Hobo: Tough Life - těžký život bezdomovce hezky česky | Recenze

Co baví Promyšlený survival

Zábavné úkoly

Příjemný humor

Multiplayer

Hromady možností, co dělat Co vadí Horší technický stav

Neustálé opakování aktivit 8 /10 Hodnocení

O tom, že se chystá nějaké Hobo: Tough Life, vlastně víme už dost dlouho. Hra byla oznámena v březnu 2016, na Steam Early Access vstoupila v červenci 2017 a až nyní se dočkala plné verze. Je zvláštní pocit recenzovat hru, která s námi byla tak dlouho a se kterou jsme se pravidelně setkávali na různých českých herních akcích. A i přes to, jak dlouho ji známe, se musíme zasmát jejímu konceptu – buďte bezdomovcem.

Rozhovor s vývojáři Hobo Tough Life: jaké je to být bezdomovcem?

Nápad dostal vedoucí projektu Roman Valenta, který přemýšlel o vytvoření vlastní hry, nejspíš nějakého RPG. Jednoho dne mu na dveře zaťukali bezdomovci a chtěli nějaké jídlo a jemu proběhlo hlavou, že udělat hru o bezdomovcích není špatný nápad. Dlouhá tvorba hry se podepsala na tom, že je to kombinace survivalu a RPG.

Přežijte na ulicích Praslavi

Hra se odehrává ve fiktivním městě Praslava, což je kombinace několika českých měst. Zejména Prahy, ale také Olomouce a Ostravy. Probouzíte se s bolavou hlavou a netušíte, co se stalo. Vývojáři tím dali hře čistý start. Bez minulosti a vzpomínek se potulujete ulicemi a postupně se snažíte přijít na to, jak přežít.



Hlavním úkolem hry je stát se králem bezdomovců

Herní systém je až překvapivě komplexní. Abyste na ulicích přežili, musíte se udržet v teple, být odpočatí, nemít hlad, nebýt nemocní či otrávení ze zkaženého jídla a pravidelně se vyprazdňovat. A v roli bezdomovce to vážně není snadné! Jídlo budete hledat v popelnicích či si ho kupovat za pár mincí, co získáte z vratných lahví. Promyšlenost herního světa vám to navíc dělá ještě těžší. Alkohol vás může zahřát, ale s opilým bezdomovcem se lidé bavit moc nechtějí. Na lavičce se můžete vyspat, ale v noci můžete umrznout.

Hodně věcí splníte pomocí jednoduchých miniher. Při žebrání musíte načasovat zmáčknutí tlačítka, při hrabání se v koši se snažíte najít poklad a vyhnout se smradu a poničení oblečení o nebezpečné odpadky. Pak je tu páčení zámků, které… přiznám se, že páčení zámků mi ve hrách prostě moc nejde. A než se v tom dostanete na určitou úroveň, zabere to zatraceně hodně času.



Minihry vás budou doprovázet při mnoha činnostech

Značnou část hry nestrávíte jen průzkumem těchto mechanik. Hledáním správných míst, kde najít jídlo, peníze, kde se vyprázdnit či umýt. Hra je v základnu hardcore RPG. Vše, co děláte, je podmíněno statistikami. Budete hrabat v koši lépe, když zlepšíte fárání. Budete žebrat lépe, když budete mít nižší smrad a lepší komunikaci. Hra vyžaduje neustálé opakování aktivit, abyste v tom byli dobří. Možná trochu zdlouhavé, nicméně velmi odměňující, když si tím projdete.

Když budete opravdu excelovat, můžete si postavit svůj vlastní přístřešek. Ve hře je rovnou několik míst, která podporují stavění. V základu vám stačí nějaká střecha nad hlavou a pár starých hadrů, abyste měli kde spát. Časem však můžete mít takový luxus jako gauč nebo rádio.

Plňte úkoly a staňte se králem

Jakmile jste schopni jakž takž přežít, je na čase plnit úkoly. Ty se do hry dostaly relativně nedávno a hlavním úkolem je stát se králem bezdomovců. To splníte, pokud získáte důvěru všech bezdomoveckých frakcí, což je zatraceně náročný úkol. Není bezdomovec jako bezdomovec. Jsou tu například Dezoláti pyšní na své chlastací schopnosti či Fort, správňáci, kteří věří, že by bezdomovci měli ostatním pomáhat.



