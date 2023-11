Hogwarts Legacy běží na Switchi překvapivě dobře. Podívejte se na první záběry z hraní

Studio Avalanche Software si dalo se switchovou verzí jejich kouzelnického RPG pěkně na čas. Čekání se ale hráčům na konzoli od Nintenda očividně vyplatilo, protože Hogwarts Legacy podle prvních záběrů z hraní běží i na slabším hardwaru velmi obstojně. Můžete se o tom přesvědčit nejen v oficiálním traileru, ale i ze záběrů od hráčů, kterým se kopie hry do rukou dostala předčasně. Do prodeje pak tato verze půjde 14. listopadu.

Kvalita obrazu se samozřejmě nedá srovnávat s ostatními platformami, ale Hogwarts Legacy má potenciál na to, aby se zařadilo mezi zázračné porty velkých her, kde si své místo drží třeba třetí Zaklínač nebo Alien: Isolation. Vzhledem k tomu, že Day One patch pro tuto verzi teprve vyjde, dost možná ještě dojde ke zlepšení. Vypadá to, že při hraní v doku běží Hogwarts Legacy na Switchi v rozlišení 720p s neuzamčeným frameratem. Počet FPS se pohybuje mezi 28 a 35. Při hraní v handheld módu se pak rozlišení dynamicky mění, aby hra běžela stále přijatelně.

I když je na první pohled jasné, že kvůli nízkému výkonu Switche musela přijít řada kompromisů, rádi vidíme, že si tvůrci dali záležet a port neodflákli nebo nezvolili línější řešení v podobě cloudové verze. Diskutující na Redditu správně poznamenávají, že když takhle může běžet na Switchi Hogwarts Legacy, Game Freak nemá žádnou omluvu pro to, aby na tom poslední hry ze série Pokémon byly technicky tak špatně. Ale to už je zase trochu jiný příběh.