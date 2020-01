Horizon: Zero Dawn má podle spekulací konečně zamířit na PC

Herní novinář serveru Kotaku přinesl žhavou informaci od jednoho ze svých zdrojů, která tvrdí, že se brzy dočkáme překvapivého vydání Playstation 4 exkluzivity Horizon: Zero Dawn i na počítačích. Hra by měla být mimo válku o exkluzivity a dorazit na Steam i Epic Games Store. Už v dřívějšku jsme mohli zaznamenat například vydání her od studia Quantic Dream, které doposud vyšly pouze na Playstation. V případě Horizonu jde ale o studio Guerrilla Games, které nemá se Sony pouze partnerství, ale spadá přímo pod japonskou společnost.

Pokud by tedy Sony opravdu pustilo takovouto exkluzivitu na PC, šlo by o zcela přelomový krok, který může otevřít stavidla nové politice exkluzivit Sony. Je ale možné, že chce společnost prostě hráčům na PC ukázat, jak kvalitní exkluzivity nabízí ještě před příchodem nové generace na trh a přilákat tak nové zákazníky.

Horizon: Zero Dawn se stal jednou z nejúspěšnějších her roku 2017 a i přes exkluzivitu pro PS4 prodal přes deset milionů kopií. Jde o jedno z mála akčních RPG, která se svojí kvalitou alespoň přiblížila třetímu Zaklínači a není tak pochyb o tom, že by si Horizon své publikum i na PC našel. Chtěli byste exkluzivní tituly Playstationu hrát na PC?