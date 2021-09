Horizon: Forbidden West nakonec bude mít upgrade z PS4 na PS5 zdarma

V době oznámení nového Horizonu bylo jasně řečeno, že hráči s PS4 verzí budou moci zdarma upgradovat na verzi pro PS5. To se ale minulý týden změnilo. Pokud chcete mít obě verze, pořiďte si digitální Special Edition. Tak to původně stálo v tomto příspěvku na PS.Blogu. Nyní už se v něm ale dočtete, že upgrade bude k dispozici zdarma.

Sony tedy zachraňuje situaci, i když to v první řadě nebylo potřeba. Stačilo, aby zkrátka dodrželo svůj slib a nemuselo sklízet negativní reakce od hráčů. "Loni jsme se rozhodli poskytnout upgrady zdarma pro naše cross-gen launch tituly, které zahrnovaly i Horizon: Forbidden West. I přes to, že kvůli pandemii bylo vydání odloženo, splníme svůj slib: Hráči, kteří si pořídí Horizon: Forbidden West na PS4 budou mít možnost upgradu na PS5 zdarma," doplňuje Jim Ryan.

Společně s tím také dodává, že u budoucích cross-gen titulů už to bude fungovat jinak. Pokud si budete chtít vylepšit verzi pro starší generaci, budete si muset připlatit 10$. To platí i pro nový God of War nebo Gran Turismo 7.