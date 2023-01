Horor Dead Space se vrátí v kompletní předělávce už za pár týdnů. Tady je vše, co o něm potřebujete vědět

Předělávka Dead Space patí mezi první z očekávaných her roku 2023. Co vás čeká v nové verzi?

V roce 2008 vyšla hra, která se stala milníkem v žánru survival hororů, první Dead Space. Stal se legendou, která je právem stavěna na roveň žánrovým velikánů jako je Resident Evil či Alone in the Dark. Další dvě pokračování nastavenou laťku kvality více méně dokázala udržet, i když onen punc něčeho nového a originálního již přítomen nebyl. Nyní se Dead Space po nějakých 15 letech vrací. Je to návrat krále na výsluní? Nebo půjde o zbytečné ždímání peněz z kapes nebohých hráčů?

Na následujících řádcích si shrneme, co o remaku víme. To nám snad následně pomůže k tomu, abychom rozklíčovali, zda se na Dead Space remake těšit, či zda ho můžeme s klidným srdcem vynechat a dát přednost například nedávnému The Callisto Protocol.

Pro ty, kteří o hře slyší poprvé, připomeňme, o co že se vlastně jedná. Dead Space je hororová akční adventura z pohledu třetí osoby. Odehrává se v atraktivním prostředí vesmírné těžařské lodi Ishimura. Zde se octne i hlavní hrdina, Isaac Clarke, který se chystal na běžnou opravnou misi, ale skončilo to pátráním po jeho přítelkyni Nicole. Kontakt s Ishimurou se totiž záhadně přerušil a Isaac tak musí zjistit proč, a zároveň Nicole najít, případně zachránit. Na palubě ho však čeká nemilé přivítání v podobě děsuplných Nekromorfů. Bez pořádných zbraní, výstroje či výcviku se jim musí postavit se svojí opravářskou výbavou, rozluštit záhadu, co se to na lodi stalo, a hlavně… Musí přežít.

Jádrem úspěchu původní hry byla jak klaustrofobní a notně temná atmosféra poničené vesmírné lodi okatě inspirovaná Vetřelcem, stejně tak unikátní soubojový systém. Isaac totiž nemá klasické armádní zbraně, pušky či brokovnice. Naopak, musí improvizovat s různými pracovními nástroji, řezáky, hořáky apod. Navíc nepřátele nezastaví dobře mířená střela do hlavy, důležité je postupně „ukrajovat“ jejich končetiny a tím je i zneškodnit. Právě souboje, které byly dost kontaktní a krvavé, dodávaly původní hře dynamiku.

Toto jádro zůstává i v remaku nezměněno. Čeho si však každý okamžitě všimne, je samozřejmě rozdíl v grafice. Ta doznala výrazných změn, kdy autoři vytvořili celou hru takřka od píky. Grafika je dle dostupných videí a obrázků opravdu dechberoucí, čemuž napomáhá využití Frostbite Enginu. Úroveň detailů je mimořádná a akční sekvence jsou o poznání hektičtější a zároveň brutálnější. Prostředí působí o dost živěji a autentičtěji. Hra světel a stínů, temná zákoutí, ve kterých se cosi hemží, to vše přidává hře na děsivosti. Hodně dobře působí i animace postav, jejich pohyby jsou plynulejší, u Nekromorfů naopak trhanější, nepředvídatelnější a tím i hrozivější.

Cutscény také působí mnohem akčněji s větším počtem efektů a zároveň s důrazem i na nepatrné maličkosti. Je vidět, že v tomto ohledu se autoři dost snažili. Právě detaily totiž tvoří působivý celek. A zde to vypadá, že je vše promyšleno do nejmenších podrobností, nic není necháno náhodě, vše podléhá tomu, aby hra působila emocionálněji, aby lépe vtáhla do děje, a aby tím umocnila hráčův zážitek. Jiný interface nás čeká například i u nakupování či prohlížení inventáře. Nyní by měl být více grafický, intuitivnější a přehlednější. Uvidíme však, jaká bude realita.

