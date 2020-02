Hororová kooperační řežba Hellpoint vyjde v dubnu, venku je trailer

Akční sci-fi RPG Hellpoint se nám představilo už v minulém roce a nyní máme konečně datum vydání. Titul se dostane 16. dubna letošního roku na PC, PS4 a Xbox One. Datum vydání podpořil i čerstvý trailer.

Hellpoint si bere velkou inspiraci z hororových her jako Dead Space i filmů jako Hellsraiser či Horizont událostí, stejně jako akčních rubaček Dark Souls. To vše pojí do jednoho chutného celku s kooperací ve split-screenu i online, kde budete bojovat po boku svých kamarádů, vylepšovat vybavení a řešit tajemné události na obří kosmické lodi, spojené s následky masivní kvantové katastrofy Merge.