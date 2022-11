Hogwarts Legacy představilo tvorbu postavy a základy kouzelnických soubojů

Do kouzelnického světa Harryho Pottera jsme se s Hogwarts Legacy měli podívat ještě před koncem roku. Bohužel ale přišel odklad, a tak si budeme muset počkat až do 10. února. Zatím nás ale vývojáři zásobují novinkami. V jejich poslední prezentaci ukázali tvorbu postavy, nové chodby Bradavic a také trénink kouzelnického boje.

Během necelé hodiny jsme viděli spoustu nových záběrů přímo ze hry. Tvorba vlastního kouzelníka či kouzelnice nevypadá zrovna propracovaně. Svazuje vás několik předpřipravených variant, které mezi sebou můžete kombinovat. V dnešní době to v rámci tvorby postavy není žádná sláva, když vezmeme v potaz, co je možné třeba v Lost Arku. Vývojáři slibují alespoň větší variabilitu co se týče oblečení, kterého má být ve hře spousta.

Za co musíme Avalanche Software pochválit, je zpracování prostředí. Škola čar a kouzel spolu s okolními prostory vypadá na pohled parádně. I v nových záběrech jsme se prošli zdejšími chodbami a působí na nás přesně tak, jak bychom si od kouzelnického RPG představovali. Po Bradavicích se budeme moci potulovat ve dne i v noci.

Poprvé jsme se dočkali také pořádného představení soubojů, které v prvních trailerech nepůsobily nejlépe. V pravém dolním rohu můžete vidět čtveřici kouzel, která jednoduše můžete sesílat. Takové sety si můžete vybrat hned 4 a rychle mezi nimi přepínat, takže v jednu chvíli můžete být "vybaveni" celkem 16 kouzly. Budete je moci větvit do komba a také je nutné správně volit kouzlo podle situace.

I když nás hratelnost Hogwarts Legacy stále nepřesvědčila, tak jsme zvědaví, jak to nakonec dopadne. Svět Harryho Pottera by si pořádné RPG zasloužil a doufáme, že se ho v Avalanche podařilo zpracovat co nejlépe.