Horizon Zero Dawn před vydáním pokračování stihl prodat už 20 milionů kopií

Horizon se již velmi brzy dočká svého pokračování a hráči zatím dojíždí příběh Aloy z prvního dílu. A úspěšně. Šéf Playstation Studios Hermen Hulst oznámil, že v listopadu 2021 se hra přehoupla přes hranici 20 milionů prodaných kusů na PC a PS4, což je na exkluzivitu skvělé číslo.

Horizon Forbidden West láká na brzké vydání parádním filmečkem

Dodal také, že hráči ve zpustošeném světě Horizonu strávili společně přes miliardu hodin. Tato čísla znamenají, že je Zero Dawn jednou z nejprodávanějších her platformy Playstation vůbec. Přidává se tedy k takovým peckám jako God of War či Marvel's Spider-Man.

Horizon Forbidden West naváže na příběh a vezme Aloy na zcela nové dobrodružství. Naši recenzi si budete moci přečíst už zítra od 9 hodin ráno.