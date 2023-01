Hogwarts Legacy slibuje pravý kouzelnický zážitek. Shrnuli jsme vše, co potřebujete ke studiu v Bradavicích

RPG ze světa Harryho Pottera patří mezi nejočekávanější tituly na začátek roku. Na co se v herních Bradavicích můžete těšit a čím si zatím nejsme jistí? Na závěr článku jsme také dali dohromady pár věcí, které vývojářům neplánovaně unikly.

Hogwarts Legacy od Avalanche Software umožní hráčům na plno prožít svět čar kouzel v magických Bradavicích s konceptem otevřeného světa. Hra má ambice stát se tou nejlepší ze světa Harryho Pottera. Od odhalení v roce 2020 jsme měli možnost zhlédnout množství ukázek a obrázků ze hry, ale až nedávno zveřejněné showcase videa z listopadu a prosince nám ukázaly konečně něco konkrétního přímo ze hry, na co se můžeme opravdu těšit.

Tato hra chce vystihnout pravou podstatu světa mladých kouzelníků z Bradavic, po jaké fanoušci lační už roky. I když autoři udržuji kolem hry zvláštní auru tajemství, některé věci jsou již známy, včetně konkrétních dat. Po několika posunech bylo datum vydání stanoveno na 10. únor 2023 pro PS5, XSX a PC a pro PS4 a XO pak na 4. dubna 2023. Pro Switch je datum vydání ještě pozdější, tam si hráči počkají do 25. července 2023. Na PC a aktuálních konzolích platí, že k objednávce Deluxe edice získáte přístup do hry o 3 dny dříve.

Pokud ovšem patříte mezi největší fanoušky Harryho Pottera, můžete si pořídit sběratelskou edici za nemalých 300 dolarů a dostanete kromě všech ostatních bonusů Deluxe edice rovněž kouzelnickou hůlku schopnou levitace nad magnetickým podstavcem, který má podobu starobylé čarodějnické knihy. Ke všem předobjednávkám získáte stylového létajícího Hippogriffa, který poslouží i jako věrný oř při přesunu po zemi. Verze hry pro Playstation bude obsahovat exkluzivní úkol Haunted Hogsmeade v Prasinkách a navíc k předobjednávkám pro konzole od Sony bude jako bonus přidán recept na lektvar Tekuté štěstí.

Zápletka hlavního příběhu je postavena mimo časový rámec knih o Harrym Potterovi, a to poměrně hluboko v minulosti, někde kolem roku 1800. Jak uvádí oficiální stránky, vaše postava představuje klíčovou roli v pradávném tajemství, které ohrožuje celý kouzelnický svět. Nejste totiž ledajaký student, ale brzy se dozvíte, že disponujete schopnosti ovládnout prastaré umění magie. Pozvánku do Bradavic dostáváte až do pátého ročníku a dokonce všeznalý špičatý klobouk vám dá na výběr, do jaké koleje se chcete zařadit. Vzhledem k časové ose je víc než zřejmé, že se hra nebude odkazovat na známe postavy z filmů a knih. Nic bližšího z příběhu zatím nebylo odhalenou a je to samozřejmě jen dobře.

Hogwarts Legacy budou obsahovat detailní nástroje pro vytvoření vašeho ideálního kouzelnického učně. Z dostupných materiálů jsme mohli doposud vidět obrovské množství různých účesů, tváří, barev a jiných kosmetických doplňků, kterými můžete postavu vybavit. Takovou perličkou je samotné nastavení výšky či hloubky vašeho hlasu. Není tajemstvím, že kromě mužského a ženského charakteru budou mít hráči možnost zvolit si rovněž trans-inkluzivního avatara. Osobně jsem na tuto volbu zvědavý, ale nebudu to dále komentovat, jelikož cítím v této oblasti tenký led.

Se svým pečlivě vytvořeným kouzelnickým učněm pak budete mít možnost prozkoumávat detailně zpracované Bradavice se všemi jejich tajemstvími, měnícími se schodišti a pohyblivými obrazy. Součástí hry má být i kompletní Zapovězený les a vesnice Prasinky.

Hohwarts Legacy bude především hra s velkým důrazem na RPG prvky. Budete sbírat zkušenosti, vylepšovat kouzla a vybavení a celkově se vaše postava bude vyvíjet v průběhu hry. Do hry je rovněž zakomponován systém morálky, která se bude utvářet na základě vašich rozhodnutí, kouzel která se naučíte, a jaká zvířata si podrobíte.

Celkově vás hra bude postupně směrovat k odkrývaní tajemství celého hradu a jeho okolí. K tomu výborně poslouží koště. Ano, naučíte se lítat na koštěti, vynikající to nástroj pro rychlou přepravu a průzkum okolí. Kromě koštěte můžete díky předobjednávce hry získat i létajícího Hippogriffa. Možnost létání podsouvá myšlenku, zda bude ve hře možné vyzkoušet famfrpál. Na dostupných obrázcích ze hry je sice vidět famfrpálové hřiště, ale z oficiálních zdrojů se dočteme, že tato sportovní kratochvíle nebude součásti hry.