Příběh zůstává víceméně stejný, jen je na několika místech upraven tak, aby lépe odpovídal událostem v dalších dílech série, doprovodným filmům, potažmo celé promyšlené mytologii univerza Dead Space. Úprav doznaly i některé momenty ve vyprávění příběhu. Například ve druhé kapitole v originální hře jste měli za úkol získat od jedné postavy bezpečností povolení umožňující další postup. Tato postava však byla napadena a proměněna v Nekromorfa. Její transformace probíhá za neprůstřelným sklem a Isaac se tak nachází mimo nebezpečí. V remaku však tuto událost sledujete pěkně tváří v tvář z blízka. Což opět dodává hernímu prožitku na intenzitě. Člověk tak má pocit, že je přímo v centru dění, což je mnohdy až fyzicky nepříjemné.

Na změny narazíte i u samotného designu lodi Ishimura. Některé prostory jsou větší, jiné zase byly upraveny tak, aby konstrukce dávala větší smysl. V původní hře se díky načítacím obrazovkám autoři nemuseli při přechodech mezi lokacemi zdržovat s tím, jestli dávají smysl. Tentokrát je to ale jinak, jelikož bychom v průběhu celé hry neměli narazit na jediný loading.

Za zmínku stojí také nová vychytávka, které vývojáři říkají Intensity Director. Díky této mechanice budou vyplněny dříve neexistující místa dynamicky se měnícím obsahem. Vše se odvíjí od míry napětí, díky které chtějí vývojáři hráče udržet neustále ve střehu. Zážitek každého hráče se tak v určitých místech může značně lišit. Nemusíte se ale bát, že byste kvůli této mechanice přišli o jakýkoliv z ikonických momentů prvního Dead Space.

„Isaac konečně promluví, často komentuje situaci, pouští se do dialogů s ostatními postavami...“

Poměrně značnou změnou projde i samotný hlavní hrdina Isaac. Ten totiž v původní hře nemluvil, byl klasickým tichým a anonymním hrdinou alá Gordon Freeman z Half-Life, který beze slova snáší útrapy na cestě k vytouženému cíli. Což nepůsobí příliš realisticky. Vývojáři se to tedy rozhodli změnit. Isaac konečně promluví, často komentuje situaci, pouští se do dialogů s ostatními postavami atd. To dále přispívá k tomu, abychom si k hrdinovi vytvořili pevnější vztah a více tak prožívali jeho strasti. Hlas Isaacovi propůjčí Gunner Wright, který ho daboval i v pokračováních.

Hra nabídne pouze singleplayer, žádné masakrování přátel v multiplayeru tedy nečekejte. Však právě různé snahy o multiplayerové prvky uškodily tísnivé a hororové atmosféře u následných pokračování Dead Space. Toto rozhodnutí soustředit se pouze na hru jednoho hráče tak osobně vítám.

Za původní hrou stálo studio Visceral Games. To dnes již bohužel neexistuje. Jeho část přešla pod nové Striking Distance Studios, které stojí za zmíněným The Callisto Protocol. Remake pak má na starost EA Motive, kteří původně vyvíjeli hry hlavně ze světa Star Wars, a jenž se podíleli například na tvorbě singleplayerové kampaně k Star Wars Battlefront 2. Následně pracovali i na titulu Star Wars: Squadrons. O neználky tedy rozhodně nejde a své zkušenosti z vesmírných akcí snad úspěšně zužitkují i u Dead Space.

Dead Space remake vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X 27. ledna. Trailery, ukázky ze hry i množství informačních materiálů, vše vypadá skvěle a nám nezbývá nic jiného než se těšit. Kvalitních akčních hororů, navíc těch, které se soustředí výhradně na hru pro jednoho hráče, totiž zase tolik nevychází. A Dead Space už jednou ukázal, že své místo na špičce tohoto žánru mu náleží zaslouženě. Snad se úspěch bude opakovat i nyní. Není sebemenší důvod věřit, že tomu tak nebude.