se týká i grafické stylizace, která nesměřuje k realističnosti, ale spíše přidává více komiksového vzhledu.

Eastward Datum vydání: 16. září

16. září Platformy: PC, Nintendo Switch Her s pixelartovou grafikou stále vzniká spousta. Ne u každé z nich je ale na první pohled vidět, že je udělaná dobře. Eastward od šanghajského studia Pixpil je na tom ale právě naopak. Vydáme se do blízké budoucnosti, kde společnost začíná kolabovat a populace je nejnižší v moderní historii lidstva. To zapříčinila toxicita, která je přítomna napříč celou zemí. Ničí a pohlcuje vše, co se jí postaví do cesty. Ti, kterým se podařilo uniknout, přežívají v podzemních vesnicích, kde musí svůj život začít zase od začátku. My budeme sledovat příběh horníka a záhadné mladé dívky. Ještě předtím, než mohou začít řešit, co zapříčinilo příchod toxicity, se musejí vypořádat se zdejší vládou tyrana. Společně se ale zvládnou dostat na povrch, kde přežívání nebude nic lehkého. Napříč světem budete potkávat další obyvatele a samozřejmě nebude chybět ani akce.

Kena: Bridge of Spirits Datum vydání: 21. září

21. září Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5 I když na této hře pracuje nezávislé studio Ember Lab, tak bez problému zvládá konkurovat i velkým AAA titulům. Díky partnerství se Sony se jim otevřely nové možnosti, a tak tady máme Kenu, kterou by si někdo bez problému mohl splést s animákem od Pixaru. Graficky je na tom tedy velmi dobře. Po stránce hratelnosti by mělo jít o klasickou akční adventuru, ve které sledujeme příběh Keny, která je průvodkyní duchů. Používá svoje magické schopnosti, aby pomohla lidem dostat se na onen svět. Nebude na své výpravě sama. V hledání duší i soubojích jí budou pomáhat roztomilý duchové, kteří od pohledu vypadají jako plyšové hračky. S jejich pomocí se dostane i přes překážky, proti kterým by jinak neměla nejmenší šanci.

Diablo II Resurrected Datum vydání: 23. září

23. září Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Po dlouhých letech průšvihů to vypadá, že by se Blizzardu zase jednou mohlo něco alespoň trochu povést. Vylepšená verze druhého Diabla si prošla testováním pro veřejnost a z ohlasů to zatím vypadá velmi dobře. Opět se tedy budete moci pustit do pobíjení démonů i samotného Diabla v moderní grafice. Resurrected je postavený na základech původní hry, takže samotná hratelnost by se měla od originálu odlišovat jen minimálně. Jeden ze slibů přeci jen ale Blizzard porušil. Původně měla být součástí Resurrected i lokální kooperace přes TCP/IP. Nakonec se ji prý kvůli bezpečnostním rizikům rozhodli ze hry odstranit. Online hraní ale už chybět nebude. I kdyby se tak nestalo, tak pověst Blizzardu už je pochroumaná natolik, že se z toho všeho bude jen těžko vzpamatovávat.

Death Stranding: Director’s Cut Datum vydání: 24. září

24. září Platformy: PlayStation 5 Stejně jako v případě Ghost of Tsushima ani verze Death Stranding pro PlayStation 5 nebude jen prostým portem. Directo’s Cut přináší kromě vyššího rozlišení a frameratu spoustu novinek, které mimo jiné rozšiřují i samotný příběh hry. Čeká vás totiž několik nových misí. Během přepravy zásilek budete mít nové pomocníky. Kromě mechanického společníka, který může vzít na záda i samotného Sama, je to například dělo. Cestu si také budete moci zkracovat přes větší propasti díky nové plošině, se kterou většinu z nich na motorce přeskočíte jako nic. Dále pak přibyde střelnice, kde si budete moci vyzkoušet nové zbraně. Pokud se vám zalíbil nějaký bossfight, nyní si ho budete moci projít kolikrát chcete. A nebude chybět ani soupeření s hráči z celého světa v rámci žebříčků. Budete moci mezi sebou i závodit na nově přidaném okruhu.

Lost Judgment Datum vydání: 24. září

24. září Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Pokračování odbočky série Yakuza, ve které je v hlavní roli detektiv Takajuki Jagami, se věnuje vyšetřování dalšího zapeklitého případu. Příběh se točí okolo Akihira Ehary, který je obviněn z obtěžování, ale následně se do toho zaplete i nalezení mrtvoly, o které toho Ehara ví až moc, ale za samotnou vraždou podle všeho nestojí. Spolu s Jagamim tedy budete řešit nový případ, který vás provede skrz čtvrti Kamuročo a Idžinčo. Na rozdíl od poslední Yakuzy zůstává Lost Judgment akční bojovkou, takže na tahové souboje tady nenarazíte. Zato si Jagami osvojí nový bojový styl hada, díky kterému by mělo být snazší postavit se nepřátelům s neproniknutelnou obranou. Vyšetřování vás zavede i na zdejší střední školu, která prý bude pro celkový příběh velmi důležitá. Součástí hry je také celá řada miniher, mezi které se tentokrát zařadí například tanec nebo box. Dojde také na arkády. K oslavám 30 výročí Sonica do hry vývojáři přidali i Sonic the Fighters.