Horor Scorn vám vydrží jen na pár večerů. Vývojáři ho neřadí mezi AAA hry

Studio Ebb Software uspělo na Kickstarteru a hráče zaujalo i při představení své hry na jedné z prezentací Microsoftu. Vydání bychom se měli dočkat 21. října letošního roku na PC a Xbox Series S|X. S blížícím se vydáním se vývojáři podělili o pár dalších informací ohledně toho, co od Scornu můžeme očekávat. Celý tenhle temný zážitek by prý měl trvat 6 až 8 hodin.

"Dostáváme se do finální fáze, což znamená i překládání hry našim partnerským platformám, abychom se ujistili, že všechno běží, jak má," říká kreativní ředitel Ljubomir Peklar. Zároveň s tím dodal, že na Gamescomu se podělí o další zajímavé detaily. "Svět naší hry zahrnuje rozmanitá prostředí napříč několika úrovněmi. Herní doba se může lišit podle toho, jak se bude hráči dařit s řešením hádanek, ale odhadujeme, že dohrání zabere něco mezi 6 a 8 hodinami."

I když na pohled může Scorn vypadat jako hra od velkého studia, tak by k ní prý hráči v žádném případě neměli přistupovat jako k AAA titulu. "Je to nezávislý projekt. I když jsme začali s týmem o čtyřech lidech s malým rozpočtem, od té doby se rozrostl v něco, co by se dalo považovat za AA projekt." Z ukázek každopádně tento horor vypadá velmi dobře.

