Horizon z herní scény jen tak nezmizí. PlayStation má se sérií velké plány i mimo herní svět

Po vydání rozšíření Burning Shores pro Horizon: Forbidden West se k nám už dostalo několik úniků, které nakousnuly budoucnost této série. Už v květnu sám ředitel studia Jan-Bart van Beek potvrdil, že příběh Aloy bude pokračovat. Svět Horizonu se ale bude řádně rozrůstat i nadále. Studio Guerrilla Games má momentálně plánovat 16 projektů, do kterých nespadají jen hry. Nejde o žádnou spekulaci ani únik. Řekl to opět sám Beek na konferenci Develop:Brighton.

„Jak lidé už vědí, budeme pracovat také na multiplayerové hře,“ dodal Beek. Tím dost možná naznačuje online MMO, o kterém první informaci prosakovaly na veřejnost už před dvěma lety. Má se na ní podílet jihokorejský NCSoft, se kterým Sony loni uzavřela partnerství. Nesmíme zapomínat také na loňské spekulace o remasteru Horizon: Zero Dawn. Jeho vývoj by nám sice moc smysl nedával, ale po vydání Last of Us Part 1 bychom se tomu moc nedivili.

Letos Horizon dokázal, že může skvěle fungovat i v jiných žánrech, než jsou akční adventury s otevřeným světem. Call of the Mountain na PlayStation VR2 je na tom skvěle. Vývojáři mají nepřeberné množství možností, jak svůj svět rozšiřovat dál, a to nejen v rámci her. Dokázali bychom si představit třeba komiksové příběhy a podle všeho už vzniká i seriál pod záštitou Netflixu.