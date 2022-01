Hogwarts Legacy se možná posune až na příští rok. Dle spekulací je vývoj v problémech

Hogwarts Legacy je bezesporu jednou z nejočekávanějších her, které momentálně ve studiích Warner Bros. vznikají. Zatím jsme z ní viděli jen krátký trailer a naposledy jsme o ní slyšeli v souvislosti s odkladem. Nemusela by to ale být poslední změna ohledně vydání. Novinář Colin Moriarty v podcastu Sacred Symbol řekl, že jeho zdroje ze zákulisí mluví o vydání hry až v roce 2023.

Do podrobností pochopitelně nezachází, ale dodal k tomu, že je vývoj v problémech. Jako vždy je potřeba neoficiální informace brát s rezervou, ale nedivili bychom se, kdyby zanedlouho přišla zpráva přímo od Warner Bros.. Ani letos to nevypadá, že by se doba odkládání měla chýlit ke konci.

J.K. Rowlingová se na nové fantasy hře Hogwarts Legacy nepodílí

Jak jsme se dozvěděli minulý týden, tak vývojáři jsou připraveni svoji hru pořádně ukázat. Má k tomu dojít na další prezentaci PlayStationu, která by měla proběhnout v únoru. Opět se ale zatím jedná pouze o spekulace, takže nakonec vše ještě může být trochu jinak.

