Horor Fatal Frame: Maiden of Black Water dorazí na PC a konzole na konci října

Po oznámení vylepšené verze Fatal Frame: Maiden of Black Water to vypadalo, že půjde o exkluzivitu pro Nintendo Switch. Dávalo by to smysl vzhledem k tomu, že původně vyšla jen na WiiU. Nakonec si ale tento horor budou moci užít i hráči na PC a nové i dosluhující generaci konzolí. Dnes jsme se dozvěděli, že do hraní se budeme moci pustit 28. října letošního roku.

S touto hrou se dost možná budete setkávat spíše pod názvem Project Zero: Maiden of Black Water. Z nějakého důvodu se totiž název upravil pro vydání na evropském a americkém trhu. Stále se ale jedná o ten samý horor, ve kterém se v roli Yuri Kozukaty vydáme na průzkum tajemné hory Hikami.

Kromě grafických vylepšení se můžete těšit také na nový foto mód. K dispozici bude také Deluxe edice, ve které dostanete navíc digitální artbook a několik exkluzivních kostýmů pro postavy.

Zdroj: TZ