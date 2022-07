Hogwarts Legacy si za příplatek zahrajete o pár dní dříve. Dražší edice kromě toho obsahují i digitální bonusy

Očekávané RPG ze světa Harryho Pottera má dorazit na konci letošního roku. Jednomu z fanoušků se na jeho oficiálních stránkách podařilo najít pár doposud neoznámených informací.

Dnes není nic neobvyklého, že si nové hry můžete pořídit v různých edicích. Stejně to bude i v případě Hogwarts Legacy. Jeden z fanoušků se na Redditu podělil o rozpis obsahu, který v jeho edicích najdeme, i když zatím nejsou spuštěny předobjednávky a ani neznáme přesné datum vydání hry. Jednou z těch důležitějších věcí, které dostanete spolu s dražšími edicemi, má být přístup ke hře o 3 dny dříve než při zakoupení klasické verze.

To platí pro digitální Deluxe a sběratelskou edici. Deluxe kromě toho zahrnuje také kosmetické doplňky, díky kterým se budete moci třeba projet na testrálovi. U sběratelky jako obvykle budou i hodnotnější bonusy. Vedle steelbooku hráči dostanou také vznášející se kouzelnickou hůlku s knihou. Je ale otázka, jestli se tyto edice vůbec dostanou na náš trh. Není totiž pravidlem, že by všechny edice her byly dostupné po celém světě.

Zdroj: Reddit