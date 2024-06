Hogwarts Legacy se rozrostlo o foto mód. V přípravě je také Director's Cut verze

Hráči si museli počkat více než rok, ale přeci jen do Hogwards Legacy dorazil foto mód. Avalanche ho vydali v rámci posledního bezplatného updatu, takže při hraní už byste ho dnes měli mít k dispozici. Jednoduše si tak můžete vyhrát se scénami a zachytit parádní snímky. Není to jen o skrytí uživatelského rozhraní a pozicování kamery. Měnit můžete například roční období a denní dobu, lze využít různé rámečky nebo nechat zmizet ze scény všechny postavy.

Zároveň s tím také vypršela exkluzivita na úkolovou linku Haunted Hogsmeade. Tento tajemný příběh z Prasinek tak najdete nejen na konzolích PlayStationu, dorazil už i na zbytek platforem. Podle dojmů hráčů je to jeden z nejpovedenějších vedlejších úkolů, takže je to určitě důvod, proč do světa kouzel po roce zase zamířit.

Update zahrnuje ještě pár menších drobností. Pokud nejste spokojení s tím, jak jste svého čaroděje či čarodějku vylepšovali, můžete si nově resetovat talenty. Bude vás to ale stát pár zlaťáků. Více upravit si můžete i svůj vzhled. Přibylo totiž několik outfitů včetně oblečení inspirovaného Vězněm z Azkabanu.

Teď na chvíli zabrouzdáme do vod neoficiálních informací. Jason Schreier ve svém reportu ohledně zpackaného vývoje Suicide Squad prozradil, že studio Rocksteady momentálně pomáhá s vývojem Director's Cut verze Hogwarts Legacy. Zatím nevíme, kdy bychom ji měli očekávat ani co bude její náplní. Byly by ale na místě třeba dodatečné úkoly nebo další pěkné kousky do šatníku.