Horizon: Forbidden West vyjde v češtině. Podívejte se na představené edice hry

Ohledně Horizonu: Forbiddent West je pro nás dnešním nejdůležitějším oznámením to, že bude mít české titulky. To dnes na sociálních sítích a v tiskové zprávě potvrdilo české zastoupení Sony. U prvního dílu to s překladem nevyšlo, takže jsme rádi, že u pokračování Sony změnilo názor.

Spolu s tím také byly představeny 4 různé edice, ve kterých půjde nový Horizon do prodeje. Předobjednávky již odstartovaly. V Digital Deluxe edici najdete několik exkluzivních kostýmů, digitální komiks, soundtrack a artbook. Navíc zahrnuje hru ve verzi pro PS4 i PS5.

Fyzická Special Edition ke krabičce přidává steelbook, miniartbook a digitální soundtrack. Do hry pak dostanete jeden kostým navíc. Collector's Edition už to rozjíždí s větší soškou Tremortuska a Aloy. Dostanete vše ze Special Edition a pár digitální bonusů k tomu. Nejdražší bude Regalla Edition, která navíc obsahuje plátěnou mapu, dvě litografie a repliku Aloyina Focusu s custom podstavcem.

Důležitou novinkou také je, že PS4 verze Horizonu: Forbidden West nepůjde upgradovat na PS5 verzi jako to šlo například u Spider-Man: Miles Morales. Do hraní se pak budete moci pustit 18. února.