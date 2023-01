Hogwarts Legacy zve do Bradavic sovím průletem po okolí v novém naleštěném traileru

Kouzelnické RPG ze světa Harryho Pottera vyjde už za pár týdnů, a tak není divu, že chtějí jeho tvůrci zlanařit další hráče, aby se 10. února vydali do Bradavic. V novém traileru se sovím doručovatelem prolétneme několik lokací a potkáme podivuhodná zvířata i nemilosrdná monstra.

Datum 10. února platí pouze pro platformy PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Hogwarts Legacy vyjde na PlayStation 4 a Xbox One až 4. dubna. Hráči na Switchi si pak budou muset počkat až na 25. července. Je tady i možnost pustit se do hraní o něco dřív. S předobjednávkou Deluxe edice dostanete přístup do hry o 3 dny dřív, tedy už 7. února.