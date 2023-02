Hogwarts Legacy prodalo přes 12 milionů kopií. Stavá se tak nejúspěšnější hrou Warner Bros.

Nadšení okolo kouzelnického RPG ze světa Harryho Pottera už pomalu opadlo. Nelze ale popřít, že je Hogwarts Legacy obrovským úspěchem. Během prvních dvou týdnů se prodalo přes 12 milionů kopií, a to stále hru čeká vydání v dubnu na PS4 a XO. Hráči na Switchi se pak dočkají v červenci. Studio Avalanche tak se svojí novinkou v rychlosti prodejů překonalo i Elden Ring, který byl zvolen hrou minulého roku.

Pro Warner Bros. je to úspěch ještě větší, protože je to doposud nejlepší start pro hru spadající pod jejich značky. Hogwarts Legacy se zalíbilo i u diváků na Twitchi, kde v jeden moment hraní sledovalo 1,28 milionu uživatelů. „Jsme nadšení ze zpětné vazby od hráčů a fanoušků, kteří jsou nováčky ve světě her. Náš tým Avalanche vytvořil nádherný, vysoce kvalitní zážitek, který naplňuje fantazii fanoušků," říká David Haddad, prezident Warner Bros. Games.

Vypadá to, že prodeje nakonec bojkot moc neovlivnit. Ten určitá část komunity rozjela kvůli výrokům J. K. Rowlingové. Během vydání ale dokázali ztratit některé své příznivce, protože se často sami uchylovali k šikaně těch, kteří si hru pořídili. A to opravdu není ta správná cesta.

Vývojáři zatím uvádí, že momentálně nemají v plánu žádné DLC, ale nedivili bychom se, kdyby s oznámením nějakého přídavku přišli ještě před koncem roku. Přímo se nabízí, aby do hry přidali famfrpál, který si v Hogwarts Legacy nezahrajete. A vzhledem k tak velkému úspěchu se Warner Bros bude chtít do kouzelnického světa určitě v budoucnu ještě vrátit.

Zdroj: Variety