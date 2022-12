Horor Amnesia: The Bunker odvypráví příběh francouzského vojáka z první světové války

Před 2 lety se studio Fricrional Games vrátilo ke své hororové sérii Amnesia. Rebirth nedopadl vůbec špatně, takže se docela těšíme i na nově oznámené pokračování s podtitulem The Bunker. Pokud vše půjde podle plánu, měli bychom se do něj pustit v březnu 2023 na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series S|X.

Pro nový příběh si vývojáři vybrali velmi zajímavé prostředí. Vrátíme se do období první světové války. Francouzský voják Henri Clément zůstal jako poslední přeživší v bunkru a v zásobníku mu zbývá jen jediná kulka. V temných průchodech ale čeká něco nebezpečnějšího než nepřátelští vojáci.

Vaší záchranou je světlo, s jehož pomocí snad najdete cestu do bezpečí. Baterka, kterou má Henri u sebe, funguje na dynamo, takže ji pravidelně musíte natahovat, čímž na sebe můžete snadno upoutat pozornost. The Bunker by měl vybízet i k opakovanému hraní díky tomu, že náš neznámý nepřítel se má pokaždé chovat jinak.

Při hraní se i vy sami budete moci rozhodovat různě. Prostředí hry bude napůl otevřené. Někdy je víc prostoru pro řešení hádanek a hledání tajemství, jindy zase půjdete skrz užší koridory. Některé situaci bude možné vyřešit vícero způsoby. Průzkum prostředí vás odmění různými materiály, ze kterých si můžete vyrobit vybavení.

Zdroj: Steam