Když už jsme zmínili Hippogriffa, musíme zmínit i ostatní fantastická zvířata, kterých bude ve hře opravdu hodně. Budete mít možnost všechny tyto potvory vyhledávat, zachraňovat a opečovávat. Rovněž se učí různé dovednosti, a to ve své zahradě zvané Vivarium přístupné vaší z osobní komnaty. Je zatím potvrzeno značné množství těchto tvorů, které čekají na záchranu nebo domestikaci.

Studentský život kromě jiného obsahuje samozřejmě učivo. Hlavní tvůrce hry Alan Tew ale ujišťuje, že jeho tým šel cestou zábavnosti, ne povinnosti. Budete se sice účastnit hodin obrany proti černé magii nebo bylinkářství, ale jako součást hlavního úkolu nebo vedlejší mise. Nicméně váš učeň se dle slov autorů může naučit mraky kouzel a různých lektvarů.

Další podstatným aspektem hry jsou kouzelnické souboje. Připravte se, že svedete nespočet bitev s gobliny, zlými čaroději a jinými veskrze nepřátelskými stvořeními. Každá bitva bude vyžadovat odlišný přístup, proto se vyplatí učit se novým kouzlům a lektvarům, jak bylo zmíněno výše.

Hráč bude mít k dispozici vždy čtyři útočná kouzla v rychlé volbě. V pozdější fází hry dostaneme možnost přidat do rychlé volby až 8 dalších kouzel. Volit v bitvě z celkového počtu 16 kouzel mi už připadá celkem hodně, ale uvidíme jak bude nakonec celý soubojový systém odladěný. Nechybí klasiky jako Accio a Wingardium Leviosa, která budou neocenitelná při prolomení nepřátelské obrany, zatímco kouzla jako Incendio jsou vhodná vyloženě na útok.

Na základě zhlédnutí záběru přímo ze hry musím uznat, že interiéry jsou navrženy nádherně a s citem pro detail. Co mi děla vrásky na čele je pohyb a mimika tváře postav při komunikaci, včetně hlavní postavy. Připadají mi dosti umělé a bez života. Možná se do února ještě něco změní, ale moc bych na to nesázel.

Internetem rovněž jednu dobou hořela debata, zda hra takového zaměření a universa bude rovněž poskvrněna mikrotransakcemi. Tyto obavy rozptýlil tiskový manažér Chandler Wood a ubezpečil hráče, že v Hogwarts Legacy žádné nebudou.

Doufáme, že se dočkáme opravdu kvalitní hry ze světa Harryho Pottera, po jaké fanoušci volají už velmi dlouho. Toto nové pojetí otevřeného světa od autoru z Avalanche Software, s akcentem na bitvy a vývoj postavy, vlévá do žil fanoušků oprávněnou nadějí, že se dočkáme doslova kouzelné zábavy.

Spoilery

Pokud si nechcete vyzradit informace, které oficiálně zatím nebyly představené, dál nepokračujte.

Pro studio Avalanche nebylo úterý dobrým dnem. Po internetu se totiž rozletěly obrázky z artbooku k jejich připravované novince. Spolu s portréty učitelů, lokací a částmi mapy tak můžete předčasně vidět třeba některé z variant kouzelnického oblečení. O to se na Twitteru postaral uživatel s přezdívkou Bigby, který na svém profilu zveřejnil celou řadu stránek artbooku. Pro všechny úniky na jednom místě můžete zamířit také na Reddit.

Jestli je tohle podvrh, tak je udělaný zatraceně dobře. Aby toho ale nebylo málo, k tomuto úniku se přidal další "informátor", jehož důvěryhodnost už se hodnotí hůře, ale věci, které zmiňuje, bychom si v Hogwarts Legacy dokázali představit. Průchod hry má třeba trvat okolo 35 hodin, pokud půjdete jen po hlavní dějové lince. S vedlejším obsahem, který vývojáři ve svých videích doporučovali plnit, se délka zdvojnásobí.

Průchod každé z kolejí se má zásadně lišit, i když vyústění příběhu bude podobné. O to se mají zasloužit hlavně rozdílné vedlejší úkoly, skrz které se budete učit odlišná kouzla. Jestli vás zajímá, jestli ve vašem výčtu kouzel bude Avada Kedavra, odpověď je ano. Zakázané zaklínadlo se ale bude možné naučit pouze skrz vedlejší úkol po dokončení hlavního příběhu. Havraspár má být ale v tomhle ohledu chudší. Podle informací z tohoto zdroje byl jeho vedlejší příběh hozen do koše.



Mapa Bradavic

Kromě soubojů a učení budeme moci v Bradavicích plnit Merlinovy hádanky. Těch má být ke stovce a způsoby jejich splnění jsou prý rozmanité. Zní to všechno uvěřitelně, ale raději opět dodáváme, že se jedná o informace z neoficiálních zdrojů, takže je berte s rezervou. Jak to ve skutečnosti s Hogwarts Legacy vypadá, zjistíme, 10. února.