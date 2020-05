Horor Maid of Sker se odkládá, dorazí v červenci letošního roku

Wales Interactive, společnost, jenž stojí za hrami Don’t Knock Twice a The Bunker and The Complex dává všem hráčům na vědomí, že jejich hororová survival hra Maid of Sker vychází o něco později, než se původně předpokládalo, a to v červenci na PC, Xbox One a PlayStation 4.

Game Director Richard Pring se dále vyjádřil slovy: „Toto datum nám dovolí hru připravit na vydání současně jak v digitální, tak ve fyzické podobě a zároveň nám dává čas doladit morbidní hrůzy a všechny děsivé detaily, jaké chceme v Maid of Sker mít!"

Maid of Sker, hra zasazená do temného Velšského kraje roku 1898 přivede hráče do děsivého hotelu jménem Sker, ze kterého, jak hráč po chvíli zjistí, utéct nebude moc lehké. Podaří se vám najít cestu ven? Podaří se vám přežít jen díky taktikám beze zbraní? Dokážete pod postelí dýchat dostatečně tiše, neprozradit se a nenechat se zabít?