Ve hře se musíte naučit hodně dovedností, abyste úspěšně přežili na ulici

Úkoly se tedy liší tím, od koho je dostanete a jakým způsobem je splníte. Samozřejmě nedostáváte je jen od bezdomovců. Farář vám může dát úkol, abyste přivedli víc věřících, paní na charitě potřebuje vyvenčit psa a případně můžete jít na úřad práce a tam dostanete například hrabání kanálu nebo rozvážení pizzy. Vše se na herním světě ale podepíše. Ti hodní bezdomovci si vás oblíbí za pomoc charitě a nebudou vás mít rádi za prodej drog. Dezoláty ohromíte jen, no… chlastáním.

Úkoly zpravidla nejsou moc originální, co se týče zadání. Najdi určitý počet věcí v tomhle okruhu, zajdi tam a promluv si s nimi. Jsou však originální svou myšlenkou. Přátelé, tohle jsou bezdomovci, a ne další fantasy! Zasmál jsem se při mlácení Řízka, aby vrátil ukradený nábytek či při přemlouvání lidí, aby navštívili kostel. Zejména však úkoly nejsou lineární a jdou řešit hromadou způsobů. Řízka jsem zmlátit nemusel, nábytek by mi za pár služeb vrátil. Drogy také můžete prodávat jen proto, abyste informovali policii.



Pche, prý "Pomáhat a chránit". Nejednou jsem umřel na ulici

Náročný survival a RPG s hromadou úkolů a u obojího jsem se zatraceně nasmál. Hra ani v jednom není vrcholem žánrů, ale právě to téma, ta originalita, to je něco tak absurdně nádherného. Ať mluvíme o prostitutovi, kterému přezdívají Kocour, bezdomovci, který rád chodí na LARPy nebo prodavači v trafice, který nápadně připomíná Babiše (ačkoli mě vývojáři opakovaně přesvědčovali, že tam fakt není). Tohle není jen o bezdomovcích, tohle je úžasná satira na český národ.



Tohle prý není Babiš

A kdyby to všechno bylo až moc náročné, je tu i multiplayer. Bohužel jsem ho zkoušel jen zběžně, ale hře rozhodně sedí. Je až pro čtyři hráče a společně se dostáváte přes nesnáze Praslavi. Obzvlášť se to hodí na plnění úkolů tak, abyste si neznepřátelili některé frakce – každý se může věnovat někomu jinému. Ale hlavně je to hrozná sranda.

V originalitě je síla

Nalijme si čistého vína. Po grafické stránce je hra maximálně průměrná. Chovám velký respekt k tomu, co dokázali vývojáři udělat s enginem Unity, nicméně když to porovnáte s konkurencí, dopadne Hobo hůř. Přesto má grafická stránka Hoba určité kouzlo. Ze hry vyloženě cítíte pochmurnou atmosféru, která je doprovázena velmi příjemným soundtrackem.



Kdybyste se náhodou nudili, můžete kontaktovat Kocoura

Hodně věcí přitom není ve 3D grafice, ale v kresbách. A ty se mi na hře hrozně líbí. Je zvláštní pocit, že jen málokdy vstoupíte do místnosti a obvykle jen uvidíte obrázek postavy, v lepším případě kresbu místnosti (například obchodu). Každopádně to dá možnost vaší představivosti a hra je rozhodně o něco přímočařejší.

Technických problémů má hra hromadu. Holt, kde jsou bezdomovci, tam jsou i brouci (bugy). Ve výsledku jsem však našel pouze ty, které nevypadají dobře po vizuální stránce a občasné zamrzávání obrazu. Mise a herní mechaniky mi fungovaly bez problémů.



Vedle přežívání na ulici je hra skvělým učitelem angličtiny

Bylo docela oříškem zhodnotit Hobo. Celkový technický stav je podprůměr a v porovnání s konkurencí hře v podstatě chybí bojový systém. Ve rvačkách jen klikáte, zda chcete soupeře praštit nebo se vzdát. A ačkoli jsou úkoly zábavné a herní svět originální, samozřejmě to není příběh úrovně Mass Effectu.

Na druhou stranu má hra až překvapivě komplexně promyšlený herní systém. Úkoly mají více řešení a herní svět na vás reaguje. Ranař na ulici vás neokrade, když vidí, že z chásky jako vy nic nezíská a paní na charitě vám nepomůže, pokud smrdíte alkoholem. Tohle má hra promyšlené snad ještě lépe než velké AAA hry. Nižší cena 25 eur v porovnání s konkurencí hodně věcí omlouvá a řekl bych, že to nejdůležitější má Hobo provedené skvěle.