Hororovka Ghostwire: Tokyo byla odložena na začátek příštího roku

Ghostwire: Tokyo je velmi očekávaná hra od Tango Gameworks, které má za sebou například výborné horory The Evil Within. Tato novinka měla vyjít už za pár měsíců, ale už dlouho o ní nebylo nic slyšet. Proto se ani tolik nedivíme tomu, že studio oznámilo skrz své sociální sítě odklad na začátek příštího roku.

"Chceme naši hru dostat do vašich rukou co nejdříve, abyste mohli zažít nezapomenutelnou verzi strašidelného Tokia, na které jsme těžce pracovali. Současně ale chceme dbát na zdraví všech v Tango. Naše nové období vydání nám dá čas na to, abychom svět Ghostwire přivedli k životu v podobě, jakou si představujeme."

Vypadá to tedy, že ani Tango Gameworks se nevyhnuly odklady spojené s pandemií koronaviru. Na jejich novinku jsme každopádně stále zvědaví, protože to málo, které nám zatím ukázali, vypadá opravdu zajímavě. Hra by měla vyjít na PC a PlayStation 5.