Horizon: Zero Dawn má dostat remaster pro PS5 a multiplayerový spin-off. Shoduje se na tom několik zdrojů

Ještě nedávno hráči vedli horlivé diskuze o tom, jestli byl remake prvního Last of Us opravdu potřeba. Teď ale na povrch vyplouvají informace, které v tomto ohledu dávají ještě menší smysl. Podle zdroje webu MP1st.com je v přípravě remaster Horizon: Zero Dawn z roku 2017.

Nová verze pro PlayStation 5 má přinést vylepšené nasvícení, přepracované textury a vylepšené animace spolu s novými modely postav, které studio použilo v pokračování Forbidden West z letošního února. Kromě toho mají být velkým přídavkem rozsáhlé možnosti přístupnosti pro hráče s nejrůznějšími vadami, které také nechyběly v pokračování. Při hraní máme mít na výběr z několika grafických módů, jak na dnešní generaci bývá zvykem.

Remaster ale nemá být jediným projektem vznikajícím v rámci značky. Kromě něj a připravované VR hry se také spekuluje o DLC pro Forbidden West a o multiplayerovce. Ta má být vyvíjena pro PS5 i PC. Na tom se shodují i další zdroje z webu VGC. Podle některých nemá v tomto spin-offu chybět kooperace a možnosti úprav vlastní postavy.

Nedá se říct, že bychom byli fanoušky znovuvydávání her, které si i dnes můžeme bez problému zahrát na současných konzolích. Je tolik starších klasik, ke kterým není jednoduché se dostat, a které bychom si zahráli raději než vylepšený Horizon. Oficiálně zatím Sony ohledně Horizonu nic neoznámilo, ale prý se odhalení máme dočkat v dohledné době.