Hogwarts Legacy se na starších konzolích opozdí. Nová ukázka představuje chov fantastických zvířat a další zajímavosti

Do kouzelnického světa Harryho Pottera jsme se měli podívat už letos během vánoční sezóny. Před pár měsíci ale bylo vydání Hogwarts Legacy odloženo a do hraní se tak pustíme 10. února. To stále platí, ale pouze v tom případě, že se chystáte hrát na PC, PlayStationu 5 nebo Xboxu Series S|X. Na konzole PlayStation 4 a Xbox One Hogwarts Legacy vyjde až 4. dubna příštího roku. Nejdéle se ale opozdí verze pro Nintendo Switch, která se chystá na 25. května.

Aby to ale nebylo jen o negativních zprávách, tak si vývojáři připravili zbrusu novou ukázku, která se táhne přes pár desítek minut. Během ní máme možnost vidět třeba možnosti úpravy našeho pokoje v Bradavicích. Na začátek ale přijde prohlídka okolí pěkně ze vzduchu. Kromě koštěte vývojáři předvedli také létání na hypogryfovi. Díky ukázce z bojové arény zase dostáváme o trochu lepší představu o tom, jak budou vypadat kouzelnické souboje. Musíme říct, že i když graficky vypadá Hogwarts Legacy velmi dobře, souboji nás stále nepřesvědčilo.

Podle závěru ukázky to vypadá, že hlavní hrdina hry bude stejně jako Mlok Scamander velkým nadšencem do fantastických zvířat. Bude k dispozici celá otevřená lokace, kde své miláčky můžete chovat a starat se o ně. Toto prostředí si také budete moci do jisté míry upravovat podle svého. Zatím těžko říct, kolik zvířat budeme moci chovat, ale z ukázky tato část vypadá velmi dobře.