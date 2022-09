Hogwarts Legacy představuje společenské místnosti a nové lokace v okolí Bradavic

V rámci akce Back to Hogwarts 2022 nám vývojáři z Avalanche ukázali nové záběry z připravovaného RPG.

I přes nedávný odklad je RPG ze světa Harryho Pottera jednou z nejočekávanějších her. Sami se do něj budeme moci pustit 10. února, respektive 7. února pokud si pořídíte jednu z dražších edicí. Je tedy ještě dost času na to, aby nám tvůrci pořádně ukázali, co od Hogwarts Legacy můžeme čekat. V novém videu se podíváme na společenské místnosti každé koleje a dostalo se i na pár záběrů z lokací mimo Bradavice.

Svými akčními sekvencemi nás zatím Hogwarts Legacy nepřesvědčilo, ale musíme uznat, že prostředí vypadá na pohled velmi dobře. Bradavice působí živě a různá místa budete poznávat na první pohled díky podobnosti s filmovou předlohou. Autoři ale nezapomínají ani na knížky, a tak se prý snažili zakomponovat třeba popisy míst, která se ve filmech neobjevila.

Na závěr videa ještě přišlo oznámení s tím, že máte možnost propojit si účet na stránkách Wizarding World s Warner Bros. účtem. Ve hře pak na vás po propojení budou čekat exkluzivní kosmetické doplňky jako třeba hábity pro každou z kolejí.

Pokud byste chtěli ze společenských místností vidět ještě víc detailů, tak vyšla i čtveřice videí pro každou kolej zvlášť. Nebelvír, Havraspár, Mrzimor i Zmijozel je zpracovaný do poslední detailu. Jen doufáme, že takhle opravdu Bradavice budou vypadat během hraní. Z minulosti víme, že ukázky před vydáním hry neodpovídají vždy tomu, co uvidíme ve finální verzi.