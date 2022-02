Hogwarts Legacy by podle artbooku mohlo vyjít už v září letošního roku

Warneři nám už nějakou dobu slibují, že se RPG dobrodružství Hogwarts Legacy po odkladu určitě dočkáme v letošním roce. A jak už to tak bývá, občas unikne něco, co nemá. Podle artbooku The Art and Making of Hogwarts Legacy, který byl spatřen v The Rowling Library, půjde hra na trh 6. září 2022.

Autorem je Jody Revenson, která už dříve napsala např. Fantastic Beats: The Sercert of Dumbledore Movie Magic a Harry Potter Paper Craft. Ostatně, 1. září je den, kdy se studenti z knih vrací do Bradavic, takže je zářijové vydání více než smysluplné.

Hogwarts Legacy vyjde pro PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S. Uvidíme, zda se září nakonec potvrdí.